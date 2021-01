Tusenvis har blitt vaksinert med feil sprøytespiss – undersøker om det har redusert effekten

Da Norge startet vaksineringen mot corona i romjulen, brukte man en for tykk sprøytespiss med et filter som ikke skulle vært der.

Totalt 20.000 ble vaksinert før feilen ble oppdaget i begynnelsen av januar. 8. januar sendte Helsedirektoratet ut informasjon til kommunene om at de måtte bytte spiss og ta bort filteret.

FHI vet ikke hvor mange som ble vaksinert med denne sprøytespissen med filter, og sier det ikke er nødvendig med en ny dose.

Det er ikke farlig å ha blitt vaksinert med denne spissen, men Pfizer undersøker nå om det kan påvirke vaksineeffekten.

Oslo: Vaksinerte 2500

Oslo vaksinerte 2500 med dette utstyret før de fikk beskjed om at det var feil.

– Vi lurte jo litt, men jeg synes FHI er gode på å svare oss, så vi rakk ikke å lure så veldig lenge, sier overlege Siri Seterelv i Sykehjemsetaten til VG.

Feilen gjelder ikke selve spissen som blir satt i armen, men spissen som brukes til å trekke vaksine ut av hetteglasset og inn i sprøyten.

Seterelv sier at denne spissen var den eneste opptrekkspissen som kom med utstyret fra Helsedirektoratet:

– Når vi får utkjørt utstyr med opptrekkskanyle, er det normalt å tenke at det er den vi skal bruke, sier hun.

Trenger ikke ny dose

I en e-post om feilen, som ble sendt til alle fylkenes vaksinasjonskoordinatorer den 8. januar, skriver overlege Are Stuwitz Berg i FHI at sannsynligheten for at vaksinen fungerer dårligere er lav, men at det er en teoretisk mulighet for det.

«Produsenten fraråder bruk av filterkanyler fordi de ikke har undersøkt om dette kan redusere vaksineeffekten. Porene i filteret i disse kanylene er så store at de aktive stoffene i vaksinen enkelt skal kunne passere».

«Men teoretisk er det mulig at noe av det kan binde seg til filteret og dermed redusere dosen mRNA som injiseres.»

Stuwitz Berg legger til at det ikke nødvendig å gi ny første dose.

Til VG utdyper han:

– Dette stod ikke i vår veileder før vi fikk informasjon om dette. Vi presiserte endringen i vår vaksinasjonsveileder da vi fikk informasjonen, og sendte en melding til kommunene via Statsforvalteren om dette. Dette skjedde 8. januar.

Kommunene fikk sendt tre ulike spisser, kategorisert slik: Kanyle inj KD-Fine Safety 0,6x25mm 23G blå

Kanyle inj KD-Fine Safety 0,8x50mm 21G grønn

Opptrekkskanyle med filter 1,2x40mm 18G lilla

Fredrikstad, Sarpsborg, Drammen, Ringerike og Bærum, Trondheim og Stavanger sier at de alle brukte spissen med filter. Inntrykket kommunene har, er at det står i bruksanvisningen at denne spissen skal brukes.

Helsedirektoratets avdelingsleder Liv Heidi Brattås Remo skriver i en e-post at at de har sendt ut flere ulike typer kanyler som alle kan brukes til opptrekk. Samtidig åpner hun for at ikke dette ble sagt til kommunene:

– Det var ikke angitt ved første utsending at alle kanylene kunne benyttes til opptrekk. Dette ble først presisert 8.1. etter møte med Pfizer.

Hun presiserer at det er FHI som har ansvaret for selve bruksanvisningen.

Bodø sier til VG de i samråd med smittevernseksjonen på sykehuset valgte å bruke den grønne til å trekke opp vaksinen, som er tynnere.

– Vi tenkte at hvis vi brukte den med filter, ville mer gå til spille, sier vaksinekoordinator Karin Snøve Wiik i Bodø.

Det er på bakgrunn av erfaringer fra svineinfluensa-vaksineringen i 2009, at Helsedirektoratet valgte å kjøpe denne spissen med filter, opplyser de til VG.

Undersøker saken

Steinar Madsen i legemiddelverket sier til de tok kontakt med Pfizer da de fikk beskjed om dette:

– De mener det sannsynligvis ikke har hatt noen betydning, og det er vi enige i. Samtidig har Pfizer tatt dette veldig seriøst, og gjort forsøk for å se om det kan ha noen betydning. Svarene foreligger ikke ennå på de undersøkelsene.

Det bekrefter også Pfizer til VG.

Pfizer: Ikke godkjent spiss

Denne endringen la FHI inn på sine hjemmesider 8. januar:

«Fra før lå det inne på Comirnaty at opptrekkskanyle med filter ev. kunne brukes, som et alternativ til å bruke samme kanyle til opptrekk og vaksinering slik produsent anbefaler. Pfizer har endret råd og fraråder bruk av opptrekkskanyle med filter.»

Men Pfizer sier til VG at de aldri har anbefalt denne spissen:

– Vi har ikke forhåndsgodkjent disse kanylene. Men dersom noe har vært utydelig kommunisert fra vår side, beklager vi dette, sier medisinsk direktør Erik Hjelvin i Pfizer i Norge til VG.

PFIZER: Medisinsk sjef Erik Hjelvin. Foto: Helge Mikalsen

– I den europeiske godkjenningen for vår vaksine er det satt et krav til dimensjonene på kanyler for fortynning av vaksinen som er tynnere enn de som Helsedirektoratet opprinnelig hadde valgt.

Dette er definert i produktets preparatomtale.

Opptrekkspissen med filter som er brukt, er altså tykkere enn hva Pfizer anbefaler.

– Hvorvidt filter kunne brukes eller ikke er derimot ikke spesifisert i godkjenningen, og er et spørsmål vi sammen med Helsedirektoratet fant ut av litt senere.

Hjelvin legger til at de ikke ønsker å kritisere helsedirektoratet for sin håndtering, og at presiseringen ble gjort ut fra et føre-var-prinsipp.

– Kan denne spissen med filter ha blitt brukt i hele Europa?

– Vi kan ikke utelukke at kanyler med filter også har blitt et tema i andre land, men vi har ingen grunn til å tro at dette er et omfattende problem også utenfor Norge.