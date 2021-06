forrige





fullskjerm neste IKKE OVER: Ikke alle brannene på Sotra er slukket, og redningsmannskapene håper på regn. Helikoptrene driver også fortsatt med slukking.

Brannen på Sotra: − Folk kan vende tilbake til hjemmene sine

ÅGOTNES (VG) Folk kan nå vende tilbake til hjemmene sine, opplyser brannvesenet på en pressekonferanse fredag ettermiddag.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Etter møtet med Øygarden brann og redning og kriseledelse, har politiet opphevet evakuering etter brannen i Øygarden, bekrefter politiet i en pressemelding.

Brannvesenet opplyser at det fremdeles vil komme noe røyk fra området, men at det er trygt for de evakuerte å venda tilbake til hjemmene. Mannskap vil fremdeles være i aktivitet utover kvelden og til dels i natt.

Det blir og en del helikoptertrafikk.

– Folk må være oppmerksomme på at det vil være brannlukt i området i en tid fremover. Det er fremdeles droneforbud, og folk må ikke oppsøke området som er rammet av brann.

Aktivitet fremdeles

Fredag ettermiddag var rundt 70 personer ute i terrenget i tillegg til at flere helikoptre drev med slukkingsarbeid.

– Vi er fortsatt, som dere ser rundt oss av aktiviteten, i full sving med å slukke enkelte småbranner som er rundt omkring i terrenget. Så dette er fortsatt en aktiv pågående brann som slukkes og vi har veldig store ressurser i sving, sier Jarl Hestad, innsatsleder for brann- og redningsetaten i Øygarden, på en pressekonferanse.

Redningsmannskapene slåss fortsatt litt med en brann på en fjelltopp.

– Vi kan ikke si at vi har slukket alle branner før vi har slukket alle branner, og dermed kan jeg heller ikke si at vi har kontroll før brannene er slukket, sier Hestad.

Mulig arnested

Helikoptrene flyr fortsatt i skytteltrafikk og det lukter skogbrann over hele området.

Politiets innsatsleder Ivar Kvant opplyste at politiet ønsket informasjon fra folk som kan ha kjennskap eller kunnskap til hvordan brannen startet.

– Vi har en mulig lokasjon for arnestedet, sier Kvant og legger til at krimteknikere nå skal undersøke stedet.

Politiet har opprettet en undersøkelsessak for å finne årsaken til brannen som har pågått i Øygarden kommune siden torsdag.

Det var tidligere fredag ingen opplysninger om hvordan brannen startet, og politiet har derfor startet en bred etterforsking.

Kriminalteknikere fra Vest politidistrikt skulle i løpet av fredagen starte sine undersøkelser, og det vil bli gjennomført vitneavhør av personer som bor i området der brannen startet, ifølge en pressemelding fra politiet.

Brannmannskapene, som har fått stor hjelp av Sivilforsvaret, bevokter og passer på, særlig tre steder i terrenget.

les også Så tett på disse var flammene: – Det var bare å løpe

– Det som bekymrer brann- og redningsetaten er eskalerende vind, sier Hestad.

Det kan ta tid før man er helt sikker på at brannen er fullstendig slukket.

– Vi kommer til å fortsette den hektiske aktivitet utover dagen og inn mot kvelden og denne brannhendelsen kommer til å foregå i døgns perspektiv. Naturen må hjelpe oss med litt regnvær før vi er helt hundre prosent sikre på at dette er overstått, sier Hestad.

les også Brannøkolog om Sotra-brannen: – En varslet katastrofe

Neppe mye regn

Men det ser ikke ut som om det er mye nedbør i vente. På Yr varsles det bare 0,8 mm lørdag og 1,1 mm søndag.

Evakueringen, som omfatter 400–500 personer, ble fredag ettermiddag opprettholdt og politiet ba folk gi beskjed hvis de visste om personer som kunne komme til å trenge hjelp dersom brannen blusser opp igjen.

Ifølge Hestad har de kontroll og styrker på steder hvor det kan blusse opp igjen.

Helseetaten opplyste at ingen trengte helsehjelp i dag, men at et titalls personer fikk tilsyn torsdag og at fire ble innlagt. Hvordan det går med disse, ble ikke opplyst på pressekonferansen.