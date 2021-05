RÅDHUSNABO: Eier Samir Sharma (t.v.) og sjefkokk Zehir Safi på «Der Pepperen Gror» fulgte byrådets pressekonferanse med stor glede fredag. Oslo rådhus i bakgrunnen. Foto: GABRIEL SKAALEVIK/VG

Nå åpner restaurantene igjen: − En veldig god følelse

Et kvarter før Raymond Johansen sa «nå skjer det», ruslet en bryggerimann inn på en restaurant 25 skritt unna rådhuset der byrådslederen skulle holde sin pressekonferanse. Noe var i gjære.

Publisert: For mindre enn 1 time siden

– Det er jo helt utrolig! sier Samir Sharma et kvarter senere.

Et stort smil åpenbarer seg.

Johansens ord - som vi har hørt fra TV-sendingen på mobiltelefonen som ligger på bordet - har akkurat trillet ut i Resepsjonshallen i den røde mursteinsbygningen bak oss, mens mannen fra bryggeriet har renset tappekranene.

På restauranten «Der Pepperen Gror», som Sharma driver, er gjestene så nært Oslo rådhus en kan komme uten faktisk å spise i selve rådhuset.

Men de siste månedene har det vært tomt for gjester.

TOMT NÅ, MEN SNART...: I restauranten har de allered plexiglass mellom bordene på plass. Foto: GABRIEL SKAALEVIK/VG

Det har vært en lang og frustrerende periode for Sharma og resten av bransjen. Restauranteieren spøker med at han iblant har vurdert å løpe over Fridtjof Nansens Plass, banke på døren og spørre om politikerne ikke snart kan sørge for å gjenåpne byen.

Og nå, for å bruke byrådslederens ord: Nå skjer det.

Utfordrende og slitsomt

Fra onsdag neste uke kan restauranter og barer i Oslo igjen holde åpent. Riktignok med enkelte restriksjoner, som krav til avstand og at det bare tillates skjenking til klokken 22.00.

– Vi håper det nå er for godt, kan vi høre fra TV-sendingen at Johansen sier.

– Det gjør vi også, slår Sharma fast.

Det er synkende smittetall for hver uke som har gått den siste tiden, færre sykehusinnleggelser og at nesten alle i risikogruppen er vaksinert som er argumenter for at man i Oslo nå går videre i gjenåpningsplanen.

Raymond Johansen innrømmet likevel i et intervju med VG i går at han er nervøs. Han frykter at smittetallene igjen vil stige og at man igjen må stenge ned. Det er også frykten til gjengen på «Der Pepperen Gror».

– Ja, det vil være utfordrende økonomisk og det vil være veldig slitsomt for de ansatte, sier Sharma.

Mistet tellingen

Han har mistet tellingen på hvor mange ganger de har måttet stenge siden pandemien rammet i mars i fjor.

– Tre ganger, kan hovmester Lucia Haque opplyse.

TILBAKE: Hovmester Lucia Haque (t.v.) og Adrian Hrubos gleder seg over å endelig kunne være i jobb igjen. Foto: GABRIEL SKAALEVIK/VG

Siste gang var i mars. Før det hadde de åpent en periode, men uten å ha lov til å servere alkohol til maten.

– Det var det ikke alle gjestene som kom utenfra Oslo, der restriksjonene ikke har vært like strenge, som hadde fått med seg. De var overrasket når vi sa vi ikke kunne servere dem vin, sier Haque.

Når gjestene nå kommer tilbake fra onsdag av vil ikke det være noe problem lenger. Og det å få liv og røre i restaurantlokalene igjen gleder de seg virkelig til. Men for Sharma, som arbeidsgiver, er det én ting som gleder hjertet hans enda mer.

– Mest av alt er jeg glad for å kunne få folk tilbake i arbeid. Det er en veldig god følelse. Mange har vært permitterte lenge.

Føler med bransjen

Samir Sharma sier at omstendighetene til tross så har han vært relativt heldig. Han forteller om forståelsesfulle ansatte og at de har hatt ganske god suksess med take away-tilbudet de startet da pandemien kom i fjor.

Likevel har det vært økonomisk utfordrende.

– Det har riktignok ikke åpnet seg et tapssluk for oss, men det har vært litt og litt og litt, sier restauranteieren, og skynder seg med å legge til:

– Jeg føler virkelig for de kollegene i bransjen som har slitt mer enn oss.

Tror på mye folk

Nå venter noen dager med intens innsats, både for «Der Peppern Gror» og andre i bransjen, for å gjøre alt klart til gjenåpningen onsdag. Mens VG er innom kommer det leveranser i tillegg til den nevnte mannen fra bryggeriet, som gjorde tappekranene klare til bruk igjen.

BRYGGERIMANN: Amund Aasgård fra Aass Bryggeri brukte fredagen på å rense tappekraner hos deres kunder, slik at alt skal være klart til neste uke. Foto: GABRIEL SKAALEVIK/VG

Sharma minner hovmester Haque på å gjøre bestillinger til drinker.

Snart mangler bare gjestene.

Restauranteieren er ikke i tvil om at de nå vil komme tilbake. «Alle» han snakker med sier de gleder seg til å kunne gå ut og møte folk på restauranter og barer igjen.

– Jeg tror det blir mye folk allerede onsdag.

Og Sharma har et klart ønske for Oslos befolkning nå:

– Jeg ønsker dem der peppern gror, ler han.