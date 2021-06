Lise Åserud / NTB Foto: – Selv har jeg ikke sett min 93 år gamle far på 18 måneder. Bare tanken på at jeg sikkert blir innesperret på hotell på Sola i en uke før jeg kan treffe ham, er bitter. For han er fullvaksinert. Og det er jeg også, skrev Toril Moi i VG lørdag.

USA har lavere smittetrykk enn Norge - fullvaksinerte må likevel på karantenehotell

Smittetallene de siste 14 dagene viser at USA har et lavere smittetrykk enn Norge. Men er du er fullvaksinert og bor i USA, må du likevel på karantenehotell når du kommer til Norge.

Publisert: Nå nettopp

Fredag ble det klart at man slipper karantenehotell fra enda flere land i Europa, etter at FHI ga nye faglige råd til regjeringen med oppdaterte smittetall.

Dermed ble det enkelte lettelser for nordmenn som ønsker å komme seg hjem fra europeiske land, men slippe karantenehotell.

Om man derimot er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 de siste seks månedene, er du enda mer heldig: Da slipper du karantenehotell – gitt at man kan logge inn på Helsenorge og bevise at man er beskyttet mot viruset.

Men for nordmenn som bor i USA hjelper de nye innreisereglene imidlertid fint lite. Det har satt sinnet i kok hos fullvaksinerte nordmenn som av ulike årsaker ønsker å besøke hjemlandet.

I et leserinnlegg i VG lørdag, uttrykte den norske professoren Toril Moi, som jobber ved Duke University i USA sin frustrasjon rundt reglene.

LAVT SMITTETRYKK: Det bor rundt 19 millioner mennesker i delstaten New York. Her frihetsgudinnen og Manhattan sett fra Jersey City. Foto: JUSTIN LANE / EPA

Hun har bestilt billett hjem for å besøke sin syke, 93 år gamle far som hun ikke har sett på 18 måneder. Moi er fullvaksinert for lengst, men har bare papirer som bekrefter det, ikke noe digitalt.

Papirene er ikke godkjent i Norge, på grunn av frykt for at noen skal forfalske papirene. Da blir karantenehotell første stopp i Norge.

– Det oppleves som en straff. Det er klart det er en straff å bli sperret inn på et hotell mot sin vilje, sier Moi til VG.

USA var lenge et av de hardest rammede av pandemien, men har nå en svært høy vaksinasjonsgrad. Moi peker blant annet på at det er «frislipp» av vaksine i USA i dag, og at den dessuten er gratis for alle.

– Det virker som om norske myndigheter ikke skjønner hvordan det funker her borte. Forfalskning er jo en forbrytelse. Det er så mye enklere å bare ta vaksinen.

Justis: – Vi forsøker å finne løsninger

Ifølge VGs vaksineoversikt er hele 40,7 prosent av den voksne amerikanske befolkningen vaksinert. Til sammenligning ligger den norske vaksinasjonsgraden på 21,5 prosent.

Onsdag skrev VG om studentene Elise Pedersen (21) og Anne Vedder (21) som sitter på karantenehotell på Gardemoen. Begge ble fullvaksinerte i USA.

– Det føles som om de ikke har tillit til meg, sa Elise Pedersen til VG onsdag.

TELLER IKKE: Johnson & Johnson-vaksinen Elise Pedersen fikk i Los Angeles gjør ikke at hun slipper unna karantenehotell i Norge. Foto: Privat

Statssekretær Lars Jacob Hiim (H) forklarer til VG at de kun godkjenner dokumentasjon som kan fremvises digitalt gjennom Helsenorge.

– Jeg forstår at det kan være frustrerende, men vår strategi er å benytte et digitalt og verifiserbart vaksinepass. Skriftlige dokumenter en enklere å forfalske. Vi forsøker nå å finne løsninger på verifisering av vaksinepass, også for USA, skriver han i en e-post til VG.

Han opplyser at det jobbes med å lage en ordning for dette for land utenfor Europa, i tillegg til nordiske land og EU/Schengen-land.

– Årsaken til at alle som reiser til Norge fra land utenfor EØS/Schengen/Storbritannia må på karantenehotell, er bekymringen for importsmitte, spesielt av nye, bekymringsfulle virusvarianter. Vi må derfor ha et godt, verifiserbart system på plass, skriver han videre.

Også statssekretær Saliba Andreas Korkunc (H) i Helse- og omsorgsdepartementet fremholder papirsystemet som en utfordring for reisende fra USA.

– Det amerikanske vaksinebeviset er kun papirbasert, og er fylt ut for hånd. For uærlige sjeler vil det dermed være usedvanlig enkelt å forfalske. Vi har gitt FHI i oppdrag å se på mulige løsninger for etterregistrering av vaksiner, og dette er derfor noe regjeringen vil komme tilbake til, oppgir han.

– Foreligger det dokumentasjon på at flere forsøker å ta seg inn til Norge ved å bruke forfalsket vaksinekort?

– Fra andre nordiske land hørte vi tidlig at det ble etablert egne nettsider som kunne produsere dokumenter basert på samme malen som den ekte, hvor man kunne skrive inn navnet man ønsket at det skulle stå på. For å unngå økt risiko for importsmitte, og samtidig at folk blir fristet eller lurt til dokumentforfalskning, kan det ikke være for enkelt å omgå regelverket. Vi opplevde også selv forfalskede attester i den perioden man kunne slippe innreisekarantene i Norge dersom man kunne fremvise attest på gjennomgått covid-19 de siste seks månedene, sier Korkunc.

– Hvis vaksinasjonskortet er et problem - burde det ikke det telle at smitten er så lav i områder som New York og også andre steder i USA?

– Det er ikke åpnet for generell innreise for utlendinger fra tredjeland. Regjeringen vil vurdere dette som en del av gjenåpningsplanen, og da først og fremst fra de tredjelandene som står på EUs tredjelandsliste. USA står foreløpig ikke på den listen. Årsaken til at det stilles strenge krav ved innreise fra tredjeland er for å unngå importsmitte, og da særlig med nye og mer smittsomme virusvarianter, svarer statssekretæren.

På spørsmål om de vil anbefale nordmenn i utlandet som får tilbud om vaksine om å avstå fra den, svarer Korkunc:

– Det er opp til den enkelte å veie fordeler opp mot ulemper ved å ta imot vaksine i utlandet versus å vente til de kommer hjem. Men på generelt grunnlag vil vi anbefale alle voksne nordmenn i utlandet å takke ja til EMA-godkjente vaksiner hvis de får et tilbud om det. Vaksiner er veien ut av pandemien, og jo flere som tar en vaksine, jo raskere kan pandemien ta slutt, og jo raskere blir vi ferdige med alle restriksjonene.