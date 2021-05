SENDER UT LOVFORSLAG: Statsrådene Frank Bakke-Jensen, Monica Mæland og Ine Eriksen Søreide - alle fra Høyre. Foto: Mattis Sandblad, VG

Kan gi ti års straff: Vil straffe samarbeid om valgpåvirkning

Regjeringen vil gjøre det straffbart å samarbeide med utenlandsk etterretning for å påvirke samfunnsdebatt og utfall av valg. PST skal få starte hemmelig etterforskning for å avdekke forsøk.

Publisert: Nå nettopp

– Vi vet fra trusselvurderinger at dette truer norske interesser. Så lenge noe ikke er straffbart, kan man heller ikke etterforske eller forebygge. Det vil vi gjøre noe med, sier justisminister Monica Mæland (H) til VG.

Politiets sikkerhetstjeneste PST og E-tjenesten har over flere år trukket frem fremmede staters påvirkningsvirksomhet som en alvorlig trussel mot grunnleggende nasjonale interesser.

Nå sender regjeringen et nytt lovforslag ut på høring for å kriminalisere slik påvirkning. De mest alvorlige sakene skal ha en strafferamme på opp mot ti års fengsel.

Uønskede fremstøt

Mæland møter VG sammen med to regjeringskolleger – utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) – på tung symbolsk og historisk grunn.

Utenfor Hjemmefrontmuseet på Akershus festning forteller Eriksen Søreide hvor vanskelig det er blitt å skille mellom ulike former for utenlandske og uønskede fremstøt mot det norske demokratiet – ikke minst foran valg:

– Det har skjedd store endringer over år, fra et klassisk trusselbilde med bruk av kampfly og stridsvogner og ubåter. Nå kan stater oppnå det samme via påvirkningsoperasjoner og bruk av desinformasjon. Det er blitt vanskelig å bedømme om et angrep er over eller under artikkel 5-terskelen, forklarer hun.

Artikkel 5 er NATOs bestemmelse om når et angrep mot ett eller flere medlemsland utløser NATOs felles forsvarspakt, én for alle og alle for én.

Ikke straffbart å være uenig

– I vårt lovforslag er det ikke avgjørende om forsøket lykkes eller ikke. Terskelen er om man etablerer en kontakt eller et samarbeid med etterretningstjenesten i et fremmed land, sier Mæland.

– Hvordan skal politiet skille mellom de som er sinte på Twitter, og de som gjør det på oppdrag fra utlandet?

– Det er ikke straffbart å være uenig og ha sterke meninger, sier Mæland.

GJELDER IKKE STERKE MENINGER: Det er ikke straffbart å være uenig og ha sterke meninger, presiserer Monica Mæland og Frank Bakke-Jensen. Foto: Mattis Sandblad, VG

– Det er det å samarbeide med en fremmed stat, som vi nå ønsker å gjøre straffbart. Vi vil gi et tydelig signal om at det aksepterer vi ikke. Trusler mot norske interesser skal tas på alvor, og loven er ment å ha en avvisnings-effekt, sier justisministeren.

Strafferammen er foreslått til tre års fengsel, eventuelt 10 år for grove overtredelser.

Tillater skjult etterforskning

Bakke-Jensen sier at man hittil ikke har kunnet straffeforfølge slik aktivitet. Dermed har heller ikke PST og E-tjenesten hatt noe mandat til å gå etter påvirkningsoperasjoner som er styrt fra utlandet.

– Vi må få på plass en lovhjemmel for å kunne sanksjonere. Noen land har lover som pålegger landsmenn i alle land å samarbeide med deres e-tjeneste, sier han.

PST vil i lovforslaget få anledning til å bruke skjulte metoder for å avsløre mulig samarbeid med utenlandsk etterretning. Det inkluderer romavlytting og telefonavlytting, hemmelig ransaking og dataavlesning, men da etter beslutning i domstol.

Erfaring fra USA-valgkampen

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har forsket på påvirkningsoperasjoner i en årrekke.

– Det mest kjente eksempelet på påvirkning er fra valgkampen i USA i 2016. Da ble det konstatert at Russland sto bak omfattende bruk av sosiale medier til å manipulere den offentlige debatten, sier Eskil Grendahl Sivertsen ved FFI til VG.

– Virkemidlene som brukes, er sammensatte. Det kan være omfattende bruk av falske profiler på nettsteder som Facebook og Twitter. Man utga seg for å være vanlige amerikanere i debatten, men hensikten var å piske opp stemningen i kontroversielle saker, som i USA var blant annet abort, våpenbruk og rase, sier han.

Taktisk lekkasje

Etter datainnbruddet mot Stortinget, gikk Eriksen Søreide offentlig ut og slo fast at Russland sto bak.

– Vi kjenner ikke hensikten bak angrepet, men en av flere hensikter kan ha vært å få tak i informasjon som kan taktisk lekkes for å undergrave eller på annen måte påvirke debatten i forkant av valget, slik man så i USA, sier Sivertsen på FFI.

Det mest kjente eksemplet er datainnbruddet hos det demokratiske partiet, hvor e-poster fra Hillary Clinton ble stjålet og lekket via Wikileaks på et egnet tidspunkt like før presidentvalget.

– Vi kan ikke sitte stille og se på at politi og påtalemyndighet ikke har hjemler til å etterforske påvirkningsoperasjoner, sier Monica Mæland.