Et helikopter flyr opp opp ned fjellsiden med materialer for å etablere sikring på toppen av Sukkertoppen.

Skal skredsikre fjellet for 140 millioner kroner

LONGYEARBYEN (VG) Det pågår hektisk aktivitet under fjellet hvor det gikk et dødelig skred for over seks år siden.

Det skal aldri skje igjen. Aldri skal snømassene rase inn i bebyggelsen som da to liv gikk tapt i 2015, blant dem to år gamle Nikoline Røkenes.

Nå flyr et helikopter skytteltrafikk opp den bratte fjellsiden om været tillater det. Allerede er det etablert en opp til fem meter høy skredsikring som skal sikre spisshusene som ligger under fjellet Sukkertoppen i Longyearbyen.

Men nå skal det også bygges støtteforbygninger på toppen som skal lede snøen unna der det bor mennesker. På Svalbard er det naturen som bestemmer.

Det vil koste minst 140 millioner kroner, opplyser lederen av lokalstyret på Svalbard, Arild Olsen (Ap), til VG.

I tillegg vil det komme kostnader knyttet til Vannledningsdalen. Der er frykten at det skal gå sørpeskred. Nå skal de forsøke å sette opp nett for å forhindre skred.

To mennesker mistet livet i snøskredet i 2015.

– Vi tror Vannledningsdalen kan la seg realisere for under 100 millioner kroner, men det er fortsatt usikre tall og det skal fortsatt bevilges penger til dette, sier prosjektleder Stian Kanstad i NVE.

Harde prioriteringer

Arbeidet ble startet opp i 2017 etter tilskudd av statlige midler og er planlagt ferdigstilt til høsten.

– Men vi har ikke en uendelig pengesekk, så vi har måttet prioritere ganske hardt, sier lederen for lokalstyret.

Arild Olsen peker mot skredsikringen som allerede er satt opp under Sukkertoppen.

Det har betydd at midlene har gått til å sikre den sentrumsnære bebyggelsen i Longyearbyen - som huser rundt 2300 fastboende.

I tillegg har de revet 144 boenheter som stod i det mest skredutsatte området.

Den lille bygda i Arktis er et bevis på at det går an å etablere en bosetning på 78 grader nord. Men den er også et eksempel på hvordan menneskeheten av og til må bøye unna for de enorme naturkreftene.

Og her merker de klimaendringene bedre enn de fleste.

– Været er mye mer uforutsigbart. Det har blitt villere og våtere, sier han.

For Olsen har det betydd harde politiske valg - også knyttet til verneverdig bebyggelse. I Nybyen ligger det en rekke skredutsatte bygninger som ble satt opp til gruvearbeiderne i 1946.

– Nybyen er prioritert vekk fremfor sentrumsnære områder og kritisk infrastruktur. konsekvensen er at det blir redusert aktivitet i området og som kun består av privat aktivitet.

– Det har ikke vært interesse for å sikre det området på samme måte som sentrum.

Helikopteret jobber med å frakte materialer til skredsikring oppe på Sukkertoppen.

I tillegg er andre områder prioritert vekk:

– Det står ganske store hytteområder hvor det ikke blir sikringstiltak, sier Olsen.

– Velkommen!

Nå håper lokalstyrelederen at de har gode tider i vente på øya. Denne uka nådde befolkningen av vaksinasjonsgrad på 90 prosent.

Svalbard har blitt prioritert i vaksineringen fordi de kun har et beredskapssykehus med én intensivseng og begrenset med personell. Samtidig er det svært mange på øya som har nøkkelfunksjoner som er svært sårbare hvis det skulle komme smitte til øya.

Dermed håper Olsen at turistene vil komme tilbake til øya.

– Vi er snart fullvaksinert, så det er ikke noen grunn til at folk ikke skal komme til Svalbard. Alle er hjertelig velkommen!

Uteblir turistene i sommer, tror han øysamfunnet går en mørk tid i vente.

– Hvis de ikke kommer de neste månedene, blir krisen absolutt.