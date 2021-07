SER PÅ BARNEHAGE-PENGER: Private barnehager får milliarder av offentlige kroner årlig for å tilby barnehager med kvalitet. Kunnskapsminister Guri Melby (V) vil ha bedre innsikt i hva pengene går til. På bildet poserer hun foran ved kunstinstallasjoner i departementets resepsjon. Foto: Heiko Junge, NTB

Regjeringen: Mer åpenhet om økonomi - men konsern slipper regnskap for hver barnehage

Store barnehagekonsern skal unngå å splitte opp barnehagene sine med regnskapsplikt for hver eneste barnehage. Det foreslår Kunnskapsdepartementet i et nytt høringsnotat.

Heretter må likevel hver enkelt private barnehage og barnehagekjede sende inn mer detaljerte egne regnskaper, om regjeringens forslag blir videreført.

Bakgrunnen er at dagens regelverk gjør det vanskelig å føre økonomisk tilsyn med private barnehager som er del av en virksomhet eller et konsern, ifølge Kunnskapsdepartementets høringsnotat.

Private barnehager Private barnehager utgjør en stor del av barnehagetilbudet til norske barn.

I 2020 gikk 272.300 barn i barnehage, hvorav litt over 135.000 barn i en privat barnehage.

I 2020 var det totalt 2.976 private barnehager, som omfatter ordinære barnehager, familiebarnehager og åpne barnehager.

Disse mottok i alt rundt 22 milliarder kroner i offentlig støtte. (Kilde: Kunnskapsdepartementet) Vis mer

I 2019 sendte regjeringen ut på høring et forslag om at alle private barnehager skal være et selvstendig rettssubjekt for å gi bedre innsyn i- og tilsyn med private barnehagers økonomi.

BARNEHAGE-EIERE: Hans Jacob og Randi Sundby fra Jessheim på Romerike, eier blant annet Læringsverkstedet, som driver 240 barnehager i Norge. Foto: Anders Wiklund/TT NYHETSBYRÅN

De private barnehagene går blant annet fri fra kravet om å rapportere regnskaper til Brønnøysundregistrene, som alle virksomheter som blir regnet som selvstendige rettssubjekter må følge.

De fleste høringsinstansene støttet forslaget, mens noen av de største barnehageeierne var mot. De mente ordningen ville bli for kostbar, for byråkratisk og for inngripende i private eieres organisasjonsfrihet, ifølge departementet.

Til nå har enkeltbarnehager innunder samme kjede eller konsern ikke måttet sende inn mer detaljerte separate regnskaper.

Private barnehager mottar rundt 22 milliarder kroner i offentlig støtte årlig, i tillegg er rundt 4 milliarder foreldrebetaling.

Deler av opposisjonen har krevd regnskapsplikt og et mye mer detaljert innsyn i spesielt de store barnehagekjedenes økonomi - for å forsikre seg bedre om at den offentlige støtten kommer barna til gode.

I høringsnotatet fra regjeringen, er det nå et forslag om å innføre et eget regnskapsskille som foreslås som løsning - etter at også det regjeringsoppnevnte Storberget-utvalget nylig foreslo at hver eneste barnehage - også innenfor konsernene ble gjort til selvstendige rettssubjekter.

Dette advarte imidlertid både de private barnehagenes interesseorganisasjon, PBL - og landets største barnehagekjede Læringsverkstedet - mot.

Barnehagestatsråd Guri Melby mener likevel med bakgrunn i en vurdering fra rådgivings- og revisjonsselskapet BDO at et regnskapsskille er tilstrekkelig til å gjøre økonomien i de tungt offentlig støttede private barnehagene mer transparent.

– Økonomien i barnehagene må bli mer gjennomsiktig. Det vil sikre at offentlige tilskudd og foreldrebetaling kommer barna til gode, sier kunnskapsminister Melby (V).

FORNØYD: Anne Lindboe er direktør i Private barnehagers landsforbund (PBL). Foto: PBL

Private barnehagers landsforbund (PBL) er fornøyd med forslaget som nå skal ut på høring, ifølge direktør Anne Lindboe:

– Vi er positive til dette forslaget fra regjeringen. Andre, som flertallet i Storberget-utvalget, har tatt til orde for annen måte å regulere dette på som ville flyttet betydelig mer midler ut av sektoren og vekk fra barna, uten at det ville gitt noe mer åpenhet og kontroll. Det har vi vært svært kritiske til, skriver Lindboe i en e-post.

Hun mener regjeringens forslag ivaretar behovet for gjennomsiktighet og kontroll med offentlige midler.

– Samtidig unngår man mye unødvendig og fordyrende byråkrati som ville blitt resultatet med forslaget fra flertallet i Storberget-utvalget, mener Lindboe.

Krav om regnskapsmessig skille er i motsetning til å gjøre barnehagene til selvstendige rettssubjekter - ikke en juridisk eller regnskapsmessig definert standard, går det frem av departementets høringsnotat.

«Departementets forslag til regulering av de private barnehagene i økonomiforskriften er utformet med tanke på å ivareta de behovene tilsynsmyndighetene har for å skille mellom de ulike enhetene.

Alternativet innebærer at den store andelen private barnehager som er organisert i samme rettssubjekt (barnehagekjeder journ. anmerkn.), fortsatt kan være det, og dermed beholde de stordriftsfordelene dette innebærer. Det vil i tillegg innebære lavere administrative kostnader for barnehagene», heter det i Kunnskapsdepartementets begrunnelse for sin foretrukne modell.

Etter en konkret helhetsvurdering, mener departementet dette alternativet derfor er best egnet til å regulere den private barnehagesektoren.

Departementet tar likevel forbehold om at hvis det er forhold som tyder på at det likevel trengs en sterkere regulering - så vil regjeringen på nytt vurdere om det er behov for å stille krav om at hver eneste barnehage må bli et eget rettssubjekt.

Et politisk poeng er at høringsfristen er satt til oktober 2021, og da kan det allerede være på plass en ny regjering og en ny barnehagestatsråd enn Guri Melby fra Venstre.