NYE TILTAK: Det er forventet at regjeringen skal legge frem nye tiltak for nabokommunene til det nedstengte Oslo-området søndag. Foto: Helge Mikalsen

Legger frem nye tiltak for nabokommuner til Oslo søndag

Nabokommunene til det nedstengte Oslo-området har bedt regjeringen innføre tiltak også for dem. De nye tiltakene presenteres søndag kveld.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Etter at Nordre Follo og ni kommuner, blant dem Oslo, stengte ned lørdag, ba nabokommuner til Oslo om at det innføres felles tiltak også for dem.

Nabokommunene har sittet i møter med FHI, statsforvalteren og Helsedirektoratet lørdag.

les også Ny lockdown i Oslo-regionen – strengeste tiltak siden mars

Helsedepartementet kaller inn til pressekonferanse klokken 21.00 søndag kveld.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie orienterer om tiltak i kommuner i området rundt de ti kommunene som fikk kraftige tiltak, skriver regjeringen i en pressemelding.

Nest strengeste nivå

Kilder i regjeringen sier til NTB at planen opprinnelig var å innføre nye tiltak for Oslos nabokommuner lørdag.

Det regjeringen vurderer å innføre for de øvrige kommunene rundt Oslo, som Lillestrøm, Asker og Bærum, er tiltak fra risikonivå 4, får NTB opplyst. Nordre Follo og de ni andre kommunene ble plassert i nivå 5, det strengeste nivået.

Dette er eksempler på tiltak som innføres i nivå 4, men dette kan variere og er ikke fastsatt:

Inntil ti kontakter per uke

Ved private arrangementer: Inntil ti personer inne, 20 ute.

Ved offentlige arrangementer: Inntil ti personer inne, 50 ute.

Skjenkestopp.

Stengning av underholdningstilbud.

Dokumentert hjemmekontor.

Rødt nivå i videregående skoler.

Hovedsakelig digital undervisning ved universiteter og høyskoler.

Stans av breddeidrett for voksne inne.

Bruk av munnbind i offentlig rom inne når man ikke kan holde en meters avstand.

Unngå unødvendige reiser.

Ordfører i Rakkestad Karoline Fjeldstad bekrefter til VG at kommunen har blitt foreslått plassert i nivå 4 på lørdagens møter.

les også Mutantutbruddet i Nordre Follo: Sykehjemsledelsen holder pusten

– Det har jeg støttet. I Rakkestad har vi en streng lokal forskrift fra før, så vi er nesten på nivå 4 uansett, så det er ikke veldig dramatikk i dette. Vi ønsker å følge opp de tiltakene som kommer, og ser alvorligheten av dette, sier Fjeldstad.

På spørsmål om de har noen tilfeller av det muterte viruset i kommunen, svarer ordføreren:

– Det vet vi ikke. Enn så lenge har vi nedadgående smittetall i kommunen. Vi har sendt inn prøver til FHI etter utbrudd vi hadde i romjulen og nyttårshelgen for sikkerhets skyld.

Forventer ikke vesentlige endringer

Lørenskog kommune har hatt et høyt smittetrykk siden jul, og forventer derfor ikke så mange endringer i tiltak etter utbruddet i Nordre Follo.

– Vi har allerede innført et strengt regime, som tilsvarer nivå 4. Det gjør at vi ikke forventer vesentlige endringer nå, sier Lørenskog-ordfører Ragnhild Bergheim til VG.

les også Erna Solberg: - Ikke reis på hytta

Kommunen har ikke påvist det muterte viruset fra Storbritannia.

– Hvis vi får et utbrudd av det muterte viruset uten kjent smittekilde, så er vi i samme situasjon som i Nordre Follo og er da være forberedt på nedstengning, sier Bergheim.

Både nabokommunene Rælingen og Lillestrøm har også hatt strenge smittevernregler den siste tiden, uavhengig av utbruddet i Nordre Follo. Dermed vil plasseringen i risikonivå 4 heller ikke utgjøre en stor forskjell for dem.