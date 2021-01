FÅR STØTTE: LO støtter Ap-leder Jonas Gahr Støre – både sentralt og på regionnivå. Foto: Hallgeir Vågenes

LO slår ring om Støre: − Ballen er lagt død

LO-lederen i Troms og Finnmark mener Arbeiderpartiets dårlige målinger er fortvilende. Men i likhet med andre regionale ledere avviser han en debatt om ledervervet.

Publisert: Nå nettopp

Det var en måling utført av Klassekampen og Nationen som fredag spådde katastrofe for Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet. Med 17,5 prosents oppslutning lå partiet hele fem prosentpoeng bak Senterpartiets 22,6.

– Det er fortvilende med disse tallene og målingene. Arbeiderpartiet har god politikk, og et godt samarbeid med LO, sier regionleder Bjørn Johansen i LO Troms og Finnmark.

I et intervju med VG allerede i oktober, foreslo LO-kjempe Sture Arntzen Johansen som ny leder allerede, og kalte situasjonen i partiet «jævla trist». Overfor TV 2 ba Ap-veteran Thorbjørn Berntsen i helga partiet om å åpne lederdiskusjon. Berntsen er Raymond Johansens onkel, og foreslo nevøen som ny leder for partiet.

les også BAKGRUNN: Ny katastrofemåling for Ap: Sp fem prosent foran

Tidligere LO-leder Yngve Hågensen sier derimot til VG at det er feil å kritisere lederen av partiet for fallet i oppslutning, og understreker at Jonas Gahr Støre er valgt til leder på partiets landsstyre.

– I den grad det er kritikkverdig det som har skjedd, må kritikken rettes mot partiet. Arbeiderpartiet har nettopp vedtatt et partiprogram som jeg opplever har stor tilslutning. Da er det viktig å få presentert det godt, slik at partiet kan vinne oppslutning i framtida, mener Hågensen.

Støtter Støre

– Ingen kan være fornøyd med dette nivået. Ambisjonene er langt større. Vårt mål er at Arbeiderpartiet blir det største partiet, og at vi kan bytte ut dagens høyreregjering, sier LO-leder Hans Christian Gabrielsen i en uttalelse gjengitt til VG på mail.

Samtidig understreker han at Støre fremdeles er organisasjonens kandidat til å lede en rødgrønn regjering.

– Vår politikk og strategi er ikke noe enkeltpersonforetak. Det er en samlet ledelse som står bak den og som er enstemmig valgt på landsmøtet. Politikken er forankret i både sentralstyret og landsstyret. Vi har derfor et felles ansvar å løfte oss opp igjen.

VG har tatt kontakt med alle regionledere i organisasjonen mandag. De som har svart uttrykker støtte til partiet, og ønsker ikke velkommen noen debatt om ny Ap-leder.

– Jeg forholder meg til at det er Jonas som er leder. Den ballen er lagt død, sier Johansen i LO Troms og Finnmark.

– Gabrielsen har parkert det så ettertrykkelig i dag, at det er ikke verdt å gjenta. Vi støtter opp om Jonas – han er valgt som leder, sier regionleder i LO Nordland, Rita Lekang.

– Politikken og programmet som ligger til grunn er veldig godt. Nå handler det om å formidle den ut. Vi står for det samme som vi bestandig har gjort, men må fortsatt styrke samarbeidet mellom fagbevegelsen og Arbeiderpartiet. Det finnes ingen «quick fix», påpeker hun.

– Handler ikke om person

Også regionleder i LO Vestfold og Telemark, Irene Bordier Haukedal, mener det viktigste er å enda tydeligere få frem hvilken arbeidslivspolitikk partiet har å komme med.

– Jeg mener partiets standing ikke handler om person. Det handler om politikk, politikk og politikk, ikke om person. Hadde det handlet om person, vil aldri Erna Solberg blitt statsminister, så mange ganger som hun har blitt idioterklært. Plutselig ble hun populær. Det beviser at det handler om politikk, ikke person, mener Haukedal.

– Mange tenker at LO og NHO ordner opp, uavhengig av hvilken regjering vi har. Arbeiderpartiet må bli enda tydeligere på at det faktisk er avhengig av Regjeringen. Arbeidslivet er ikke noe LO kan ordne uavhengig av politisk flertall, legger hun til.

Flere av regionlederne VG har vært i kontakt med, ønsker ikke å kommentere saken.

– Dette har ikke jeg lyst å gå inn på. Jeg er tilhenger av at partiet må finne ut av ting selv, sier regionleder Roger Pilskog i LO Vestland.