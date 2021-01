Gjerdrum-skredet: Rørende gravferd for familien Grymyr Jansen

GJERDRUM/OSLO (VG) Charlot (31) og ektemannen Bjørn Ivar Grymyr Jansen (40) skulle bli foreldre til Isak i februar. Sammen med datteren Alma (2) mistet de livet i kvikkleireskredet.

Familien var i huset sitt i Nystulia da det massive skredet gikk like før klokken 04 lille nyttårsaften, og ble funnet døde noen dager senere av letemannskaper.

Fredag klokken 13 startet begravelsen for familien i Gjerdrum kirke.

- Det kjennes vondt, sårt og urettferdig å skulle ta avskjed her i dag med en hel familie. Charlot, Bjørn Ivar og Alma hadde livet foran seg, fulle av planer og drømmer. Avtrykket og tomrommet de etterlater seg i venner og familie, er stort, sa prest Jakob Furuseth under sermonien.

Kirken i Gjerdrum var stedet der paret giftet seg, og datteren Alma ble døpt her, fortalte presten.

– Alma var viktig for familien, og hadde rukket å knytte nære kontakter til andre barn og voksne i Gjerdrum barnehage. Isak var en som alle gledet seg til å bli kjent med, sa presten i sin minnetale.

MINNES: Familiens nærmeste på vei inn til begravelsen fredag ettermiddag. Foto: Odin Jæger

Familien hadde bodd i leiligheten på Gjerdrum i rundt ett år. Ifølge broren flyttet de fra Skedsmo for å komme tettere på barndomsstedet Gjerdrum.

Hans Jørgen Jansen har tidligere fortalt til TV 2 at han snakket med broren Bjørn-Ivar på kvelden 29. desember, bare timer før kvikkleireskredet rammet kommunen.

– Da sa han at de skulle være hjemme og ha en rolig kveld. Så dessverre var de garantert hjemme da raset gikk i 04-tiden.

FARVEL: Mange hadde møtt opp utenfor kirken i Gjerdrum fredag. Foto: Odin Jaeger

«Hva gjør vi nå?»

Broren var av de som snakket i kirken fredag.

– Hva gjør vi nå, da? Det var du som alltid var der, det var deg vi alltid kunne ringe, som alltid hadde et godt råd. Du hadde alltid en løsning. Du tok oppgaven som storebror som ingen andre kunne. ( …) Nå skulle vi gjort alt for at det kunne vart litt til, bare én dag til, sa Hans Jørgen Jansen fra prekestolen.

Jansen kom også med varme ord om svigersøsteren Charlot, som han sa gjorde broren til « verdens lykkeligste mann».

– Hva gjør vi nå, da? Uten dere blir verden et fattigere sted. «Til døden skiller oss av» var ikke godt nok for dere. Nå er dere sammen for alltid. Dere fire. Den perfekte familie. Vi vil aldri glemme. Så på gjensyn. Vi sees igjen, sa Jansen.

ORDFØRER: Anders Østensen utenfor kirken i Gjerdrum fredag Foto: Odin Jaeger

Tre fortsatt savnet

Fortsatt er tre personer savnet etter skredet:

Rasa Lasinskiene (49) var ute og luftet hunden før hun skulle på jobb. Ektemannen snakket med henne på telefonen da kontakten plutselig ble brutt, har han fortalt til Bergens Tidende.

VG har tidligere fortalt historien til Odd Steinar. Han så sist samboeren Ann-Mari Olsen-Næristorp (50) og datteren Victoria (13) da de forsøkte å komme seg ut av huset mens raset pågikk.

Politiet planlegger å gjenoppta søket etter de savnede mandag i neste uke.

