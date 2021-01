SKI STORSENTER: Alle butikker unntatt matbutikker er stengt i Nordre Follo kommune grunnet spredning av den muterte virusvarianten. Foto: Mattis Sandblad, VG

Reagerer på forslag: Frykter konsekvensene av portforbud

Vinmonopolet advarer mot smuglersprit og varige endrede alkoholvaner om det innføres portforbud. Advokatenes leder sammenligner det med hjemmesoning.

Bare én uke inn i det nye året sendte regjeringen ut sitt forslag om å åpne for bruk av portforbud som smitteverntiltak i Norge. Høringsfristen går ut i dag.

Da Norge stengte ned i mars 2020 innførte Erna Solberg de strengeste tiltakene i fredstid.

Tiltaket hun nå foreslår har tidligere bare vært brukt i krig – av fremmed makt.

MOTSTANDER AV PORTFORBUD: Regjeringens forslag om portforbud møter kraftig motstand fra en rekke hold, blant annet fra Vinmonopolet. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Vinmonopolet: Frykter smuglersprit og illegale vaner

En av de mange som protesterer mot portforbudet, er Vinmonopolet.

De frykter at et eventuelt portforbud skal føre til økt handel med smuglersprit, illegal alkoholomsetning, og varige endrede alkoholvaner, går det frem av høringsuttalelsen.

Nedstengning av Vinmonopolet under et portforbud kan føre til negativ påvirkning av samfunnets funksjonalitet, står det videre.

Det vises også til at Vinmonopolet ble innført for å begrense alkoholens skadevirkninger, og at dette samfunnsoppdraget er like viktig selv når pandemien og krisen herjer.

«Det handler slik sett om den norske alkoholpolitikken så vel under som etter en covid-19-pandemi».

Innesperring

Et portforbud innebærer i praksis at du nektes å forlate hjemmet eller eiendommen din.

I forslaget kan portforbudet innføres for 21 dager, og deretter forlenges med 14 dager av gangen – så lenge regjeringen mener det er nødvendig.

Begrunnelsen er at regjeringen vil kunne bruke portforbud som smitteverntiltak i ekstreme tilfeller, når det er «strengt nødvendig for folkehelsen» og alle andre tiltak er forsøkt.

les også Rødt nivå på skoler i Nordre Follo: – Ikke med lett hjerte vi gjør slike vurderinger

Advokatforeningen: Portforbud er som hjemmesoning

– Å stenge folk inne gjør vi ellers bare som straff, har advokatforeningens leder Jon Wessel Aas uttalt til Rett24.

Han viser til at portforbud er så inngripende at det langt på vei kan sammenlignes med soning hjemme med elektronisk fotlenke.

«Innbyggerne i Norge har vist at vi stoler på myndighetene under denne pandemien. Myndighetene må også vise at de stoler på oss. Generelle portforbud innføres bare av myndigheter som ikke stoler på sin egen befolkning,» skriver Advokatforeningen i sin høringsuttalelse.

PROFESSOR-OPPRØR: Jusprofessor Hans Petter Graver og åtte kolleger kritiserer regjeringens forslag. Foto: Tore Kristiansen, VG

– Kun brukt av okkupasjonsmakten

– Å innføre portforbud er som å krysse en elv vi aldri har krysset før, sier professor i rettsvitenskap Hans Petter Graver til VG.

Sammen med åtte andre professorer innen jus, medisin, psykologi, historie og filosofi, har han rykket ut mot regjeringens forslag.

– De fleste av de europeiske landene som bruker portforbud har erfaring med å slå ned demonstrasjoner og sosiale uroligheter ved bruk av portforbud. Selv om de er solide rettsstater i dag, har mange av dem erfaring med diktatur og autoritære regimer. Dette kan være en årsak til bruken av mer militante metoder for å forsvare samfunnet og demokratiet.

I Norge er det derimot ingen slik tradisjon, påpeker han. Heller ikke i Danmark, Sverige, Finland, Island, Sveits eller Storbritannia er det så langt adgang for å innføre portforbud.

– I Norge og Danmark har portforbud kun vært brukt av okkupasjonsmakten under krigen, og da med formål om å straffe befolkningen. Rettmessige norske myndigheter har aldri før hatt lov til å innføre så strenge inngrep.

Og dersom portforbud først blir tatt i bruk, blir terskelen lavere for å bruke det igjen senere, frykter han.

Kan påvirke tilliten til myndighetene

– I Norge har vi et veldig høyt tillitsnivå mellom borgerne og myndighetene, og dette henger sammen med at myndighetene har vært tilbakeholdne med denne typen inngrep overfor befolkningen, sier jusprofessor Hans Petter Graver.

Men hvis myndighetene nå åpner for portforbud, risikerer vi at tilliten fra befolkningen svekkes – og da særlig blant den yngre generasjonen, advarer han.

– Tillit er noe av grunnene til at de nordiske samfunnene fungere så godt som de gjør, men inngrep som portforbud kan føre til at tilliten slipes ned.

Bekymringen er hvis vi får ungdomsgenerasjonen får et annet syn på myndighetene og på hva myndighetene kan tillate seg overfor befolkningen. Det kan føre til at styringen av samfunnet blir vanskeligere i fremtiden. mener han.

PROTESTER: I Nederland har demonstranter tatt til gatene i protest mot corona-restriksjonene. Her fra Eindhoven den 24. januar 2021. Foto: Rob Engelaar, ANP

Fungerer ikke

– Det er uansett vanskelig å se hvor stor effekt portforbud kan ha, sier jusprofessor Graver til VG.

Han mener myndigheten allerede har hjemlene de trenger for å hindre folk fra å møtes og smitte hverandre, og at det mangler dokumentasjon på at portforbud faktisk virker.

– Studier viser at det er vanskelig å se betydelige tilleggseffekt av portforbud i tillegg til andre smitteverntiltak, sier Graver.

Han viser til prinsippet i Grunnloven og menneskerettighetene om at det ikke skal brukes mer inngripende tiltak enn nødvendig når det gjøres begrenser i folks grunnleggende friheter og rettigheter.

Og for en regjering som så langt har benyttet seg av både anbefalinger og frarådinger fremfor forbud og påbud, er det et stort skritt å ta å be om portforbud, sier Hans Petter Graver.

Han og kollegene mener derfor at regjeringen bør trekke forslaget, og fortsette i norsk tillitsbasert tradisjon.