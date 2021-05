LOGG: Målet er å belønne trygg kjøring og bevisstgjøre bilistene på egen kjøreatferd, ifølge Fremtind forsikring. Foto: Fremtind/NTB

Har logget 10.000 bilister i et år: Disse er hardest på gassen

Eierne av Tesla har flest tilbakelagte kilometer med hastigheter over fartsgrensen. Roligst kjører Suzuki-eierne.

Via en app, kun for den som vil, registrerer forsikringsselskapet kjøreatferden til forsikringstagerne sine. Både fartsoverskridelse og mobilbruk blir registrert.

Nå foreligger kjøredataene for april 2020 til april 2021.

At eiere av BMW og Audi, som normalt har effektfulle biler å ratte, er glade i fart er har vel nærmest vært en «vedtatt sannhet».

Analysen av forsikringsselskapets data viser imidlertid at det er Tesla-eierne som kjører mest over fartsgrensen. De tilbakela 25,6 prosent av kjørte kilometer i høyere hastighet enn tillatt.

– En Tesla-sjåfør i snitt kjører mer enn 62 prosent mer for fort enn en Suzuki-sjåfør, sier Svein Skovly, leder for innovasjon i Fremtind, som har analysert dataene.

Deretter følger BMW, Audi, Volvo og – kanskje overraskende for noen – Volkswagen - på listen over bilmerkene med høyest andel fartsovertredelser per kjørte kilometer.

– Det er store forskjeller mellom bilmerkene. Om det er slik at de som liker å kjøre fort velger bestemte bilmerker, eller at noen biler «inviterer» til å kjøre for fort er ikke godt å si, men tallenes tale er klar, fastslår Skovly.

Polestar «på vei opp»

Bilene som er registrert i selskapets topp- og bunnliste har minst 400.000 kjørte kilometer per bilmerke, opplyser selskapet.

– Noen bilmerker har vi for få biler av eller de har for få kjørte kilometer til at de er med i oversikten. Men hvis Polestar-sjåførene fortsetter å kjøre som de gjør i dag, blir nok Volkswagen skjøvet ut av verstinglisten neste gang, ifølge Svein Skovly.

Fremtind har fulgt om lag 10.000 bilister gjennom 12 måneder, og har innsikt i hvordan ulike grupper forholder seg til fartsgrensene.

Undersøkelsen er basert på ca. 45 millioner kjørte kilometer med kjøredata fra appen Smartbil.

Antallet biler per merke er Tesla (122), BMW (360), Audi (373), Volvo (660), Volkswagen (1270), Hyundai (238), Honda (120), Opel (211), Toyota (909) og Suzuki (106).

SIER NOE, GJØRE NOE ANNET: – Når folk blir spurt om egen kjøring, svarer mange at de overholder fartsgrensene der grensen er lav, men at de noen ganger kjører for fort på motorvei og lignende. Våre målinger viser at dette ikke er tilfelle. Fartsgrensene brytes like mye uavhengig av hvor høy den er selv om vi liker å tro noe annet, opplyser Sven Skovly i Fremtind. Foto: Fremtind

NAF: – Litt skeptiske

– Vi er opptatt av at bileieren skal eie dataene om bilen. Så vi er litt skeptiske til denne typen forsikring. Det må ihvertfall gå tydelig frem hva man gir fra seg av data når man inngår en slik forsikringsavtale. I tillegg må forbrukeren bli opplyst om hva dataene skal brukes til, skriver senior kommunikasjonsrådgiver i NAF, Nils Sødal.

Han peker på at det også er viktig at de som ikke ønsker å bli sporet av forsikringsselskapet på denne måten, ikke skal svi for det i form av høyere premie.

Senior kommunikasjonsrådgiver i NAF, Nils Sødal. Foto: NAF

Frivillig ordning

I smartforsikringen benyttes mobiltelefonen som sensor. Appen bruker flere av de mange sensorene som finnes i mobilen, som stedstjenester. Den vet fartsgrensen på stedet og registrerer farten kontinuerlig.

– Høy fart og mobilbruk under kjøring fører til ulykker. Brukerne kan velge å bli belønnet enten for fravær av mobilbruk under kjøring eller ved å overholde fartsgrensene. Belønningen er poeng og gavekort til diverse butikker.

IKKE BILLIGERE: – Forsikringsselskapet har gått bort fra å gi redusert premie som belønning. Den kom for sent til at den ble godt nok knyttet til selve kjøreatferden, ved årlig hovedforfall. Nå får du poeng rett etter kjøreturen, sier kommunikasjonssjef i Fremtind, Simen Rudi. Foto: Fremtind

Ingen «straff»

Bilistene får ikke noen form for «straff» om de ikke kjører pent, bryter fartsgrensene eller fikler med mobilen.

– Vi bruker aldri data fra smart bilforsikring i et eventuelt skadeoppgjør om de skulle være uheldig å få en skade, sier kommunikasjonssjef i Fremtind, Simen Rudi.

Kjørte kortere og saktere

I gjennomsnitt kjørte selskapets forsikringstagere tusen kilometer kortere i coronaåret 2020 enn normalt. Også farten gikk ned, ifølge selskapet.

De unge kjører bryter fartsgrensen mest. Da er det tatt hensyn til hvor mye hver av gruppene kjører.

– I våre målinger er det ikke rom for tvil, de yngste bryter fartsgrensene mest, ifølge Skovly.

