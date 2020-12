Rørende juleoverraskelse for Synnøve (85)

Det blir ikke jul for Synnøve Søvik Haugersveen før hun har hørt «O helga natt» under julegudstjenesten i Eidanger kirke. I år truet coronaviruset tradisjonen, men så ble hun overrasket av brødrene Solli-Tangen.

I en tom kirke sang Didrik og Emil Solli-Tangen den tradisjonelle julesangen for en rørt 85-åring.

– Det var overraskende og koselig, også var det den sangen. Den betyr veldig mye, sier Synnøve til VG.

85-åringen har vært fast gjest på julegudstjenestene i Eidanger kirke i Porsgrunn alle julene hun har feiret hjemme siden 1961. Didrik og Emil Solli-Tangen er oppvokst i nærheten, konfirmert i kirken og har sunget der under julegudstjenestene i mange år.

– De synger så flott, og når jeg har vært i Eidanger kirke på julaften og de synger den sangen, da føler jeg at da er det jul.

O HELGA NATT: Emil og Didrik Solli-Tangen synger julen inn for Synnøve.

Opplevelsen har ekstra betydning for Synnøve, fordi ektemannen hennes Johannes var tenor og også ofte sang i kirken frem til han gikk bort for 11 år siden.

– Han har sunget der oppe i forbindelse med jul, konfirmasjoner og begravelser. Han har sunget den sangen, og veldig mange av de samme sangene som de guttene synger. Jeg måtte rett og slett lukke øynene, jeg ble rørt, både gamle minner og det at jeg synes de synger så flott, sier Synnøve.

EKTEMANN: Synnøves avdøde ektemann Johannes.

Porsgrunn har et sterkt operamiljø, og i mange år var det operasanger Anders Vangen som lagde julestemning i Eidanger kirke med «O helga natt».

Vangen var Solli-Tangen-brødrenes læremester, og da han gikk bort 53 år gammel i 2013, tok elevene hans over tradisjonen.

Også i år skal brødrene synge julen inn under to julegudstjenester, men denne julen er antallet gjester begrenset til 50 pr. gudstjeneste.

Coronaviruset vil trolig også føre til at mange av de eldste kirkegjengerne holder seg hjemme og går glipp av tradisjonen.

Didrik Solli-Tangen satte pris på å få gi Synnøve den spesielle opplevelsen.

– Vi var veldig glade for at vi kunne bidra til å glede noen, det er helt topp, og hvis denne videoen kan glede flere enn bare henne, så er det helt topp det også, sier Didrik Solli-Tangen til VG.

GLAD FOR Å GLEDE: Didrik og Emil Solli-Tangen satte pris på å få synge for Synnøve.

Synnøves juleopplevelse ble satt i stand og festet til film på dugnad og eget initiativ av en gjeng som alle har tilknytning til den lille kirken.

Videoen ble delt av Porsgrunn kommune på Facebook bitte lille julaften og fikk umiddelbart mange tomler opp, hjerter, delinger og kommentarer fra rørte seere.

Programleder, regissør og fotograf Martin Giæver fikk ideen etter at han hørte at mange eldre kviet seg for å gå i kirken på grunn av corona.

Synnøve har vært en ildsjel som frivillig i det lokale idrettslaget i Eidanger.

– Hun er en som ikke tør å gå i kirken på julaften, så vi tenkte at vi gjør noe hyggelig for henne, sier regissøren.

Han fikk med seg sin egen bror Peder Borch Giæver, brødrene Solli-Tangen, fotograf Lars Erlend Tubaas Øymo, lydmann Roger Saga og organist Dagfinn Olsen. Presten i Eidanger kirke, Rune Doksrød, var heller ikke vond å be.

REGISSØR: Martin Giæver tok initiativ til å lage opplevelsen og hadde regi på videoen. Foto: Kjetil Haugersveen

Presten skal i år holde sine siste julegudstjenester i Eidanger kirke før han går av med pensjon. Han sier det blir spesielt.

– Det blir rart uansett, men det blir ekstra rart i år. Vi får ikke synge salmer, folk blir for tett på hverandre, så da er det ekstra fint å ha med dem for å synge, sier Doksrød.

Presten har merket at mange av de eldre kvier seg for å komme i kirken under pandemien.

– Det er en god del av de faste eldre som ikke kommer nå, det er lett å skjønne. Det er en del smitte her i Grenland nå, så jeg skjønner godt at de er redde.

JULEBUDSKAP: Presten og regissør ber folk ta vare på hverandre i coronajulen.

Både presten og initiativtager Giæver ønsker med videoen å fokusere på at vi må ta vare på hverandre i denne spesielle julen.

– Å se folk nå i julen, å ta en telefon, det er veldig viktig. Det er mange som føler på ensomhet den julen her, både de som er syke og sitter i karantene, familier som ikke får møtt hverandre og ikke minst eldre ensomme mennesker som sikkert føler ensomheten ekstra sterkt, sier presten.

– Å bry seg, å gjøre noe for folk, for det er ikke nødvendig at folk skal sitte helt mutters alene. Det er så mange som gjør bitte litt, og det betyr så mye. Den lille telefonen, den lille ringe på hos naboen. Det er mange som er redde for å trenge seg på, men nå tror jeg ikke folk skal være redde for å trenge seg på. Nå er det bedre med for mye enn for lite, sier Giæver.

TAKKNEMLIG: Synnøve var dypt takknemlig for og rørt av opplevelsen.

Synnøve forteller at hun ikke har vært på butikken siden i mars. 85-årsdagen med 50 gjester måtte også avlyses.

– Jeg har prøvd å være forsiktig, så får vi håpe at det holder seg så lenge at det ikke skjer noe. Jeg har det godt. Jeg har et hus jeg kan bo i. Jeg kan gå turer for meg selv. Jeg har ingenting å klage på. Jeg har vært veldig frisk i vinter også, sier hun.

Den tradisjonelle julegudstjenesten tror Synnøve hun ikke får med seg i år, men hun bor så nære kirken at hun hører kirkeklokkene ringe julen inn og ser frem til å feire julaften i nabolaget hos sønnen og hans familie.

Hun ser frem til 2021, vaksine og neste års julegudstjeneste.

– Jeg håper neste år at jeg kan være frisk og at alt kan være i orden, så vi kan finne på noe. Jeg håper alle holder seg friske.