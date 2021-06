POLITIMESTER: Kjerstin Askholt er politimester i Agder. Hun ber ungdommer og barn som har opplevd overgrep om å si ifra til politiet. Foto: Kristian Badendyck Fjeldstad/Politiet

Grove overgrep blant unge i Agder: − Håper flere unge får mot til å fortelle

I helgen slo politiet i Agder og overgrepsmottaket alarm om grove overgrep blant barn helt ned i 13-årsalderen. Nå roser de unge som deler sine historier.

Av Lara Rashid

Publisert: Nå nettopp

– Jeg synes barn og ungdom som har vært utsatt for overgrepene, og som har delt sine opplevelser med trygge voksenpersoner, helse og politi, er veldig modige. Og jeg håper oppmerksomheten rundt saken gjør at flere barn og unge får mot til å fortelle om overgrep de har blitt utsatt for eller har kjennskap til, sier politimester i Agder Kjerstin Askholt til VG.

Møtte Ropstad

Onsdag møtte politiet i Agder og overgrepsmottaket på Sørlandet sykehus barne- og likestillingsminister Kjell Ingolf Ropstad for å prate om trenden med overgrep blant barn på Sørlandet.

– Politiet og overgrepsmottaket kom med et sjokkerende budskap i helgen, og det ønsket jeg å høre mer om. Jeg ønsket å lære mer om det de har sett og hva de tenker vi politikerne kan gjøre, sier Ropstad til VG.







Regjeringen arbeider med en handlingsplan for å bekjempe vold og overgrep som de legger fram etter sommeren.

– Vi er opptatt av å få informasjon fordi vi nå er i sluttfasen av handlingsplanen. Det er jo veldig tydelig at det har skjedd en endring den siste tiden. Overgriperne er yngre og overgrepene er grovere, sier Ropstad.

MER KUNNSKAP: Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad ber foreldre engasjere seg mer i hva barna gjør på sosiale plattformer. Foto: Terje Bringedal

Ber foreldre om å engasjere seg

Han legger til at regjeringen er opptatt av at foreldre engasjerer seg i barns digitale hverdag.

– På samme måte som foreldre spør barna om hvordan de hadde det på skolen, så må de også begynne å spørre om hva de har gjort på sosiale medier når barn og unge er stadig mer på nett, sier han.

Barneombud Inga Bejer Engh skriver til VG at myndighetene lenge har vært klar over at det forekommer ulike former for seksuelle handlinger blant barn og unge på nett.

– Vi må slutte å synse rundt mulige årsaker til denne samfunnsutviklingen. Det som skjer her, er svært alvorlig. Vi må få mer kunnskap om hvorfor barn gjør dette og hva som vil være effektive tiltak for å hindre det. Her har myndighetene et ansvar.

VG ønsker å komme i kontakt med personer som har kjenner til denne trenden eller selv er eller har vært en del av den. Kontakt oss på e-post eller på kryptert melding via Signal eller WhatsApp til +4791512666.

Gjelder ikke bare Agder

Mens overgrepene tidligere ofte skjedde i forbindelse med fest og rus, ser politiet og overgrepsmottaket i økende grad at overgrepene skjer på høylys dag – på alt fra skolen, i parken og på kjøpesenteret.

Tenåringene avtaler gjerne å møte hverandre via sosiale medier som Snapchat – der det skal versere prislister for kroppsbilder, og pengeoverføringen skjer via Vipps.

Politimester Kjerstin Askholt mener det er viktig å gå ut med bekymringen nå.

– Vi opplever også at vi har truffet en nerve, og får tilbakemeldinger på at dette ikke bare gjelder i Agder.

– Vi er mange som må samarbeide om hvilke tiltak som skal iverksettes for å forebygge denne utviklingen. For politiet er det nå viktig å få mer kunnskap, slik at vi får et bedre grunnlag for å vurdere riktige tiltak fremover, sier Askholt.