Nødetatene i Ask på Gjerdrum tidlig onsdag morgen. Foto: VG-tipser

Større jordskred på Gjerdrum - hus tatt av raset

Det har natt til onsdag gått et større jordskred i Ask i Gjerdrum kommune i Viken. Raset er gått i et boligområde, og hus er tatt av skredet, opplyser politiet til NTB.

Det bekrefter politiet i Øst til VG.







– Vi kan bekrefte at det har vært et større jordskred på Gjerdrum. Nødetatene er på stedet og frivillige mannskaper er blitt kalt ut, sier operasjonsleder Kjetil Ringseth.

Til NTB opplyser politiet at ras er gått i et boligområde, og at hus er tatt.

– Raset har gått i et boligområde og det er på det rene at hus er tatt av raset. Alle nødetatene er på stedet og vi jobber med å få oversikt og evakuere beboere, opplyser operasjonsleder Kjetil Ringseth i Øst politidistrikt til NTB klokken 06.01.

På Twitter ber politiet folk om å holde seg unna området.

OUS: – Full beredskap

Ved Oslo Universitetssykehus OUS har de opprettet katastrofemottak og katastrofeledelse.

– Vi ble varslet 04.31. Det har ikke kommet inn noen ennå til oss ennå, så vidt jeg vet. Vi jobber med å kartlegge resurser og få folk inn på huset. OUS er i full beredskap. Dette er jobben vår, og dette kan vi. Vi har betydelige ressurser på skadestedet, sier pressevakt Anders Beyer ved OUS til VG.