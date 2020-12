Nødetatene i Ask på Gjerdrum tidlig onsdag morgen. Foto: VG-tipser

Flere boliger tatt av jordskred i Gjerdrum

Det har natt til onsdag gått et større jordskred Gjerdrum kommune. Flere boliger er tatt av skredet. Minst én person er på vei til Oslo universitetssykehus, som er i full beredskap.

VG oppdaterer saken.

Politiet fikk melding om raset klokken 03.59, og klokken 06.20 opplyser de at flere boliger er tatt av jordskredet.







– Nødetater, med bistand fra sivilforsvaret og forsvaret, holder på med evakuering. Det jobbes fortsatt med å få oversikt over området, skriver de på Twitter.

Overfor VG bekreftet Øst politidistrikt at det hadde vært et jordskred i Ask i Gjerdrum kommune i Viken klokken 05.11.

– Vi kan bekrefte at det har vært et større jordskred på Gjerdrum. Nødetatene er på stedet og frivillige mannskaper er blitt kalt ut, sa operasjonsleder Kjetil Ringseth da.

I 06-tiden fortalte han at politiet er på stedet med store ressurser, og at frivillige mannskaper, forsvaret og heimevernet er kalt ut. Også sivilforsvaret er kalt ut, mens flere redningshelikoptre er på vei.

– Vi har fått bekreftet at bygninger er tatt. Hvor mange og hvilke type bygninger, det må jeg komme tilbake til,

På Twitter ber politiet folk om å holde seg unna området.

– Vi jobber med alt tilgjengelig mannskap, mer kan jeg ikke si akkurat nå, sier vaktleder ved Øst 110-sentral, Roger Andersen til VG.

OUS: – Full beredskap

Ved Oslo universitetssykehus OUS har de opprettet katastrofemottak og katastrofeledelse.

– Vi er varslet at minst én person er på vei i vår retning, ellers baserer vi oss på informasjonen vi har fått om at flere er skadet på stedet, sier pressevakt Anders Bayer ved OUS til VG klokken 06.30.

Han opplyser at sykehuset ble varslet om hendelsen klokken 04.31.

– Vi jobber med å kartlegge ressurser og få folk inn på huset. OUS er i full beredskap. Dette er jobben vår, og dette kan vi, legger han til, og sier at de har sendt flere ressurser til stedet.

Også Hovedredningssentralen har sendt flere ressurser til stedet, opplyser vakthavende redningsleder i Hovedredningssentralen Sør-Norge, Børge Galta.

– Jeg kan ikke si så mye. Vi har sendt en del ressurser til stedet, blant annet redningshelikopter fra Rygge, sier han til VG.

Ifølge strømbruddskartet til strømselskapet Elvia, er 629 strømkunder i Gjerdrum uten strøm. Strømmen gikk her klokken 03.56, ifølge selskapet.