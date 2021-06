KRITISK: Geir Bukholm mener Oslo kunne vaksinert flere med førstedose hvis de hadde endret intervall tidligere. Foto: Tore Kristiansen

Oslo ventet to uker med å endre vaksine-intervall – FHI mener de burde gjort det før

Regjeringen vedtok å drøye dose to til 12 uker for friske under 65 år. Det tok to uker før Oslo innførte det.

Publisert: Nå nettopp

– Vi tenker det hadde vært fint om de kunne fulgt opp så snart som mulig etter vedtaket, sier smitteverndirektør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet (FHI) til VG, og legger til:

– Men vi visste at flere kommuner vaksinerte både risikogrupper og de uten risikotilstander samtidig og at det kunne være utfordrende å koordinere dette.

30. april kom regjeringen med en beskjed om at intervallet mellom første og andre dose av RNA-vaksiner økes til inntil 12 uker for alle under 65 år, som ikke er i risikogruppe.

Endringen trådte i kraft mandag 3. mai, og FHI sendte ut beskjed til kommunene og til statsforvaltere.

Men først 17. mai kom dette på plass i Oslo.

Rundt 3. mai var det stort sett Oslo, og spesielt de seks bydelene som var prioritert, som da hadde kommet såpass langt at det var aktuelt å starte med forlenget intervall for de under 65 år uten risikotilstander.

– Regnet med at de startet opp

Formålet med å forlenge intervallet er å gi flere mennesker beskyttelse raskere. Dessuten vil det bidra til å redusere smittespredning.

Smitteverndirektøren sier det kan ha ført til forsinkelse i hovedstaden:

– Det betyr at færre personer er blitt vaksinert med første dose, og at det tar litt lengre tid før man har en full vaksinasjonsdekning i Oslo.

– Hvis dere mente dette hastet, hvorfor fulgte dere ikke opp dette med Oslo?

– Vi er ikke en tilsynsmyndighet. Vår rolle er å gi faglige anbefalinger og råd og vi ønsker en god relasjon og en god dialog med kommunene. Vi var i dialog med kommunene da dette ble vedtatt, og sendte ny melding til kommunene forrige uke der vi minnet om utvidet intervall mellom dose 1 og 2 og beskrev hvordan vaksineleveransene ville være tilpasset dette fremover. For de fleste kommuner i Norge vil økt doseintervall være aktuelt først i denne uken og ukene fremover, men for Oslo har dette vært relevant mye tidligere.

– Men dere kunne hørt med Oslo selv?

– Ja , det kunne vi. Men vi regnet med at de startet opp når de hadde nådd det nivået.

Regjeringen valgte å ikke gjennomføre endringen i intervall med tilbakevirkende kraft - det betyr at de som har fått én dose beholder sin time til dose to om seks uker. Det gjorde at Oslos helsebyråd Robert Steen gikk ut og sa at de ville gjøre nettopp det.

Ifølge Steen var det snakk om mellom 20.000 og 50.000 personer i aldersgruppen 45-64 som allerede har fått første dose, som kunne få utsatt dose to fra seks til tolv uker. Men senere sa han til Dagbladet at det ble for ressurskrevende, fordi det ville kreve manuell ombooking og kunne føre til andre forsinkelser.

Oslo: Ikke teknisk mulig

VG har spurt om hvor mange som kunne vært vaksinert hvis de hadde begynt to uker tidligere, men skriver at «de dessverre ikke har kvalitetssikrede tall på det».

Helsebyråden i Oslo skriver at Helseetaten anbefalte å velge et felles tidspunkt for iverksettelse for gruppe 8 og nedover, og dette var ikke teknisk mulig før fra uke 20.

– Annet intervall mellom første og annen dose mellom 3. og 8. mai ville krevd manuelt oppsett, og ført til at man kunne mistet oversikt over hvor mange som til enhver tid skal ha dose en og to senere. Anbefalingen var derfor at det ikke var tilrådelig å iverksette endringen før i uke 20, sier Robert Steen (Ap) til VG.

Han mener det at de drøyde, var i tråd med regjeringens vedtak og FHIs vurdering og anbefaling:

– Tiltaket skulle iverksettes når man er ferdig med vaksinering av første dose til gruppe 7, og i Oslo var vi ferdig med vaksinering av denne gruppen til uke 20. Vi iverksatte derfor utvidet intervall fra 17. mai.