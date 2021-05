VAKSINE-BRÅK: Regjeringens tilbud om vaksiner til stortingsrepresentanter har skapt interne stridigheter i Ap. Foto: Terje Bringedal, VG

Opplysninger til VG: Oppvaskmøte i Ap om politikervaksine

Regjeringens vaksinetilbud til politikere har skapt stor frustrasjon i Ap. I et internt møte fikk Ap-topp Torstein Tvedt Solberg refs for vaksineutspill – og flere etterlyste en klarere linje fra partileder Jonas Gahr Støre.

Det opplyser flere kilder i Arbeiderpartiet til VG.

Diskusjonen om at stortingspolitikere får mulighet til å hoppe frem i vaksinekøen, ble opphetet og følelsesladd på et internt gruppestyremøte tirsdag morgen.

Ap-politikerne ga der uttrykk for stor frustrasjon over situasjonen regjeringen har satt dem i – men også partifeller fikk kritikk for håndteringen, ifølge VGs opplysninger.

Bakgrunnen er at regjeringen har besluttet å gi inntil 500 vaksinedoser til «samfunnskritisk personell» i regjering, på Stortinget, i Høyesterett og på Slottet. Vaksineringen starter på Akershus festning onsdag klokken 09.

Beslutningen har fått sterk kritikk, blant annet fra skoletopper.

Kritiserte Støre

På Aps gruppestyremøte tirsdag morgen ble misnøye med både regjeringens tilbud og partiets håndtering tatt opp.

Flere ga ifølge VGs opplysninger uttrykk for at det er et stort press på enkeltrepresentanter om å si nei til vaksinetilbudet – eller oppgi private opplysninger om helse- eller familiesituasjon for å begrunne offentlig at de sier ja.

En rekke Ap-topper kunngjorde lørdag og søndag at de ville si nei til å hoppe frem i køen av hensyn til andre yrkesgrupper, som lærere og barnehageansatte.

VG kjenner til at både Aps helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol og partiveteran Dag Terje Andersen etterlyste en tydeligere og tidligere partilinje fra Jonas Gahr Støre.

KRITISK: Helsepolitisk talsperson Ingvild Kjerkol etterlyste en tydelig partilinje fra Ap-leder Jonas Gahr Støre, ifølge VGs kilder. Foto: David Engmo

Ap-ledelsen varslet lørdag at de respekterer både de som sier ja og de som sier nei til regjeringens tilbud å ta vaksinen nå – istedenfor å vente i den ordinære vaksinekøen.

Ifølge VGs kilder ble Støre både kritisert for å ikke ha tatt standpunkt tidligere og for å ikke gi en klar anbefaling om å si ja eller nei til vaksine til sine egne.

Hverken Kjerkol eller Andersen vil kommentere saken.

Støre vil heller ikke kommentere saken, skriver kommunikasjonssjef i Aps stortingsgruppe, Jarle Roheim Håkonsen i en e-post til VG.

Kritikk for soloutspill

Ifølge VGs opplysninger fikk også partiets utdanningspolitiske talsperson, Torstein Tvedt Solberg, kritikk fra partifeller for at han hadde gått ut i VG og varslet at han ville takke nei til stortingsvaksinen.

– Jeg takker pent nei til vaksinen jeg blir tilbudt, og mener heller den bør gå til en lærer. Bakteppet er at jeg mener lærere i skole og barnehage burde fått en plass i vaksinekøen, sa Tvedt Solberg til VG lørdag.

Utspillet var ikke koordinert med partiledelsen – og på møtet ga flere uttrykk for at dette hadde gjort en allerede kinkig situasjon enda vanskeligere, får VG opplyst.

Tvedt Solberg ønsker ikke å kommentere VGs opplysninger.

VAKSINE-NEI: Stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg (Ap) har sagt nei til å hoppe frem i vaksinekøen. Her med partileder Jonas Gahr Støre (Ap). Foto: Mattis Sandblad

Støre vil ikke anbefale Ap-representantene å si enten ja eller nei til vaksine, i likhet med flere av de andre partilederne. Både Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og SV-leder Audun Lysbakken har sagt nei til vaksinetilbudet, men har lagt seg på samme linje som Støre.

– Tilbudet om vaksinering av stortingsrepresentantene er gjort av regjeringen, det er frivillig og vi har respekt både for dem som sier ja og de som sier nei, skriver kommunikasjonssjef i Aps stortingsgruppe, Jarle Roheim Håkonsen, i en SMS på vegne av Jonas Gahr Støre.

Søndag morgen rykket flere Ap-topper ut på Facebook og sa tydelig ifra om at de ville takke nei til stortingsvaksinen – og heller prioritere lærere og barnehageansatte.

Det gjaldt Maria Karine Aasen-Svendsrud, næringspolitisk talsperson Terje Aasland og justispolitisk talsperson Lene Vågslid.

Både Aasland og Vågslid sitter i Aps gruppestyre. VG kjenner til at dette innlegget ble kritisert på møtet tirsdag morgen.

Statsråder takker nei

Justisminister Monica Mæland (H) forklarte tirsdag at vaksinene ble tilbudt representantene og statsrådene av beredskapsgrunner.

Kort tid senere meddelte likevel en av de mest sentrale statsrådene i pandemihåndteringen, helseminister Bent Høie (H), at han ville takke nei – og heller stå i den vanlige køen.

Det samme gjorde samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) og kommunalminister Nikolai Astrup (H).