GJERDER: Bildet viser tiltak gjort ved skolens område og er tatt fra barnas side av skolen. Foto: Aksjonsgruppen mot bruk av Hegg skole som vaksinasjonssted

Foreldre reagerer på vaksinering ved skole

Avgrensede områder, gjerder dekket i plast og helsepersonell i heldekkende smittevernsdrakter var det som møtte foreldre og barn da de kom til Hegg skole. Flere barn skal ha blitt skremt av synet.

Onsdag i forrige ble rundt 120 person vaksinert i Hegghallen ved Hegg skole i Lier, og det er planlagt nye vaksinasjoner denne uken.

Foreldrene ved skolen reagerer, og rundt 130 har laget en aksjonsgruppe på Facebook. De ønsker endring i måten vaksineringen gjennomføres på.

– Føler vi ikke blir tatt på alvor

Tore Carlsson Sægrov (34) har en sønn på Hegg skole. Han er kritisk til at fremmede mennesker skal inn på skoleområdet i forbindelse med vaksineringen. Selv har ikke foreldrene fått komme inn på skoleområdet siden mars i fjor, og barna går den siste veien inn til skolen alene, uten at foreldrene har kontroll.

– Jeg føler vi ikke blir tatt på alvor. Når vi stiller spørsmål ved håndteringen, og ber om svar, blir vi henvist til FAU. Dette sier meg at dette er dårlig planlagt og at skolen og kommunen nå fraskriver seg ansvar ved å komme med vage svar, sier han.

Sægrov forteller det ikke har blitt forespeilet hvordan det ville se ut og at han nesten fikk sjokk da han ankom skoleområdet.

Ønsker konkrete tiltak

Sægrov er tydelig på hva foreldrene ønsker og forventer av skolen og kommunen:

– Vi ønsker å bli betrygget med konkrete tiltak om hvordan våre barn skal skjermes. Hegg skole er ikke riktig sted for vaksinasjon, sier Sægrov til VG.

Sægrov har tatt sin sønn ut av skolen, og vil gi han hjemmeundervisning når det foregår vaksinering på skolen.

– Barna skal ikke måtte forholde seg til en global pandemi, på skolen skal det være fokus på læring og venner, sier han.

Rektor ved Hegg skole, Kristin Eggum Ege, forteller at skolen etter beste evne vil svare og trygge foreldre som tar kontakt. Hun synes det er trist dersom gjennomføringen har skremt elever.

– Jeg har vurdert skolens læringsmiljø som trygt når det gjelder både smittevern og trafikksikkerhet, sier hun.

– Tar bekymringene på alvor

Ordfører i Lier, Gunn Cecilie Ringdal, forteller at tilbakemeldingene viser gjennomføringen av vaksineringen har gått bra. Og at vaksinasjonsteamet jobber etter tiltaksplan fra FHI.

– Er det tatt i betraktning at tiltakene kan skremme barna?

– Rektor har vært i alle førsteklassene i forkant for å fortelle om hvordan vaksinering skal foregå, sier hun.

– Hvordan vil dere ta reaksjonene fra foreldrene til etterretning?

– Noen foreldrene har meldt fra om negative opplevelser fra deres barn rundt tiltakene. Det tar vi på største alvor, og har dialog med rektor, FAU og elevrådet. Vi skal trygge elevene og forklare hvorfor det er behov for sperringer, og at noen voksne har på seg smittevernutstyr.

– Sett i ettertid, kunne kommunen gjort noe annerledes?

– Vi ser at kriseledelsen kunne involvert foreldrene tidligere enn øvrige innbyggere om at Hegghallen er valgt som prioritert lokasjon. Dette lærer vi av, og vi har justert kommunikasjonsplanen vår basert på dette.

Gode smittevernstiltak

Ringdal forteller at de har gode smittevernstiltak, men vurderer tiltakene fortløpende.

– Alle som jobber med vaksinasjon og som kommer til vaksinasjon er i utgangspunktet friske. Ingen barn vil ha fysisk kontakt med de som skal vaksineres. Gjerdene er der for å adskille de som skal vaksineres fra barna, sier hun.

LEKEOMRÅDE: Gjerder og sperrebånd på barnas uteområdet. Foto: Aksjonsgruppen mot bruk av Hegg skole som vaksinasjonssted

For lite informasjon

FAU-leder, Janne Alme, sier hun er skuffet over at de ikke ble involvert, og ikke fikk informasjon før de etterspurte det selv.

– Vi ser på filmen laget av Lier kommune fra første vaksinedag at det er et profesjonelt opplegg. Det viser at det er gode planer som ikke blir delt, før det skaper utrygghet og misnøye blant foreldre, sier hun til VG.

Hva tenker dere om kommunikasjonen med foreldrene, og den misnøyen som enkelte foreldre føler etter de har henvendt seg til skolen og kommunen?

– Det har vært for lite informasjon til foreldre i forkant. Kommunen har henvist til Lierposten og Lier kommune sin hjemmeside. Den informasjonen blir for generell for foreldregruppen, sier Alme.