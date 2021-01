BEKYMRET: Helseminister Bent Høie på dagens pressekonferanse. Justisminister Monica Mæland i bakgrunnen. Foto: Terje Pedersen

Høie tror tiltakene virker, men: − Risikoen for en ny bølge er stor

Helseministeren sier at smittetallene tyder på at tiltakene kan ha hatt effekt. Men han understreker at faren på ingen måte er over.

– Smitten ligger på et nivå hvor risikoen for en ny bølge og nye utbrudd er for stor, understreker Bent Høie.

Det er aldri blitt registrert så mange smittetilfeller i Norge som i den første uken av 2021, viser VGs oversikt. Hele 166.759 personer testet seg – og minst 4758 av dem fikk positive prøvesvar.

R-tallet er anslått til 1,2.

Høie legger til at vi må innstille oss på at vi ikke kommer dit vi var for et halvt år siden, med få tiltak.

Høie minner om at mange land i Europa nå opplever en tredje smittebølge, som ikke har latt seg stoppe av nye restriksjoner.

Helseminister Bent Høie (H) Foto: Gisle Oddstad

– Vi må også forberede oss på at de neste ukene blir krevende og bruke dem på å hindre at vi kommer i samme situasjon som mange rundt oss, sier helseministeren.

Høie opplyser at regjeringen vil ta stilling til veien videre i helgen. Statsminister Erna Solberg vil mandag redegjøre for disse forholdene i Stortinget.

Helseministeren ber befolkningen forberede seg på at tiltak videreføres.

– Vi har snakket mye om at vi må holde smitten lav for å beskytte sykehusene. Det er fortsatt veldig viktig. Men det er også veldig viktig å holde smitten lav for å beskytte kommunene. De har fått en stor, viktig oppgave – vaksineringen.

Regjeringen forsterket smitteverntiltakene og justerte nasjonale anbefalingene fra 4. januar. Formålet med «krafttaket» og den sosiale nyttårspausen var å bryte en ny smittebølge.

Blant de nasjonale tiltakene som ble innført for ti dager siden, var:

Alle som reiser inn til Norge, må teste seg for covid-19 så snart som mulig etter ankomst.

Unngå gjester hjemme, unngå alle unødvendige reiser og utsett arrangementer.

Det er skjenkeforbud og anbefaling om å utsette organisert idrett innendørs.

Ungdomsskoler og videregående skoler er på rødt nivå.

Undervisningen på høyskoler og universiteter skjer digitalt.

VAKSINER: Sprøyter med coronavaksiner klargjøres for et sykehjem i Oslo. De første vaksinene må lagres i opptil 70 minusgrader. Foto: Tone Spieler

FHI: Vaksinering går etter plan

De første 4000 dosene Moderna-vaksinene kom til Norge mandag. Da hadde vi hatt Pfizer/BioNTech-vaksinene siden romjulen. Risikogrupper er prioritert foran helsepersonell.

– 25.249 personer er i dag registrert som vaksinerte, opplyser direktør i FHI Camilla Stoltenberg.

Hun sier at vaksineringen går etter planen.

– Det er kontrollert, det er effektivt og det er raskt, sier Stoltenberg.

FHI-direktøren medgår at vaksineringen i starten har gått langsommere enn i noen andre land.

– Fremover vil vi bruke alle dosene og være trygge på at vi kan gjennomføre hele veien, fordi vi har et beredskapslager, sier Stoltenberg.

Begge vaksinene som er godkjent i Norge, krever to doser per person.

– Vi har derfor valgt å sette av vaksiner på et beredskapslader for å sikre at vi har dose nummer to til alle som har fått første doser. Det gjør vi i tilfelle det blir problemer med produksjonen eller distribusjonen, sier Høie.

Fra neste uke trenger helsemyndighetene ikke holde igjen vaksiner på lager.

FHI bekymret for mutasjoner

Folkehelseinstituttet (FHI) er i dag mer bekymret for at virusmutasjonene som herjer i Storbritannia og Sør-Afrika, skal få fotfeste i Norge nå enn ved forrige risikovurdering 27. desember.

Så langt er det påvist 25 tilfeller av den britiske virusmutasjonen og ett tilfelle av den sørafrikanske virusmutasjonen her i landet.

FHI vurderer det imidlertid som lite sannsynlig at de nye variantene gir mer alvorlig sykdom.

Det er heller ingen holdepunkter for dagens vaksiner beskytter dårligere mot disse, men akkurat dette er det for tidlig å konkludere om, skriver FHI.

– Vil teste alle på grensen

Justisminister Monica Mæland sier at Norge er et av landene i Europa med det strengeste testregimet på grensen. Regjeringen ønsker at alle som kommer, skal teste seg på grensen.

2. januar ble det obligatorisk å teste seg for alle som kommer til Norge fra utlandet. Testen må skje på grensen eller i kommunen man kommer til innen 24 timer.

Mandag kunne VG skrive at 42 prosent av alle som landet på Gardermoen fra utlandet ikke testet seg på grensen. Det tilsvarer flere enn 6200 personer.

– Vi jobber med å styrke testkapasiteten på grenseovergangene. Når det er skjedd, er målet å innføre obligatorisk test på grensen. Da fjerner vi 24 timers regelen, slik at alle må teste seg umiddelbart, sier Mæland.

TEST: Testkapasiteten bygges kraftig opp på grenseoverganger og flyplasser, forsikrer helseministeren. Foto: Heiko Junge / NTB

Regjeringen bevilger 650 millioner kroner til et nasjonalt telefonsenter som skal hjelpe kommunene med å følge opp de reisende etter ankomst. Senteret, som får 160 ansatte, opprettes av Helsedirektoratet.

Regjeringen arbeider også med å forbedre det digitale skjemaet for innreisende.

– Det vil effektivisere kommunenes arbeid med smittesporing og gjøre det lettere å følge opp at innreisende gjennomfører pliktig testing og karantene, sier justisministeren.

Bare en av fem reisende registrerer seg digitalt i dag, de andre bruker et papirskjema der kontaktopplysningene ofte blir mangelfulle.

De som kommer til Norge, må fremvise en coronatest tatt de siste 72 timene.

– De som kommer med falske attester på utført coronatest risikerer også bøter, i tillegg til bortvisning, sier Mæland.

– Krevende arbeidsmarked

– Arbeidsmarkedet kommer til å være krevende for mange en god stund til, sier arbeids- og sosialminister Henrik Asheim.

Tirsdag kom nye tall fra NAV som viser at det er registrert 193.800 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak. Det er 500 flere enn 15. desember, som er forrige uke NAV publiserte ledighetstall.

Statsråden bekrefter at de forhøyede satsene i dagpengeordningen og permitteringsreglene blir forlenget til 1. juli. Inntektsfordelingen for frilansere og selvstendig næringsdrivende blir forlenget like lenge.

– Slik kan de som har blitt permittert eller ledig under coronakrisen, får litt større økonomisk handlingsrom, sier arbeidsministeren.

Satsen for dagpenger er midlertidig forhøyet til 80 prosent for inntekter under 3 ganger grunnbeløpet i folketrygden (304.000 kroner), og 62,4 prosent for inntekter mellom 3 og 6 G.

Ordningen med forhøyet sats gjelder for alle som har fått innvilget dagpenger siden 20. mars 2020.

Anslagsvis vil forlengelse av forhøyet dagpengesats til 1. juli koste 640 millioner kroner, ifølge Arbeids- og sosialdepartementet.

Regjeringen foreslår også å forlenge ordningen som gir lærlinger rett på dagpenger.

Hensikten er ifølge Asheim at lærlinger som permitteres eller mister læringsplassen, ikke blir stående på bar bakke.