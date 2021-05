BRØDRE: Gabriel (1) og Mikael (7) ble drept på Lørenskog i fjor sommer Foto: Privat

Dobbeltdrapet i Lørenskog: Ville ta med seg barna i døden

ROMERIKE OG GLÅMDAL TINGRETT (VG) Moren i 30-årene som er tiltalt for å ha drept sine sønner Gabriel (1) og Mikael (7) har forklart at hun selv ville dø og ta med seg barna i døden.

Det var en gang i løpet av kvelden 18. juli eller natt til 19. juli i fjor at Gabriel (1) og Mikael (7) kvalt i sitt eget hjem i Lørenskog utenfor Oslo. Deres egen mor, en kvinne i 30-årene, møter nå i Romerike og Glåmdal tingrett tiltalt for å ha drept begge sine sønner.

– Tiltalte har knyttet seg til stedet, men har ikke forklart seg om handlingene i tiltalen. Det er et sentralt tema hvorvidt drapene er begått med overlegg, sa statsadvokat Ane Evang i sitt innledningsforedrag.

Moren kom inn i rettssalen like etter halv ti mandag for å avgi forklaring. Hun fremstår sterkt preget og nervøs, og startet sin frie forklaring med å fortelle detaljert om ekteskapet mellom henne og faren til barna, som hun beskriver som turbulent.

Faren til de to barna sitter et annet sted på tinghuset mens moren avgir forklaring.

Moren har til nå ikke vært i stand til å ta stilling til innholdet i tiltalen mot henne, og har heller ikke fått opplest tiltalen.

Hun har vært innlagt på psykiatrisk sykehus siden drapene, og er fremdeles under sykehusbehandling.

– I avhør i september blir hun spurt av meg om det er noen andre som kan ha gjort dette, og da svarer hun «nei, vi skulle være sammen», hun og de to avdøde guttene, sier kvinnens forsvarer Gunhild Lærum i retten.

Har ikke forklart seg om drapene

Moren startet sin forklaring med å fortelle om sin egen oppvekst med vold og rus, og hun forteller også om hvordan hun og eksmannen møttes og deres liv sammen.

Hun blir i retten gråtkvalt når hun kommer inn på hendelser hvor sønnene blir omtalt, men klarer ikke å nevne dem ved navn.

Moren har fremdeles ikke forklart seg noe om hva som skjedde julikvelden og -natten i fjor. Morgenen etter, 18. juli, ble naboer tilkalt på det som var en melding om branntilløp i leiligheten i Lørenskog.

UTENFOR LEILIGHETEN: Blomster, bamser og lys utenfor barnas hjem i Lørenskog to dager etter drapene i fjor sommer. Foto: Harald Henden

De hadde ingen mistanke om at det hadde skjedd noe straffbart på stedet da de kom til stedet, og var ikke forberedt på det som ville møte dem da de kom inn i leiligheten.

– Brannvesenet kom frem på stedet, det var en del røyk og et sprinkleranlegg som sprutet ut vann. Brannvesenet fant to døde barn i leiligheten, og det ble gjort kortvarig forsøk på livredning på stedet, men det ble fort klart at de var døde, sier aktor Evang.

Påtalemyndigheten mener at røykutviklingen kom fra at moren hadde forsøkt å tenne på en madrass på soverommet.

Moren ble sendt til sykehus med det aktor omtaler som overfladiske kuttskader.

Anklaget faren for drapene

Tingretten vil bli forelagt fire håndskrevne brev som er ført i pennen av moren før drapene og som omtales som avskjedsbrev internt i politiet.

FORSVARER: Advokat Gunhild Lærum. Foto: Tore Kristiansen

Politiet har gjennomført tekniske undersøkelser av brevene, blant annet for å kontrollere at det faktisk er morens håndskrift.

– Innholdet tydet på at det var tiltalte selv som var gjerningsperson, sier Evang.

Ifølge tiltalen forklarte hun på stedet og i ambulansen på vei til sykehuset at hennes eksmann – barnas far – hadde vært på stedet og skadet henne.

Faren ble pågrepet og siktet for drap, men siktelsen ble frafalt etter kort tid fordi opplysninger i etterforskningen pekte mot at det var moren som var gjerningspersonen.

For dette er kvinnen tiltalt for grov uriktig anklage. Tiltaleposten for grovt underslag skyldes at hun kvelden før drapene overførte 115.000 kroner fra en av sønnenes sparekonto til sin egen konto.