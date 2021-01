TUNG DAG: Sogneprest Peter Shaw Wilhelmsson er imponert over hvordan lokalsamfunnet så langt har taklet tragedien. Foto: Helge Mikalsen

Alle fem funnet omkommet etter hyttebrann: − Urettferdig

SVOLVÆR/HENNINGSVÆR (VG) Lokalsamfunnet er i sorg etter beskjeden om at alle de fem savnede er funnet omkommet etter den tragiske hyttebrannen i Nordland. Fire er barn under 16 år.

De to siste som har vært savnet etter hyttebrannen i Andøy kommune natt til lørdag, ble søndag ettermiddag funnet omkommet i branntomten.

Det betyr at fem personer mistet livet. En mann overlevde brannen.

Alle de savnede var hjemmehørende i Vågan kommune. Fire av dem var barn under 16 år.

– Fire barn er blitt borte fra oss, og en stor del av fremtiden vår er ikke lenger i live. At barn rammes på den måten, oppleves så urettferdig, sier sogneprest Peter Shaw Wilhelmsson.

Han sier det er en tung dag for lokalsamfunnet, men han sier at han er imponert over samholdet.

fullskjerm neste TRIST DAG: Fem personer mistet livet og alle var hjemmehørende i Vågan kommune. Sogneprest Peter Shaw Wilhelmsson tente søndag lys i Svolvær kirke.

– Helt uvirkelig

Flere har søndag samlet seg i kirken i Svolvær for å sørge og mange har tent lys.

– Folket i Svolvær og Henningsvær synes jeg viser god omsorg. Stille, ikke full av ord. Omsorgen og de gode blikkene blir sterke, sier Shaw Wilhelmsson.

– Det er veldig fint å se at kulturen i blant oss er en åpen kultur. At man tør å gråte sammen. Tør å vise følelser. Det har imponert meg.

På vei inn i kirken møter VG ordfører Frank Johnsen og kommunalsjef for oppvekst, Veslemøy Drangevåg.

– Dette er helt uvirkelig, sier ordføreren.

Drangevåg har vært rektor i Henningsvær.

– Det er en bygd i sorg og sjokk. De er flinke til å ta vare på hverandre. Hele bygda stiller opp for hverandre.

fullskjerm neste TENTE LYS: Utenfor Henningsvær kirke er det tent fakler og lagt ned blomster.

Tenner lys

I kirken i Henningsvær er det tent masse lys. Ut av de store vinduene kan man se skolen som har mistet to elever. Utenfor er det tent fakler og lagt ned blomster.

– Det er ingen i Henningsvær som ikke er direkte berørt. Det gjør dette ufattelig sårt og vanskelig. Sorgen er enorm, sier prest Gunnar Kristjansson til VG.

Prost Kristine Sandmæl , sier at man i et så lite samfunn er veldig avhengig av hverandre.

– Når to barn er borte, så beveger det oss alle. Når alt virker så meningsløst, må man stå sammen og passe på hverandre, sier hun.

TRIST: Prest Gunnar Kristjansson i Henningsvær. Foto: Helge Mikalsen

Løp fire kilometer barbent

Politiet fikk melding om brannen klokken 04.30 natt til lørdag. Før dette har den overlevende mannen, som klarte å ta seg ut av den brennende hytta, løpt flere kilometer uten klær og sko for å få varslet.

Han skal ha forsøkt å redde ut de andre personene i hytta, men skal raskt ha forstått at det var umulig.

Hytta, som ligger i en dal, er omgitt av store områder skog og vann. Det er ingen mobildekning i området, og den ligger langt unna allfarvei. Nærmeste nabo er langt unna.

Det skal være nærmere fire kilometer fra hytta til huset som mannen til slutt klarte å ta seg frem til. Ifølge Yr var det minusgrader og kraftig vind i området natt til lørdag.

Han ble fraktet til sykehus og var ikke kritisk skadet fysisk. Men politiet opplyser at han har vært utsatt for en voldsomt traumatisk opplevelse.

fullskjerm neste UTBRENT: Hytta, som ligger langt fra nærmeste nabo, var helt utbrent da nødetatene omsider kom frem til stedet. Foto: Politiet

Fikk varslet

– Han stod barfot i gangen til mine foreldre midt på natten, han var kald og sterkt preget. I sjokk. Han forsøkte å fortelle hva som hadde skjedd.

Det sier Astrid Berthinussen Holm til VG.

Det var hennes egne foreldre som tok imot den overlevende mannen grytidlig morgen lørdag, og som klokken 04.30 fikk varslet nødetatene om den dramatiske brannen.