FOKUS PÅ FISKEINDUSTRIEN: Arbeidstilsynet har siden desember måttet prioritere smitteverntilsyn og derfor satt kreftene inn mot vinterfiske i Nord-Norge. Det går ut over helse- og omsorgssektoren. Foto: Gøran Bohlin

Barnevernsansatte utsettes for vold og trusler: Arbeidstilsynet prioriterer lofotfiske

Coronapandemien har stoppet tilsyn mot vold og trusler mot ansatte i helse- og omsorgssektoren. Nå roper Fellesorganisasjonen varsku: – Våre medlemmer føler seg rettsløse, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.

Meningen var at Arbeidstilsynet i 2021 skulle fortsette en satsing for å forebygge vold og trusler i helse- og omsorgsbransjen, men i desember mottok Fellesorganisasjonen (FO) beskjeden om at arbeidet var stoppet. Årsak? Nye arbeidsoppgaver knyttet til smittevernarbeid under coronapandemien.

I en e-post fra Arbeidstilsynet til Fellesorganisasjonen datert 17. desember 2020 fremgår det at tilsyn skal prioriteres på arbeidsplasser og innkvartering med risiko for importsmitte, med fokus på bygg- og anlegg, verftsindustrien, fiskeindustrien og overnatting og servering. Tilsyn i helse- og sosialsektoren er derfor satt på vent på ubestemt tid.

Hovedfokuset har de siste par ukene ifølge Arbeidstilsynet-direktør Trude Vollheim vært rettet mot tilsyn med fiskeindustrien i Nord-Norge fordi næringen har en stor andel utenlandsk arbeidskraft. Tilsyn har særlig vært rettet inn mot skreifisket i Lofoten, Vesterålen og Finnmark.

Det får FO-leder Mimmi Kvisvik til å slå alarm.

– Våre medlemmer gir uttrykk for en følelse av rettsløshet. Det er alvorlig. Ingen skal føle seg rettsløse, skriver Kvisvik i en e-post til VG.

RAMMET AV CORONASTOPP: Mimmi Kvisvik, leder i Fellesorganisasjonen, er kritisk til at Arbeidstilsynet nedprioriterer arbeidet mot vold og trusler i helse- og omsorgssektoren under coronapandemien. Foto: Fellesorganisasjonen

Overhyppighet av helseplager Tall fra Arbeidstilsynet viser en presset næring: Helse- og sosialtjenester er den største hovednæringen i norsk arbeidsliv med om lag 549 000 sysselsatte i 2018.

Ansatte i helse- og sosialsektoren er særlig utsatt for arbeidsmiljøutfordringer knyttet til organisatoriske, psykososiale, ergonomiske, kjemiske og biologiske arbeidsbetingelser.

Helse- og omsorgsarbeidere har en overhyppighet av muskel- og skjelettplager, hodepine, mageplager, psykiske plager, og fysisk og psykisk utmattelse.

Ansatte er mer utsatt for disse plagene enn alle yrkesaktive sett under ett.

De har høyest forekomst av legemeldt sykefravær på 17 dager eller mer. Vis mer

45 prosent har opplevd vold

– Helse- og sosialarbeidere har rett en trygg og sikker arbeidssituasjon i Arbeidsmiljøloven og forskriftene. Arbeidstilsynet må følge opp dette, fortsetter FO-lederen.

Ingen andre profesjoner i Norge er mer utsatt for vold og trusler enn helse- og omsorgsarbeidere. En rapport fra 2019 som Fafo har utarbeidet for Fellesorganisasjonen (FO) viser at 45 prosent av alle FO-medlemmer har opplevd vold eller trusler det siste året. FO representerer barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere.

Mest utsatt er ansatte på barnevernsinstitusjoner der hele 76 prosent har opplevd trusler eller vold. Blant disse har 35 prosent vært sykemeldt eller tatt ut egenmelding etter å ha opplevd volds- og trusselhendelser. Også dem som jobber med tjenester til personer med utviklingshemminger ligger høyt; 71 prosent av disse har opplevd trusler og vold, mens tallet for ansatte i skoler, barnehage og skolefritidsordningen er 62 prosent.

– Feilprioritering

FO-lederen er kritisk til Arbeidstilsynets nedprioriteringer som er konsekvensen av nye coronaføringer fra Arbeids- og sosialdepartementet i desember.

– Vi har forståelse for at Arbeidstilsynet må omprioritere under pandemien, men vold og trusler er den største arbeidsmiljøutfordringen for store deler av helse- og sosialsektoren. Det er et stort feilgrep å nedprioritere arbeidet nå, mener Kvisvik.

– Hva er konsekvensen for FO-medlemmer?

– Vi er spesielt bekymret for signaleffekten. Om lag halvparten av alle sosialarbeidere vet at de vil bli utsatt for vold eller trusler i løpet av året. Det er uakseptabelt. Vi vet at dette bidrar til at folk slutter i jobben, svarer Mimmi Kvisvik.

– Vi må ha trygge arbeidsplasser for å gi trygghet til dem som trenger det. Medlemmene våre gjør en viktig jobb for mennesker i vanskelige livssituasjoner. Det går ofte på bekostningen av egen helse når de skal trygge andre. Slik skal det ikke være.

Frykter økende vold under pandemien

FO-lederen mener Fafo-rapporten viser hvor viktig det er at Arbeidstilsynet får midler over statsbudsjettet til å kartlegge og jobbe mot vold og trusler. Pandemien har ifølge henne forverret situasjonen.

– Vi ser at familievold har økt under coronakrisen. Det er ikke usannsynlig at det også har ført til mer vold og trusler mot ansatte som skal bistå de mest sårbare blant oss. Folk ikke blitt mindre sårbare og fortvilet under coronaen. Det kan komme til uttrykk gjennom vold og trusler, understreker Kvisvik.

– Hvordan opplever du som forbundsleder at politiet forholder seg til saker FO-medlemmer politianmelder?

– Vi opplever dessverre at disse sakene blir henlagt. Derfor er det utrolig viktig at Arbeidstilsynet følger opp vold og trusler.

MÅ PRIORITERE SMITTEVERNTILSYN: Direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet. Foto: Thor Nielsen / Arbeidstilsynet

– Ansvaret ligger hos arbeidsgiver

Direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet er forelagt kritikken fra FO. Hun svarer på VGs spørsmål via e-post:

– Siden desember 2020 har tilsyn med smittevern vært vår hovedprioritet, i tillegg til oppfølgning av arbeidsulykker. Ansvaret for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø ligger hos arbeidsgiver, skriver Vollheim.

– I tillegg kan tillitsvalgte, verneombud og bedriftshelsetjenesten bistå slik at arbeidstagerne har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, også med tanke på vold- og trusselproblematikken.

– Når regner dere med å starte tilsyn i helse- og sosialsektoren igjen?

– Det er avhengig av utviklingen med pandemien. Vi er fortsatt inne i en nasjonal dugnad. Så lenge den pågår må vi bidra til å minimalisere smitterisiko på arbeidsplasser i Norge. Vi fikk et oppdrag i desember fra Arbeids- og sosialdepartementet om å prioritere smitten. Det er et samfunnskritisk oppdrag.

Vold, trusler og trakassering Mest utsatt for trusler, vold og trakassering er omsorgsarbeiderne som må dra på hjemmebesøk til brukerne av miljøterapeutiske tjenester. Når det gjelder netthets scorer barnevernskontoransatte høyest. 17 prosent av de ansatte har opplevd hets rettet mot seg selv, og 53 prosent kjenner til at kontoret det arbeider på er utsatt for det samme.

Denne gruppen er også svært utsatt for uønsket seksuell trakassering. 7 prosent har opplevd fysisk seksuell trakassering og 16 % forteller om verbal/nonverbal seksuell trakassering

11 % sier at trakassering skjer månedlig.

Blant yrkesgruppene Fellesorganisasjonen representerer er ansatte på barnevernsinstitusjoner aller mest utsatt: Hele 76 prosent opplevd vold eller trusler. Blant disse har 35 prosent vært sykemeldt eller tatt ut egenmelding på grunn av hendelsene.

71 prosent av dem som jobber med tjenester til personer med utviklingshemminger opplevd trusler og vold, mens tallet for ansatte i skoler, barnehage og skolefritidsordningen er 62 prosent. Vis mer

Lofotfiske i fokus

Beslutningen om rette tilsynskreftene mot lofotfiske og vinterfiske nordpå, forklarer Arbeidstilsynet-direktøren slik:

– Både lofotfiske og vinterfiske nordpå har mange arbeidsinnvandrere. Her har vi intensivert tilsynene med våre inspektører. Denne uken har vi omdisponert inspektørkapasiteten vår i nord for å sette ekstra trykk på smittevern i fiskeindustrien og hindre importsmitte. Hovedinntrykket er at bransjen er godt forberedt. Men i 41 prosent av tilsynene mangler virksomhetene å kartlegge og vurdere risiko for smittevern blant ansatte.

Vollvik understreker at Arbeidstilsynet også prioriterer tilsyn på arbeidsplasser der det er risiko for kontaktsmitte, som i bygg- og anlegg, varehandel, ved serveringssteder og frisørsalonger.

– Disse tilsynene vil vi fortsette med uavhengig av grensestengning.

– Fellesorganisasjonen hevder at deres medlemmer føler seg rettsløse. FO-leder Mimmi Krisvik forteller om henleggelser av politianmeldte saker, høy sykemeldingsprosent og medlemmer som får posttraumatisk stressyndrom. Hva tenker du om situasjonen?

– Ingen skal være rettsløse i Norge. Arbeidstilsynet mottar mange tips og henvendelser på ulike tema. Er det fare for liv og helse prioriterer vi selvsagt disse. Samtidig må vi stole på at arbeidsgiver er ansvaret sitt bevisst på at det er nulltoleranse for vold og trusler på en arbeidsplass, svarer Arbeidstilsynet-direktør Trude Vollheim.

Arbeidsulykker og tips som omhandler fare for liv og helse, følges opp som vanlig.

– Arbeidstilsynet har fått et samfunnskritisk oppdrag som vi må følge opp. Vi må prioritere noe annerledes enn om vi ikke var i en pandemi. Vårt viktigste oppdrag nå er å bidra til å redusere risikoen for smitte av koronaviruset, og da særlig importsmitte. Hvor lenge oppdraget vil vare er avhengig av hvor lenge pandemien varer.