ÅSTEDET: Det var om formiddagen 31. oktober 2018 at Anne-Elisabeth Hagen ble utsatt for en alvorlig straffbar handling i sitt eget hjem i Sloraveien 4 på Fjellhamar i Lørenskog. Foto: Tore Kristiansen, VG

Lørenskog-saken: Fått tips om navngitte personer og konkrete miljø

Etter at politiet mandag gikk ut i VG med flere nye kryptospor, har de mottatt over 80 tips. Flere av tipsene er av en slik karakter at det nå settes i gang etterforskningsskritt.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Tipsene omhandler både navngitte enkeltpersoner og konkrete miljøer. Flere tips bidrar også med informasjon om de respektive særtrekkene og hvordan disse kan belyses ytterligere i den videre etterforskningen, sier politiinspektør Gjermund Hanssen til VG, og legger til:

– Flere av tipsene som er kommet inn vurderes som så konkrete og relevante at de følges opp med videre etterforskningsskritt. Videre oppfølging kan skje i form av vitneavhør, søk og analyse av det materialet vi allerede har, eller ytterligere informasjonsinnhenting som kan bidra til et best mulig beslutningsgrunnlag.







BAKGRUNN: De ukjente kryptosporene

Offentliggjorde detaljer

Mandag denne uken tok Øst politidistrikt et offensivt steg i etterforskningen og offentliggjorde en rekke detaljer og særtrekk fra den digitale planleggingen og gjennomføringen av Anne-Elisabeth Hagens forsvinning i Lørenskog.

Politiet understreket at disse særtrekkene hver for seg ikke er unike – men at kombinasjonen er svært spesiell.

SAVNET: Anne-Elisabeth Hagen har vært forsvunnet siden oktober 2018. Foto: Privat / Politiet

28. juni 2018 skjer det første kjente planleggingsskrittet i forsvinningssaken. I løpet av denne dagen gikk noen inn på nettstedet pasted.co – en populær tjeneste for å dele tekst og et yndet sted for hackere. Der ble det opprettet et hemmelig dokument.

Der ble det lagt inn to adresser til kryptovalutaene bitcoin og monero – bestående av en unik kode av tall og bokstaver. Det var her motparten brukte passordet «anne».

Ønsker flere tips

Nøyaktig det samme passordet dukket opp i trusselbrevet som fire måneder senere ble lagt igjen i Sloraveien 4 etter at Anne-Elisabeth Hagen var forsvunnet.

Bitcoin-adressen skulle Hagen bruke for å kommunisere, mens monero-adressen var til å betale løsepenger. Totalt ble det krevd monero for rundt 90 millioner norske kroner.

Flere detaljer som politiet gikk ut med mandag kan du lese her.

Politiet oppfordrer publikum til å fortsette å levere inn tips i saken.