FRYKTER NY BØLGE: Fasiten etter nyttårsfeiringen kommer i januar. Kommunalsjef Kenneth Johannessen i Indre Østfold frykter ny smitteøkning hvis ikke myndighetene begrenser festmulighetene. Foto: Gabriel Aas Skålevik, VG

Kommunetopp ber regjeringen gripe inn mot nyttårsfestene

Helsesjefen i Indre Østfold ber regjeringen begrense nyttårsfestene. Han frykter smittespredning på festene kan føre til en tredje smittebølge midt i januar, samtidig som kommunene skal starte massevaksineringen.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Helsetjenesten er så «kjørt» etter ni måneder med pandemi at kommunaldirektør Kenneth Johannessen i Indre Østfold ber regjeringen om å snarest komme på banen før pandemiårets siste festdag.

– Vi har registrert at myndighetene har varslet at de følger situasjonen tett og eventuelt vil komme med oppdaterte anbefalinger for jule- og nyttårsfeiringen. Dersom dette ikke skjer, vil vi raskt vurdere lokale tiltak, sier han.

Kommunaldirektøren beskriver folk som lei av corona og restriksjoner – forståelig nok. Likevel mener helsetoppen i Indre Østfold at det ikke er greit å avslutte et veldig spesielt år med fest.

– Alle har lengtet etter julefeiring og hyggelige sosiale lag. Men å senke skuldrene nå, er som å ta en drikkepause midt i innspurten av et skirenn. Samtidig med ferien kom det veldig positive nyheter knyttet til vaksinering. Summen av slitenheten, juleferie og vaksinenyheter, er en bekymringsfull miks. Det fører til at folk slakker opp på den stramme linen de har ført lenge. Jeg er veldig urolig for hva som vil komme i januar, sier Johannessen.

Nakstad bekymret

Også assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad er urolig for nyttårsfeiringen.

– Vi er litt mere redde for nyttårsaften enn julaften. I og med at yngre mennesker kanskje tenderer til å samles i større grupper enn det som er det nasjonale rådet, som er maks 10 gjester. Vi vet jo at det på en nyttårsfest kanskje blir vanskelig å holde meteren, sier Nakstad til VGTV.

Nakstad er også bekymret for at nyttårsfestingen kan ende opp med å gå utover de kommende vaksineringene.

– Ikke minst av hensyn til alle som nå skal vaksinere folk også i kommunene, så er det viktig at vi ikke får store smitteutbrudd samtidig som vi skal drive vaksinering fremover. Det blir veldig krevende for den enkelte kommune.

Bekymringsmelding

Etter et møte i krisestaben første juledag, sendte Indre Østfold kommune en bekymringsmelding til Helsedirektoratet via fylkesmannen.

– Vi opplever at anbefalingen om maks ti gjester to ganger i julen, tolkes svært vidt. Vi har møtt på innbyggere, særlig i ungdomsmiljøene, som tolker det som at en venneflokk på 10 personer kan ha ti fester på forskjellige steder i løpet av julen. At det er verten som kan ha to fester med ti deltagere og selv delta på åtte andre fester med tilsvarende antall, sier han.

– Folk må forstå at det er helt feil. De aller, aller fleste av våre innbyggere er genuint opptatt av å følge anbefalinger og tiltak, men vi har dessverre opplevd at enkelte miljøer har lett etter smutthull, sier Johannessen.

Usikker på hvilke tiltak og anbefalinger som gjelder der du bor? Sjekk din kommune i VGs oversikt.

– Kritisk situasjon

Kommunen med 45.000 innbyggere har hatt et høyt smittetrykk lenge.

– Smitten har bitt seg fast på et relativt høyt nivå. Vi i Indre Østfold hadde 40 nye smittede i forrige uke. De nye mutasjonene er bekreftet i Norge. Situasjonen er på mange måter mer kritisk enn på lenge, sier helsesjefen og legger til:

– På toppen av dette skal vi holde organisasjonen «fit for fight» knyttet til vaksineringen. Det er de samme legene, de samme sykepleierne og den samme beredskapsgruppen som skal lage et kjemperigg for vaksineringen. I Indre Østfold er vi krystallklare på at man denne nyttårsaften i størst mulig grad bør pleie sin nærmeste familie. Naboer og venner som i normale år feirer sammen, bør bli enige om at den festen må vi ha til gode. Det er det vi ønsker at innbyggerne gjør, sier Johannessen.

Indre Østfold fikk som en av de første kommunene i landet, et stort, ukontrollert smitteutbrudd tidlig i august. Kommunen svarte kontant på virusangrepet og påla innbyggerne å bare omgås husstandsmedlemmer i en uke.

Dette ble gjort gjennom en lokal forskrift som kommunestyret vedtok dagen før det trådte i kraft:

Krafttaket gjorde at viruset ble slått effektivt ned. På sensommeren og i høst har Indre Østfold kommune hatt flere nye utbrudd.

Kommunaldirektør Kenneth Johannessen sier kommunen selv vil anbefale en mer restriktiv praksis enn nasjonale anbefalinger tilsier, dersom ikke det kommer nye nasjonale føringer nå rett før nyttårsaften.

– Vi avventer det regjeringen forhåpentligvis kommer med og vurderer om det er tilpasset den situasjonen vår kommune befinner seg i. Fasiten etter nyttårsaften får vi ikke før midt i januar, sier Johannessen.

Regjeringen: Innstramminger må tas lokalt

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementet sier til VG at alle oppfordres til å begrense sosial kontakt også på nyttårsaften.

– Den nasjonale anbefalingen er inntil 5 gjester hjemme. Så har vi åpnet for at på to av dagene i jul og nyttår kan vi ha inntil 10 gjester, såfremt man kan holde meteren. Dette er anbefalinger som gjelder for hele landet, sier Erlandsen.

STATSSEKRETÆR: Anne Grethe Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementet. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Eventuelle innstramminger må kommunene ta lokalt:

– I kommuner med stort smittetrykk kan det være enda strengere regler for gjester og kontakter, slik vi har sett innført i noen kommuner siste dagene. Det er derfor viktig å følge godt med på informasjonen der du bor, sier Erlandsen.

Klokken 09 tirsdag møtes ledere i Trøndelagsregionen for å diskutere situasjonen. Dette er en av regionene der enkeltkommuner har hatt kraftig smitteøkning den siste uken.

Mandag besluttet Stjørdal kommune å «avlyse» resten av romjulen og innbyggerne kan bare være sosiale med sin husstand. Hitra og Frøya strammet inn mandag kveld og tillater kommende uke bare fem gjester og ikke flere enn fem nærkontakter i løpet av en uke.