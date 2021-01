UTBRENT: Hytta, som ligger langt fra nærmeste nabo, var helt utbrent da nødetatene omsider kom frem til stedet. Foto: Politiet Foto: Politiet

Alle fem funnet omkommet etter hyttebrann

Politiet opplyser søndag kveld at alle de fem savnede er funnet omkommet etter hyttebrannen i Andøy kommune.

De to siste som har vært savnet etter hyttebrannen i Andøy kommune natt til lørdag, ble i ettermiddag funnet omkommet i branntomten.

Det opplyser politiet i en pressemelding søndag kveld.

– Siste nytt er at de to siste savnede er funnet omkommet i branntomten. Alle de fem savnet er funnet omkommet. Det er med tungt hjerte at vi konstaterer at ulykken har krevd fem menneskeliv. Tankene våre går til de berørte som har en tung stund og lokalsamfunnet i Vågan, sier politiets innsatsleder Jørn Karlsen.

– Etterforskningen vil nå dreie seg om å prøve å finne årsaken til denne tragiske brannen.

En mann overlevde brannen.

POLITIET: Innsatsleder Jørn Karlsen i politiet. Ifølge politiets pressemelding er ingen av de omkomne formelt identifisert ennå. Foto: Jens André Mehammer

Fire barn

Alle de savnede var hjemmehørende i Vågan kommune. Fire av dem var barn under 16 år.

Rektor ved Svolvær skole, Ronnie Maas Pedersen, sa i går at han var sterkt preget av brannen.

– Vi er i sorg. Det er mange som er involvert og berørt av denne hendelsen, sier han.

Det ble tidlig satt krisestab i kommunen. Både skoler og kirker åpnet for de som trengte noen å snakke med, i tillegg til at det ble tent lys etter tragedien.

– Det at det er fire personer under 16 år, gjør at det som tilsynelatende er en tragisk hendelse blir enda mer tragisk. Det er en helt fortvilt situasjon for mange, sa ordfører Frank Johnsen.

PÅ VEI: To biler fra et begravelsesbyrå på vei til branntomten. Foto: Bjørn Inge Karlsen

Løp fire kilometer barbent

Politiet fikk melding om brannen klokken 04.30 natt til lørdag. Før dette har den overlevende mannen, som klarte å ta seg ut av den brennende hytta, løpt flere kilometer uten klær og sko for å få varslet.

Han skal ha forsøkt å redde ut de andre personene i hytta, men skal raskt ha forstått at det var umulig.

Hytta, som ligger i en dal, er omgitt av store områder skog og vann. Det er ingen mobildekning i området, og den ligger langt unna allfarvei. Nærmeste nabo er langt unna.

Det skal være nærmere fire kilometer fra hytta til huset som mannen til slutt klarte å ta seg frem til. Ifølge Yr var det minusgrader og kraftig vind i området natt til lørdag.

Han ble fraktet til sykehus og var ikke kritisk skadet fysisk. Men politiet opplyser at han har vært utsatt for en voldsomt traumatisk opplevelse.

Fikk varslet

– Han stod barfot i gangen til mine foreldre midt på natten, han var kald og sterkt preget. I sjokk. Han forsøkte å fortelle hva som hadde skjedd.

Det sier Astrid Berthinussen Holm til VG.

Det var hennes egne foreldre som tok imot den overlevende mannen grytidlig morgen lørdag, og som klokken 04.30 fikk varslet nødetatene om den dramatiske brannen.