Oslo kommune: AUF fikk nesten 1,5 millioner på feil grunnlag

Kulturetaten i Oslo har gjennomgått Oslo AUFs tilskudd fra 2017 til 2020. Konklusjonen er at AUF ikke oppfylte kravene for støtte – og har levert tall som har inneholdt feil.

– Vi har konkludert med at AUF ikke oppfylte forskriftenes vilkår for å få tildelt driftstilskudd, og skulle ikke ha fått innvilget tilskuddene de har fått, skriver Stein Slyngstad, direktør i Kulturetaten, i en e-post til VG.

I midten av januar startet Kulturetaten en gjennomgang av milliontilskudd til AUF.

Det skjedde etter at VG avslørte hvordan over halvparten av medlemmene i ungdomspartiet bare hadde betalt ti kroner for å bli med – langt under kravet om at et fullt medlemskap krever en kontingent på minst 50 kroner.

Oslo AUF har foreløpig ikke svart på VGs henvendelser om denne saken.

Oppfylte ikke kravene

Organisasjonene får kun støtte for «tellende medlemmer», som må oppfylle to viktige krav:

De må ha betalt minst 50 kroner i årskontingent

De må være under 26 år gamle

Støtteordningen gir altså ikke automatisk mer penger om organisasjonen oppgir flere medlemmer – og AUFs mange tikronersmedlemmer ikke utløser støtte.

For å få tilskudd fra Oslo kommune, må de tellende medlemmene utgjøre minst 60 prosent av medlemsmassen. Det har ikke AUF hatt:

– Organisasjonen har ikke hatt 60 prosent medlemmer som er under 26 år og som betaler minimum 50 kroner i medlemsavgift, slik regelverket krever, skriver Slyngstad til VG.

HAR GITT TILSKUDD: Det er Kulturetaten i Oslo kommune som deler ut pengene. Her ved direktør Stein Slyngstad. Foto: Jorgen Rist Holmen

– Inneholdt feil

Kulturetaten har gjennomgått tilskuddene Oslo AUF har fått etter den nye forskriften trådte i kraft, altså tilskudd gitt i perioden 2017–2020.

Det vil si at AUF har fått nesten 1,5 millioner kroner på feil grunnlag. AUF har også levert uriktige tall, sier Slyngstad i Kulturetaten.

– Vår gjennomgang viser at tallgrunnlaget dels har inneholdt feil, dels har de innrapporterte tallene vært delvis motstridende, sier han og fortsetter:

– Dette har forvansket Kulturetatens søknadsbehandling. Ikke desto mindre har Kulturetaten ansvaret for feilen som har blitt gjort, og det beklager vi. Vi har gjort regnefeil.

– Gjort feil fra vår side

VG har fått insyn i en e-post sendt fra AUFs revisorer i BDO til Oslo kommune. Der forklarer BDO at det har skjedd feil.

– Når det gjelder 2015, har vi gjennomgått materialet på nytt. Vi ser her at det er gjort en feil fra vår side, skriver statsautorisert revisor Terje Tvedt.

Tvedt ble revisor for Oslo AUF i fjor høst. Feilen, ifølge BDO, var at langt færre medlemmer enn det som skulle ble telt opp under deres kontroll. Dermed ble tallet i AUFs søknader feil. De som manglet ville gjort at AUF ikke kvalifiserte til støtte.

– Vi må bare beklage denne feilen, skriver Tvedt.

– I dialog med Kulturetaten har AUF argumentert for en tolkning av regelverket som tilsa at de kvalifiserte for driftsstøtte, skriver Slyngstad.

Vurderer konsekvenser

– Hvilke konsekvenser dette vil få, vil vi foreta en grundig vurdering av. Vi gjennomgår nå også alle øvrige tilskudd som er gitt til barne- og ungdomsorganisasjoner i samme periode, for å kontrollere om de øvrige vedtakene er riktige, skriver Slyngstad.

Fra 2017 til 2020 har AUF fått til sammen nesten halvannen million kroner fra denne ordningen – penger kommunen nå altså sier at ungdomspartiet har fått på feil grunnlag:

2017: 410.934 kroner

2018: 416.597 kroner

2019: 363.337 kroner

2020: 296.413 kroner

Det utgjør et totalbeløp på 1.487.281 kroner i fireårsperioden, oppgir Kulturetaten.

Tidligere ledere og fylkessekretærer i fylkeslaget sa til VG i januar at de ikke har gjort noe galt, har handlet i god tro, alltid har vært åpne med kommunen om medlemstall og leverte alle dokumenter Kulturetaten har bedt om.

AUF sentralt: Egen gjennomgang

VG har den siste uken sendt en rekke spørsmål til sentrale og lokale tillitsvalgt om søknadene.

AUFs generalsekretær Sindre Lysø skriver i en epost til VG at AUF sentralt har bedt Oslo-laget starte sin egen gjennomgang.

– Det er fylkeslagene i AUF som selv er ansvarlig for å etterleve de krav og prosedyrer som gjelder i forbindelse med ulike støtteordninger.

– Sett i lys av de siste dagers diskusjon rundt søknadene fra AUF i Oslo og tildelingspraksisen til kulturetaten i Oslo kommune, har vi likevel nå bestemt oss for å ta et initiativ overfor AUF i Oslo om å foreta en egen intern gjennomgang av søknadene.

Lysø understreker at han kun uttaler seg på vegne av AUF sentralt – ikke på vegne av AUF i Oslo.

– Det er viktig at det er ryddighet rundt alt som går på økonomi og støtteordninger, skriver han.