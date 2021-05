IKKE LENGER FOLKETOMT: Trafikken er i ferd med å ta seg opp igjen i Oslos paradegate, Karl Johan. Foto: Bjørn Haugan

Nye tall taler for gjenåpning av Oslo

Åpningen av butikker og kjøpesentre i Oslo førte ikke til en eksplosiv vekst i folks mobilitet. - Det gjør at det kan ligge til rette for en videre forsiktig gjenåpning i fase to, sier avdelingssjef Osman M. Ibrahim i Oslo kommunens beredskapsetat.

Av Bjørn Haugan

Publisert: Nå nettopp

VG har fått tilgang til en rapport som viser hvor mye mer folk reiste i og inn til Oslo etter at butikkene og kjøpesentrene ble åpnet 6. mai.

– Veldig gledelig

Her er hovedfunnene:

Mobiliteten økte med ni prosent i hele Oslo og 36 prosent i sentrum fra uke 17 til uke 18:

– Det var den uken kjøpesentre og butikker fikk åpne fra 6. mai, sier Ibrahim.

– Det avgjørende er om vi får en gradvis økning av folks mobilitet eller om vi får en eksplosiv økning over hele byen, under slike åpninger. Det siste er det verste scenarioet, men det slo heldigvis ikke inn. Vi gjenåpnet handelen i fase en med en rolig vekst i den samlede mobiliteten selv om enkeltområder hadde en stor økning og det er veldig gledelig, sier Ibrahim.

– Så i hovedsak så skjedde butikkåpningen på en måte som dere er godt fornøyd med?

– Ja, i hovedsak viser tallene at det var en gradvis økning i mobilitet, som er meget gledelig.

– Hvordan har utviklingen vært i de to ukene etterpå?

– Det viser et bra godt mobilitetsbilde. Det kommer nye tall i morgen, som forteller om en til to prosent økning den siste uken. Vi så potensial for en større økning på grunn av helligdager kombinert med handel de siste ukene, men det økte ikke den samlede mobiliteten så veldig mye.

– Forsiktig gjenåpning

Han legger til:

– I enkeltområder har vi hatt stor økning, som i byrom knyttet til handlegater, kjøpesentre, parker og sentrumsområder knyttet til kollektivtransport.

Han sier at trafikken fra nabokommuner også økte inn til forskjellige deler av Oslo når de åpnet for handel.

– Så i den grad andre forutsetninger er tilstede så viser disse tallene at det er mulig med en ny forsiktig videreåpning av fase 2?

– Ja, med vekt på at det blir en forsiktig gjenåpning. Hvis vi hadde gjenåpnet hele trinn to samtidig, så ville vi fått mange steder, som har en kombinasjon av handel, servering og kultur, som potensielt ville bidratt til en stor mobilitetsøkning, også gjennom store deler av døgnet.

– Gradvis innsikt

Han sier at en konsekvens ville vært økt mobilitet på kryss og tvers av Oslo og fra andre kommuner inn til Oslo på samme tid - enn det vi opplevde ved gjenåpning av handelen alene.

– Risikoen i slik mobiliteten er ukjent smitte, personer som ikke vet at de kan være smittet og beveger mye på seg. – Når vi åpnet handel først, fikk vi innsikt i hvordan handel påvirket mobilitet alene. En forsiktig gjenåpning av flere tjenester i fase 2, vil bidra til gradvis innsikt i hvordan forskjellige tjenester og alle tjenester samlet påvirker mobilitetsbildet, sier han.

IKKE FULLT TRØKK: Fortsatt er det ikke det store trykket på Karl Johan. Dette bildet er tatt tidlig ettermiddag torsdag. Foto: HELGE MIKALSEN

Rapporten viser at flere områder har markant større økning, som Ljabru, Sentrum, Storo, Furuset, Alfaset, Alna, Linderud, Økern og Sollerud.

– Det var naturlig og ventet fordi det er steder med sentre eller hagesentre. Den økningen er ikke negativ, fordi det som er positivt med slike sentre og butikker, er at handelen skjer i kontrollerte omgivelser.

Han sier det hadde vært bekymringsfullt om økningen hadde kommet over hele byen; at åpningen hadde fått folk til generelt å reise mer rundt.

– Karl Johan er ganske full deler av døgnet nå?

– Ja, men det er en sentral handlegate, som Bogstadveien og Markveien. De områdene kan være en utfordring ved at vi kan komme for tett på hverandre ute:

– Men når du reiser dit for å handle, så gjør det det vel vitende om at du vil bli møtt med krav om munnbind og avstand når du går inn i butikkene. Mobilitet i seg selv er ikke negativt, det viktigste er å etterleve smitteverntiltakene så godt vi kan når vi beveger oss ute og inne, sier Ibrahim.

Han er fornøyd.

– Samlet sett viser tallene at den gradvise gjenåpningen har gitt en gradvis økning i mobilitet, nettopp det vi ønsker.

Johansen: - Gledelig

Byrådsleder Raymond Johansen sier den vanskelige oppgaven er å unngå å åpne så mye at det også gir økt smitte.

– Derfor er det gledelig å se at den økte mobiliteten den siste tiden ikke har gitt mer smitte. Det betyr at vi har truffet godt, og jeg ser på det som en bekreftelse på at strategien med gradvis og kontrollert gjenåpning fungerer.

EKSPERT-BEFOLKNING: Raymond Johansen sier Oslo-folk er blitt eksperter på smittevern. Foto: Javad Parsa

Han sier det er et bevis på at Oslo-folk fortsetter å ta reglene på alvor.

– De fleste i denne byen er jo nå blitt smitteverneksperter.

Viser til at det er en av mange kilder

Han vil ikke si noe om hva som kommer imorgen, før imorgen:

– Selv om vi får gode råd fra nasjonale helsemyndigheter om hvilke tiltak vi bør ha i Oslo, er mobilitetstallene et eksempel på den enorme mengden av kunnskap og analyser vi sitter på lokalt og som byrådet bruker når vi vurderer hvilke tiltak som skal gjelde i Oslo.