Pandemi-kjærestene: − Fælt å si det, men jeg er litt glad for at coronaen kom

De trosset stengte skoler, stengte utesteder og full pandemi - og fikk seg kjæreste. Hva skjer når nye par skal ut av corona-boblen?

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Amalie Grønmyr Norstand og Henrik André Olsen Foto: Privat

Amalie Grønmyr Norstrand (26) og Henrik André Olsen (31) kommer begge fra Son, men har bodd ulike steder i verden. Så kom pandemien og alt ble endret.

– Jeg matchet med en veldig søt og pen jente som jeg visste hvem var ettersom vi begge har vokst opp på samme plass i Son, sier Olsen.

Siden juni i fjor har de vært et par. Hun skulle etter planen flytte til Los Angeles, etter noen år i New York.

– Hadde det ikke vært for corona hadde hun ikke flyttet tilbake til Norge og vi hadde mest sannsynlig aldri truffet hverandre. Fælt å si det, men jeg er litt glad for at coronaen kom, sier Olsen.

Måløy og Ulsteinvik

Rikke Otnheim (19) og Joakim Goksøyr Ulstein (20) Foto: Privat

Rikke Otnheim (19) fra Måløy og Joakim Goksøyr Ulstein (20) fra Ulsteinvik.

– Vi møttes i fjor sommer da det åpnet bitte litt opp og man kunne gå ut. Ting gikk veldig fort, vi møtte hverandres familier innen en uke etter vi møttes første gang. Så flyttet han langt vekk, men vi har fått avstandsforhold til å funke fra dag én. Det var virkelig «love at first sight» og nå har vi snart vært sammen i ett år og skal flytte sammen til høsten. Vi fant hverandre akkurat når det var meningen at vi skulle finne hverandre, sier Rikke Otnheim.

Horten og Sarpsborg

Hella Karlsen og Victor Drevsjø Foto: Privat

Hella Karlsen (19) fra Horten og Victor Drevsjø (22) fra Sarpsborg satt på hver sin side av Oslofjorden da Norge stengte ned i mars 2020. De kjente begge på håpløsheten.

– Jeg husker det kjentes både håpløst og nytteløst å skulle forsøke å bli kjent med gutter da. Heldigvis logget vi oss begge på Tinder, sier Karlsen.

Den ene meldingen tok den andre. Det var begrensede muligheter for å møtes, så de tok sjansen på å møtes på halvveien, den 10. juli.

– Vi tøyde nok smittereglene noe – men vi angrer ikke, sier Hella Karlsen.

– Jeg tok ferge over Oslofjorden til Moss. Den gangen var det mye smitte i denne byen og mye var stengt. Vi fant et gatekjøkken som var åpent og spiste der. Vi greide etter hvert å finne en bar som var åpen også, der vi satt lenge og pratet, sier Hella.

I dag har de flyttet sammen i Sarpsborg.

Mosjøen og Skåne

Foto: Privat

June Bjerknesli (25) fra Mosjøen og Joakim Liljekvist (27) fra Skåne.

– I januar 2020 bestemte jeg meg for å ta en risiko og reiste til Sverige for å møte en gamer-kompis for aller første gang. Jeg har kjent ham via nettet i fem år, vi kom i kontakt via «Diablo 3», sier Bjerknesli.

Hun satte seg i bilen og kjørte 17 timer fra Mosjøen i Nordland til Båstad i Sverige.

– Det er de lengste og korteste timene i mitt liv. Jeg var spent, nervøs, glad og urolig under hele reisen, sier hun.

– Da jeg endelig kom frem var det noe som bare klaffet, en romantisk energi som gjorde at to utrolig sjenerte mennesker endte opp med sitt første kyss allerede første kvelden. Vi satt våken hele natten å bare snakket – det var utrolig.

I vår har hun vært tilbake hos ham på nytt i en måned. Og etter planen skal han flytte til Mosjøen i september.

Lillehammer og Kongsberg

Emma Hegge Sørensen og Ingrid Dybdal. Foto: Privat

Emma Hegge Sørensen (20) fra Lillehammer og Ingrid Dybdal (20) fra Kongsberg.

Historien startet rett før pandemien, men skjøt fart da Norge stengte.

– Det begynte med at vi matchet på Tinder 26. desember i 2020. Vi begynte å snakke med en gang, og jeg tenkte at denne personen er verdt et forsøk, sier Emma Hegge Sørensen.

24. februar møttes de første gang og det sa pang – men det gjorde også pandemien.

– Noen dager føltes lange og ensomme, men langdistanse under pandemi kan fungere hvis man virkelig er glad i hverandre. I forhold til det å tøye noen grenser, så var det nok ikke anbefalt å reise når vi møttes andre og tredje gangen. Vi dro på hytta for oss selv, og passet på å være ekstra forsiktig, sier paret.

Til høsten skal begge etter planen studere ved NTNU i Trondheim.

Eidsvoll og Maura

Pia Tangen og Herman Teppedalen. Foto: Privat

Pia Tangen (21) fra Eidsvoll og Herman Teppedalen (20) fra Maura

Hun ble så fascinert av bilen hans at hun søkte ham opp på Snapchat. Etter litt flørting kom pandemien.

– Vi ble godt kjent med hverandre veldig fort. I mai 2020 ble det offisielt, og vi tilbrakte stort sett hele sommeren sammen. Vi har en vanvittig harmoni i forholdet vårt, fullt av respekt, likeverd, like holdninger og masse humor. Vi hadde nettopp vårt første årsjubileum. Så jeg er veldig takknemlig for denne pandemien.

Valdres til Valdres

Maja Hansebakken og Kristofer Veri Foto: Privat

Maja Hansebakken (18) og kjæresten Kristofer Veri (18) fra Valdres.

– Vi møttes på vorspiel til en skolefest i desember 2019. Så kom lockdown i mars og vi begynte å snappe intenst til hverandre, sier hun.

De fortsatte flørten da skolen begynte som normalt igjen. Etter en badetur i Valdres var det gjort.

– Vi har skjent hverandre nå i et og et halvt år og vært sammen i 11 måneder av det. Vi lever fortsatt som et nyforelsket par.

Hamar og Arendal

Regine Emilie Howlid (19) og Julian William Flaaten (20 Foto: Privat

Regine Emilie Howlid (19) fra Hamar og Julian William Flaaten (20) fra Arendal har akkurat flyttet sammen i Grimstad.

– Vi matchet på datingappen Badoo, sent i 2020 og kom i ordentlig snakk etter en måneds tid. Så kom FaceTime, og ved hver eneste FaceTime føltes det som om vi hadde kjent hverandre i flere år. Så kom dagen, etter hundretusenvis av snaps og hundrevis av timer med facetiming. De første minuttene var megakleint, sier paret.

Men det gikk straks bedre. Og nå, noen måneder senere, skal de flytte sammen i Grimstad.

Psykolog er spent

Psykolog Peder Kjøs Foto: Torstein Bøe

Psykolog Peder Kjøs har et råd til de nye parene som skal ut av boblen og plutselig kan omgås alle andre.

– Ta for dere og prøv å få forholdet over i den nye levemåten. Gled dere over alt dere kan gjøre sammen, ikke vær bekymret for at partneren kan møte andre. Forholdet må tåle at du nå er i en større verden enn i den mørkeste pandemien da alt var stengt, sier Kjøs.

Han sier han er spent på å se hvor mange som har levd i en boble under pandemien.

– Det er helt sikkert noen som har søkt trøst i en vanskelig tid og har vært corona-kjærester. Mange av dem vil helt sikkert få det helt fint også nå, mens noen vil se forholdet i et nytt lys.

– Jeg leste et sted at det har vært færre skilsmisser under pandemien. Jeg tror oppriktig at en av grunnene er fraværet av julebord og forretningsreiser, sier Kjøs.

Lier og Haugesund

Tommy E. Antonsen og Julie Helmersen Pedersen Foto: Privat

Tommy E. Antonsen (20) fra Lier og Julie Helmersen Pedersen (19) fra Haugesund.

De fikk kontakt via felles kjente og flørtet digitalt. Så skulle han komme på besøk.

– Det som skjedde dagen han kom var at jeg havnet i karantene på grunn av jobb, og han hadde ingen annen plass å være enn hos meg. Dette førte til at en liten helgetur ble til en uke i karantene i lag, første gang vi var alene sammen, sier hun.

De har vært kjærester i snart åtte måneder og er blitt samboere.