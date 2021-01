FORSLAG: Monica Mæland varslet onsdag at de vil sende et lovforslag om portforbud ut på høring. Foto: Berit Roald

Frp gir regjeringen portforbud-stryk: − Alvorlig angrep

Frp gir regjeringen stryk for nytt lovforslag, mens FHI-direktør Camilla Stoltenberg mener at det bør mye til for å innføre portforbud.

Regjeringen varslet onsdag at de vil sende ut et lovforslag på høring som kan la dem innføre portforbud. Et portforbud betyr at man tvinger folk til å bli hjemme.

Flere land, som Frankrike og Spania, har innført tiltaket for å bekjempe corona-pandemien det siste året.

FHI-direktør Camilla Stoltenberg mener det skal mye til for å innføre portforbud som smitteverntiltak i Norge.

– Terskelen skal være ekstremt høy, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg til VG.

Stoltenberg sier det er bra at forslaget kommer ut på høring slik at flere synspunkter kan komme frem. Men hun er skeptisk til å ta tiltaket i bruk:

– Det er et veldig inngripende tiltak med stor tiltaksbyrde og en del menneskerettslige problemstillinger knyttet til seg som gjør at man må være spesielt streng med å innføre slike tiltak.

Helsedirektoratet tror det er lurt å se nærmere på loven, selv om de ikke anbefaler å innføre portforbud i dagens situasjon.

– Vi anbefaler ikke å bruke portforbud i situasjonen vi er i nå, men det er greit å ha gjennomgått på forhånd hvordan vi skal forholde oss gitt at det blir behov for det. Vi tror det er klokt å ha hjemmelsgrunnlaget på plass, sier helsedirektør Bjørn Guldvog til VG.

STERKT KRITISK: Frps justispolitiske talsperson og tidligere justisminister Per-Willy Amundsen. Foto: Tore Kristiansen

– Alvorlig angrep på friheter

Frps justispolitiske talsperson og tidligere justisminister, Per-Willy Amundsen, avviser at de kan støtte regjeringens forslag i Stortinget.

– Frp kan ikke akseptere et så til de grader alvorlig angrep på våre grunnleggende friheter i fredstid. Portforbud er et ekstremt tiltak som Frp mener er forbeholdt ekstreme situasjoner som krig, omfattende naturkatastrofer og lignede. Vi befinner oss ikke i en slik situasjon, skriver Amundsen til VG.

Han sier at det å innføre et portforbud er å vise direkte mistillit til befolkningen – og at heller burde prioritert bedre grensekontroll.

– Regjeringen bør snarest parkere denne høyttenkningen, enn så lenge håper jeg at dette er et arbeidsuhell fra justisministeren.

– Jeg kan allerede nå slå fast at regjeringen ikke vil oppnå støtte for et slikt forslag fra Frp i Stortinget.

– Ikke aktuelt

Justisminister Monica Mæland (H) understreket onsdag at det ikke er aktuelt per i dag å innføre portforbud - selv om de utreder mulighetene.

– La meg med en gang si at det per i dag ikke er aktuelt å innføre portforbud, eller noe som ligner på et portforbud. Dette er noe vi håper aldri blir nødvendig, sier hun og legger til:

– Det vil først være aktuelt i ekstreme tilfeller, som hvis det er svært høy smittespredning og et sprengt helse- og omsorgssystem. Slik er det heldigvis ikke i dag, men vi må være forberedt,

Skeptisk opposisjon

Både Arbeiderpartiet og SV er skeptiske til å gi regjeringen all makt over et så inngripende virkemiddel som portforbud. Alternativet er at Stortinget behandler et eventuelt portforbud – enten før eller etter at det blir innført.

– Her må vi vurdere om det må være en forhåndsbehandling, sier SV-leder Audun Lysbakken til VG.

SV har foreslått at andre av regjeringens inngripende smitteverntiltak, som nasjonal skjenkestopp, bør behandles i Stortinget i ettertid.

– Hvis dette skal være aktuelt å åpne for, så må det være under forutsetning av en helt annen forankring i Stortinget enn de tiltakene som regjeringen ellers innfører uten behandling, sier Lysbakken.

SKEPTISK: SV-leder Audun Lysbakken. Foto: Tore Kristiansen

Ap: Må ha stortingsstøtte

– Et så drastisk tiltak må uansett være bygget på at et flertall i Stortinget støtter det, sier Lene Vågslid, Aps justispolitiske talsperson.

Siden regjeringspartiene Høyre, KrF og Venstre ikke har flertall i Stortinget, må de ha med seg andre partier for å vedta en portforbudslov. Hvis opposisjonen skal få flertall i Stortinget, må Frp, Ap og Sp gå sammen.

STORTINGET: Justispolitisk talsperson Lene Vågslid i Arbeiderpartiet sier at Stortinget må få si sitt. Foto: Tore Kristiansen

Både Lysbakken og Vågslid understreker at de først kan ta stilling når de får se forslaget.

Lars Vangen, kommunikasjonssjef i Senterpartiets stortingsgruppe, opplyser til VG at de vil sette seg ned og se grundig gjennom regjeringens forslag før de lander på hva de mener om det.

RØDT: Bjørnar Moxnes leder Rødt. Foto: Ola Vatn / VG

– Sitter ekstremt langt inne

Rødt-leder Bjørnar Moxnes er svært skeptisk til å innføre portforbud.

– Det er viktig å slå ned smitten, men det skal sitte ekstremt langt inne for en regjering å innføre portforbud. Vi har slått ned smitten før uten å gå til det skrittet. Så vil Rødt gå nøye gjennom regjeringens forslag og ta stilling til det, skriver Moxnes i en e-post til VG.

MDG-leder Une Bastholm sier til VG at hun håper at et slikt aldri blir nødvendig og registrerer at det er usikkerhet rundt effekten:

– Vi er likevel ikke motstandere av at alle tiltak er grundig utredet, skriver Bastholm i en e-post.

