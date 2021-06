FORBUDT: Festing i russebusser som denne er nå forbudt i alle de tolv kommunene. En sjåfør kan flytte bussen, men to personer kan ikke være i bussen samtidig, ifølge den nye forskriften. Bildet er et illustrasjonsbilde som ikke er tatt under pandemien. Foto: Kyrre Lien / Scanpix

Nå er det rulleforbud i Sør-Rogaland – slik skal det fungere

Tolv kommuner har innført forbud mot rulling i russebuss og van. Men du kan ikke omgå den ved å rulle i en umalt personbil, påpeker kommunens jurister.

Av Oda Leraan Skjetne

Publisert: Nå nettopp

Det ble full rullestopp i disse kommunene fra midnatt: Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Time, Klepp, Hå, Gjesdal, Eigersund, Lund, Bjerkreim og Sokndal.

Kommunene vil stoppe et russeutbrudd med utspring i Time kommune med denne forskriften:

«Russefeiring i form av rulling er forbudt. Rulling vil si at russebussen/ russebilen kjører eller står parkert med russ eller andre om bord. Nødvendig forflytning av nevnte kjøretøy er tillat med maksimalt en person (sjåfør) om bord».

At kommunene har forskriftsfestet det, betyr at brudd på rulleforbudet kan straffeforfølges.

– Det er ikke et råd. Vi har vært i kontakt med politiet, sier Time-ordfører Andreas Vollsund.

Hva kan straffen bli? «Forsettlig eller grovt uaktsom overtredelse av forskriften straffes tilsvarende som overtredelser av covid-19-forskriften, dvs. bøter eller fengsel inntil 6 måneder», sier spesialrådgiver og jurist Ragnhild Øvrebø i Stavanger kommune til VG. Hun påpeker at en nærmere vurderinger av reaksjon i den enkelte sak gjøres av politi og påtalemyndighet, påpeker hun.

– Russen kan fortsatt være russ, men dette med å være mobile mellom kommunene og samle mange i buss, van og bil, det ønsker vi ikke, understreker Time-ordføreren.

Hva som kan straffes

Men hva mener de egentlig med en russebil? Forskriften definerer det som «kjøretøy som brukes hovedsakelig av russ i forbindelse med russefeiring».

– Må den være malt?

– Nei. Det må den ikke. Også en russebuss som ikke er malt vil være omfattet av forskriften, det hadde slått urettferdig ut om ikke den var omfattet av forskriften, sier jurist Øvrebø i Stavanger kommune.

– Hva hvis fire russ kjører rundt i en umalt personbil?

– Så lenge det er en bil som brukes i forbindelse med rulling, sosialisering og festing for russen, vil det omfattes av forskriften. Hvis en russ låner bilen til foreldrene for å kjøre på butikken, så er ikke det rulling, sier Øvrebø.

TIL FLERE KOMMUNER: Time kommune har tolv smittede russ siden sist helg. Stavanger sa fredag at de denne uken hadde tre smittede knyttet til russefeiring, mens Sandnes hadde seks. Bildet er et illustrasjonsbilde som ikke er tatt under pandemien. Foto: Kyrre Lien / Scanpix

– Kan fire buss kjøre sammen til en fest i én bil, eller blir det brudd?

– Vi har en tolkningsgruppe som må se nærmere på slike tilfeller. Russen vet nok også hva som er rulling. Hensikten med forskriften er å begrense smitteutbruddet som vi har nå, og hindre at de eskalerer og blir enda mer alvorlig. Det er festingen i tilknytning til russebusser og russebiler som vi rammer inn og forsøker å stanse, sier Øvrebø i Stavanger kommune.

Derfor mener de det ikke for inngripende

Kommunen opplyser at forskriften er innført med hjemmel i smittevernloven § 4–1.

– Den gir kommunen ganske vide hjemler, hvis vilkårene er oppfylt. Det må være en medisinsk nødvendighet, det må være nødvendig og forholdsmessig, sier juristen.

– Vi har foretatt en vurdering av det, og mener at dette er et forholdsmessig og nødvendig tiltak for å komme tidlig nok inn i utbruddet vi har nå. For å hindre at det eskalerer og blir enda mer alvorlig, og at det blir ytterligere fare for liv og helse, sier juristen.

Kommunens jurist sier det er et inngripende tiltak og at de har vurdert om det er for inngripende.

– Pandemien er langt fra over og det er store grupper som ennå ikke er vaksinert. Det kan være russen, deres foreldre og deres søsken. Det er et stort potensial for et større smitteutbrudd. Men for å sikre at det ikke blir for inngripende, har vi konsentrert oss om rullingen, påpeker hun.

– Alle andre aktiviteter er lov, som å møtes ute og inne, så lenge de kan holde avstand og overholder gruppestørrelser. Vi har avveid det og sett at det fortsatt er mange muligheter for russen, sier Øvrebø.