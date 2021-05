VIL HA GRANSKING: Marit Arnstad, parlamentarisk leder i Senterpartiet. Foto: Gabriel Aas Skålevik

Ap og Sp krever egen vaksine-kommisjon

Både Ap, Sp og Frp vil at en egen kommisjon skal granske hva Norge har gjort for å skaffe vaksiner. Men de er uenige om hvordan.

– Det vi ber om er en uavhengig gransking der det ikke er regjeringen som styrer hvem som sitter i et granskingsutvalg og hva slags mandat de får, men at det blir oppnevnt av Stortinget, sier Senterpartiets Marit Arnstad til VG.

Forslaget hun har fremmet på vegne av Sp og Ap går ut på at på at Stortingets presidentskap – altså ikke regjeringen – skal foreslå et mandat og et eget utvalg for å granske vaksinestrategien.

– Regjeringen har knyttet seg så sterkt til den strategien de har valgt når det gjelder vaksineringen at det vil være uheldig, sier Arnstad til VG.

Dette mener hun bør skje raskt.

– Utilstrekkelig

Koronakommisjonen som er satt ned av regjeringen har levert sin første rapport, og skal vurdere Norges håndtering av pandemien videre – men Arnstad mener ikke det holder vaksiner er et av temaene de skal gå inn i.

– Nei, jeg mener det er utilstrekkelig. Det bør være en egen gransking av vaksinestrategien, og det omfatter forhandlingsmessige og økonomiske forhold som tilsier en litt annen sammensetning enn det kommisjonen har, sier hun.

– De må legge til grunn at du får en langt større grad av åpenhet om de valgene vi har gjort om vaksinestrategi.

Forslaget fra Sp og Ap handler om gransking av «vaksinestrategien knyttet til coronapandemien». Da er det hovedsakelig hvilke valg av løsninger regjeringen gjorde tidlig i pandemien som Senterpartiet er opptatt av.

– Vi ønsker først og fremst en vurdering av strategien. Om de hadde kontakt med de ulike leverandørene, og hva slags vurderinger de hadde av hvor raskt vi skulle komme i gang med vaksineforløpet.

Frp: Regjeringen kan velge

Også Frp vil ha en egen granskning av vaksinestrategien - og Sylvi Listhaug gikk hardt ut mot manglende åpenhet om vaksinekjøp fra Stortingets talerstol tirsdag.

Hun viser til kommisjonsrapporten der det kommer frem at regjeringen hadde et møte med AstraZeneca, men at det i både VG og NRK har kommet frem at at regjeringen også hadde kontakt med Pfizer.

– Hvorfor har det vært hemmeligholdt? Har det vært møte med andre? Hva har norske myndigheter kommunisert i møter? spør hun.

Frp foreslår at regjeringen skal sette i gang en uavhengig gransking av vaksinearbeidet. Til VG sier Listhaug at de kan være med på at Koronakommisjonen gjør dette arbeidet.

Arnstad sier at det vil være unaturlig for Sp å støtte et slikt forslag.

Erna: Kommisjonen må se på det

Både Sp, Ap og Frp vil altså ha en gransking av vaksinestrategien i et eget utvalg, men på to forskjellige måter.

På spørsmål om hun også vil ha det, svarer statsminister Erna Solberg:

– Vi mener at dette er et av temaene som kommisjonen er nødt å se på. Det er vårt utgangspunkt. Dette var en av sakene vi tidlig sa at kommisjonen burde se på. Å ha to uavhengige utvalg som jobber er litt rart, synes jeg. Særlig hvis de skal inn i akkurat de samme papirene, sier hun til VG.

Hun mener det er naturlig at Koronakommisjonen ser på vaksinestrategien i sitt arbeid - og får støtte av Listhaug.

– Jeg mener at Koronakommisjonen har vist å gjøre en veldig god jobb i den rapporten de har lagt frem, jeg opplever at hele opposisjonen har skrytt av den jobben som er gjort, sier Listhaug.