OSLO-VETERAN: Fabian Stang (H) var Oslos ordfører i åtte år. Nå fraråder han sitt eget parti å danne byråd. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Fabian Stang: Mener Raymond bør styre byen

Tidligere Høyre-ordfører Fabian Stang kaller situasjonen pinlig etter at Oslobyrådet gikk av onsdag. Likevel mener han det er Raymond Johansen som bør fortsette å styre.

Av Ida Lyngstad Wernø

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Det er pinlig for Oslo at vi har kommet i en sånn situasjon, sier tidligere Oslo-ordfører Fabian Stang (H).

Onsdag gikk byrådet av etter mistillitsforslaget mot MDGs Lan Marie Berg. Allerede torsdag starter Oslo-ordfører Marianne Borgens jakt på ett nytt byråd.

Som ordfører har hun ansvar for å finne en byrådsleder som kan styre byen – derfor har hun innkalt gruppelederne i bystyret til samtaler om hvem som kan ta dette ansvaret.

– Når velgerne har bestemt seg for et flertall, påligger det flertallet å holde sammen og ikke skape usikkerhet som vi har fått nå, sier hennes forgjenger Stang.

– Mener du at Raymond Johansen ikke burde ha stilt kabinettsspørsmål?

– Hvordan de har rotet det til på kammerset skal jeg ikke legge meg i, men de burde ha kommet frem til en løsning. De burde ikke latt det bli byens problem, sier han, og peker på at Oslo styres av et såkalt forretningsministerium frem til et nytt byråd er på plass.

– Med et forretningsministerium kommer du i en situasjon hvor den politiske virksomheten er handlingslammet, så det er et stort ansvar som hviler på flertallet, sier han.

UTE AV OSLOPOLITIKKEN: Lan Marie Berg (MDG) vil ikke være en del av et nytt byråd. Nå satser hun på å komme inn på Stortinget til høsten. Foto: Jil Yngland

Fraråder Høyre å gå i byråd

Stang understreker at det er opp til Høyres gruppeleder Anne Haabeth Rygg å svare på om det kan være aktuelt å danne byråd, men synes ikke det høres ut som en god idé.

– Det å sitte i byrådet og ha et flertall mot seg fra dag én unner jeg ingen. Det blir en bortkastet arbeid med å lage adgangskort.

– Så du vil advare Høyre mot å danne byråd?

– Nei, jeg vil anbefale at de møter ordføreren med et åpent sinn, men jeg vil fraråde å gå inn i byråd hvis man ikke har et flertall bak seg.

– Hva håper du skjer på kort sikt?

– For byens del håper jeg denne litt tullete situasjonen blir løst og vi får en styringsdyktig ledelse. Så får vi heller vinne valget neste gang og innta kontorene da, sier den tidligere Høyreordføreren.

– Så da peker du på Raymond Johansen?

– Ja, jeg gjør det. Jeg tror noe annet blir dumt for byen. Jeg respekterer det flertallet byen fikk, selv om jeg mener at det politiske flertallet selv ikke har respektert det.