BORTE: Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet i Sloraveien, 31.oktober 2018. Foto: Jørgen Braastad/PRIVAT

«Kryptomannens» forsvarer etter nye kryptospor: − Tegn på at de ikke kommer videre

Forsvareren til den såkalte kryptomannen mener det fremstår som om politiet er avhengige av hjelp for å få til et gjennombrudd i Hagen-saken.

– Det er positivt at de prøver å finne ut hvem som er avsender av disse meldingene og dette brevet, men det er litt trist at de ikke har funnet ut hvem det er. Det kunne ha vært positivt for vår del, sier Dag Svensson til VG.

Han forsvarer mannen i 30-årene fra Østlandet som er siktet for frihetsberøvelse eller medvirkning til frihetsberøvelse av Anne-Elisabeth Hagen.

– Hvordan ser du på at politiet tar steget og ber offentligheten om hjelp og innspill i etterforskningen?

– Jeg går ut fra at politiet har vært på dette sporet hele tiden, så de har nok gjort det de kunne for å finne disse bakmennene.

– Hvor betryggende opplever du det er at politiet går ut og ber om hjelp nå etter snart to og et halvt år?

– Det er et tegn på at de ikke kommer videre og at de trenger andre til å hjelpe dem med å få et gjennombrudd, sier Svensson.

VG har forelagt Svenssons uttalelse for politiet.

– Vår tilnærming er at vi skal gjøre det vi kan for å finne svar på hva som har hendt med Anne-Elisabeth Hagen. Samarbeid med publikum er en naturlig del av etterforskningen i mange straffesaker, og vi ønsker å utnytte det potensialet også her, selv om det for mange kan fremstå komplisert, sier påtaleleder Gjermund Hanssen.

«De ukjente krypto-sporene»

VG kunne mandag avsløre flere hemmelige kryptospor i forsvinningsgåten. Samtidig går politiet til det offensive steget og ber publikum om hjelp.

I artikkelen «De ukjente kryptosporene» beskrives et avansert oppsett med ulike kryptovalutaer som bitcoin, monero og dash, koblet med falske identiteter og spor som i praksis kan peke mot hele verden.

Politiet leter nå etter personer som har utsatt Anne-Elisabeth Hagen (68) for en svært alvorlig straffbar handling. Svarene for å finne dem kan ligge i digitale sporene i trusselbrevet som lå igjen i Sloraveien 4, 31. oktober 2018.

Motparten politiet jager har en så sammensatt og avansert kunnskap om usporbar kryptovaluta, det mørke nettet, vekslingsbørser, anonymisering og transaksjoner at politiet håper noen kan kjenne det igjen. De understreker at disse særtrekkene hver for seg ikke er unike – men at kombinasjonen er svært spesiell.

Svenssons klient hadde flere møter med Tom Hagen om kryptovaluta før Anne-Elisabeth Hagen forsvant.

– Hvordan ser du som forsvarer på disse møtene når kryptovaluta er så sentralt i saken?

– Jeg tror det er to forskjellige ting. Min klient har ikke hatt noe annet enn møter med Hagen og forsøkt å få ham interessert i prosjekt.

Svensson sier at politiet ikke har bedt om nye avhør av hans klient siden han sist ble avhørt 9. juli i fjor.

– Jeg vurderer at en løsning i kryptosporet ville gjort at politiet hadde fjernet siktelsen mot ham, sier Svensson.

FORSVUNNET: I over to og et halvt år har Anne-Elisabeth Hagen vært savnet. Politiet antar at hun er død. Foto: Privat / Politiet

Bistandsadvokaten til Tom og Anne-Elisabeth Hagens barn mener de nye opplysningene viser «med all tydelighet en nitid planlegging utført av personer med svært betydelig kompetanse på dette området». Han sier det er opplagt at Tom Hagen selv ikke besitter dette.

– Det finnes heller ikke meg bekjent noen forbindelse mellom ham og personer med slik kompetanse. Dette utelukker etter mitt syn politiets såkalte hovedhypotese om at Hagen står bak forsvinningen, sier Kihle til VG.

Politiets påtaleleder, Gjermund Hanssen, sier til VG at kryptosporet er svært relevant for dem.

– Den som har utarbeidet trusselbrevet eller lagt til rette for kommunikasjon eller utbetaling av løsepenger, har jo på en eller annen måte medvirket til saken. Så det vil jo være svært betydningsfullt å komme i mål på dette, sier Hanssen.

Positive

Anne-Elisabeth Hagens bistandsadvokat, Gard A. Lier, sier følgende om at politiet søker hjelp fra publikum:

– Alle opplysninger som kan bidra til å bringe saken videre er interessante, og jeg er derfor positiv til at politiet går ut nå og anmoder publikum om hjelp. Jeg håper at de som har noe å bidra med i saken tar kontakt med politiet, sier Lier til VG.

Også Ståle Kihle er positiv.

– Det er utelukkende positivt for mine klienter som er opptatt av å finne ut hva som skjedde med Anne-Elisabeth.

Hagen-barnas bistandsadvokat sier han har forståelse for at det har tatt tid for politiet å få oversikt over de tingene de nå går ut med ettersom han mener det er avanserte ting.

– Ideelt sett hadde man selvfølgelig sett at disse opplysningene ble kjent tidligere, og slik at politiet kan få tips fra publikum, men det viser uansett en vilje fra politiets side til å opplyse saken i retning vekk fra Tom Hagen. Dette er et positivt trekk ved den nye etterforskningsledelsen, mener Kihle.

Siktet for drap

På spørsmål om hvilken rolle Tom Hagen eller den såkalte kryptomannen i 30-årene fra Østlandet, har i saken, viser politiet bare til siktelsen mot dem.

Hagen er siktet for drap, eller medvirkning til drap på sine kone. Hverken han eller mannen i 30-årene erkjenner straffskyld.

– Politiet ønsker ikke kommentere mistankegrunnlaget mot de to siktede, eller hvordan vi vurderer deres respektive roller i saken. Politiet gjør det vi kan for å finne ut hva som har hendt med Anne-Elisabeth Hagen og stille de ansvarlige for hennes forsvinning til ansvar. Tiden vil vise i hvilken grad vi lykkes med dette, sier påtaleleder i Lørenskog-saken, politiinspektør Gjermund Hanssen.

PÅTALELEDER: politiinspektør Gjermund Hanssen Foto: Hanna Kristin Hjardar, VG

Ønsker ikke å kommentere

Ståle Kihle sier han ikke vet noe om hvor politiet plasserer Hagen i krypto-etterforskningen. Han sier han på grunn av taushetsplikten uansett ikke kunne kommentert dette.

– Uansett må det være på det rene at han ikke har kompetanse på dette området tilsvarende de som står bak dette rigget. Enhver vil skjønne at det er forskjell på å vite noe om kryptovaluta, hva det er og hvordan det kjøpes og selges, til dette avanserte opplegget som beskrives.

EKTEPAR: Anne-Elisabeth og Tom Hagen. Foto: Privat

Bistandsadvokaten til Hagen-barna har hele tiden vært tydelig i mediene på at siktelsen mot Tom Hagen, er et feilspor i saken.

– Både det avanserte opplegget som beskrives i artikkelen, samt det faktum at etterforskningen ikke synes å avdekke noen forbindelse mellom Hagen og nødvendige medhjelpere, svekker mistanken ytterligere for hver dag som går, sier Kihle.

Tom Hagens advokat, Svein Holden, har så langt ikke hatt anledning til å kommentere saken overfor VG.