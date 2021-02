Disse SMS-ene skal ha gått ut til flere tusen personer.

Banken sendte SMS om forfalt lån til 4000 andre

SMS-er fra Sparebanken Vest er på vidvanke: Banken sender ut betalingspåminnelser om en navngitt kunde til 4000 personer.

– Jeg må ta det med banken først, sier den næringsdrivende bosatt nord for Bergen når VG ringer ham.

Sparebanken Vest sendte torsdag morgen ut «vennlige påminnelser» om at han har et lån som mangler innbetaling ved forfall.

– Alt er feil. Jeg får en melding jeg ikke skulle fått i det hele tatt med informasjon jeg ikke skulle sett. Det er ikke bra, sier Rolf Tamber til VG.

Han fikk fire likelydende SMS-er i løpet av en time om samme bankkunde.

– Jeg ringte Sparebanken Vest. Før jeg fikk sagt hva det gjaldt, spurte kundeveilederen om jeg hadde fått sms. Han ba meg se bort fra meldingene, sier Tamber.

Han er ikke selv kunde i Sparebanken Vest. Det er heller ikke en 27-åring i Oslo, som fikk de samme fire SMS-ene fra klokken 0643 torsdag morgen.

– Jeg opplever feilen som ganske grov og veldig uheldig for ham, sier Oslo-mannen.

Han ble først stresset ved tanken om han kunne være utsatt for id-tyveri.

– Så tenkte jeg om jeg var tilknyttet et lån til en fyr jeg ikke viste hvem var. Det må være dumt for ham som fikk lånestatusen kringkastet til alle.

27-åringen kontaktet Sparebanken Vest som ba ham se bort fra betalingspåminnelsen.

– Vi jobber nå på spreng for å se hvor mange som har fått denne meldinga. Det er et betydelig omfang. Per nå ser det ut til å være rundt 4.000 av bankens kunder. Vi ber dem se bort fra den SMS-en, sier kommunikasjonssjef Johannes Dobson i Sparebanken Vest til NRK , som først omtalte saken.

Banken vet ikke om feilen har automatisk eller manuell årsak, men har kontaktet den berørte kunden og beklaget på det sterkeste.

– Vi vil følge opp med vedkommende i ettertid, sier Dobson, som må komme tilbake til om kunden får erstatning for forholdet.

Banken varsler at den vil gjennomføre tiltak for å forhindre at noe lignende skjer igjen.