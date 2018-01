NATUR: Høyesterett skal behandle spørsmålet om hvem som har rett til å forvalte store områder i Finnmark. Foto: Terje Bendiksby, NTB Scanpix

Historisk sak om retten til Finnmark i Høyesterett

NTB

Publisert: 14.01.18 10:33

INNENRIKS 2018-01-14T09:33:11Z

I to uker skal alle dommere i Høyesterett vurdere om lokalbefolkning i Nesseby har rett til å bestemme over utmarksressursene der. Saken kan få stor betydning.

I dag er det Finnmarkseiendommen (FeFo) som eier og forvalter utmarksressursene i det meste av Finnmark , men flere steder ønsker lokalbefolkning selv å bestemme over fiske, jakt, bærplukking og hogst.

Spørsmålet i saken som skal opp i Høyesterett fra onsdag, er hvem som har rett til å styre og forvalte et område på 470 kvadratkilometer, fra Meskelva i vest til grensen mellom Nesseby og Vadsø i øst. Utfallet av saken kan skape presedens for andre områder i Finnmark, potensielt et område nesten 100 ganger større, 46.000 kvadratkilometer, et ressursrikt areal større enn Danmark.

– Politisk er dette en viktig sak. Får et bygdelag tilkjent forvaltningsrett for utmark, er det en erkjennelse og aksept av at folk der har rettigheter, at det de har forvaltet i århundrer, er deres rett, akkurat som i sør der det selges jaktkort og fiskekort, og lokale myndigheter forvalter sine områder, sier professor i kulturvitenskap Ivar Bjørklund ved Norges arktiske universitet (UiT) til NTB.

Anket etter at lokalbefolkningen fikk medhold

Bakgrunn for saken er at Nesseby bygdelag ønsker eksklusive rettigheter til å forvalte bruk av lokale områder, et krav de fremmet for Finnmarkskommisjonen.

I 2013 konkluderte kommisjonen med at lokalbefolkningen har selvstendige, men ikke eksklusive, bruksretter til tvisteområdet. Nesseby bygdelag tok saken til Utmarksdomstolen, og 23. januar 2017 fikk lokalbefolkningen medhold i at den alene har rett til å styre og forvalte ressursene. FeFo anket dommen til Høyesterett.

– Vi har ingen egeninteresser i dette, men dette er en sak som potensielt kan det få veldig store konsekvenser for hele Finnmark. En avgjørelse fra Høyesterett vil ha stor legitimitet, uansett utfall. Det er derfor en viktig sak og ikke uten grunn at Høyesterett velger å behandle den i plenum. Den får stor betydning for framtiden og hvordan andre saker skal behandles, sier FeFo-leder Jan Olli, som understreker at de vil forholde seg til dommen, uansett hva den måtte bli.

Fakta Fakta om rettigheter til Finnmark * Tidligere eide og forvaltet Staten grunnen i Finnmark og ressursene der. * Finnmarksloven ble innført for å avklare samiske rettigheter. * Utgangspunktet er at alle innbyggere i Finnmark skal ha lik rett til ressurser på land og i vann. * Loven skal også legge til rette for en balansert og økologisk bærekraftig forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark. * Da loven trådte i kraft 1. juli 2006, ble om lag 95 prosent av grunnen i fylket overført til overordnet lokalt eierskap gjennom Finnmarkseiendommen (FeFo). * Fefo-styret består av seks personer bosatt i Finnmark, tre fra Finnmark fylkesting og tre fra Sametinget, som skal forvalte på vegne av befolkningen. * Mange ønsker forvaltning på mer lokalt nivå, og i 2008 ble Finnmarkskommisjonen oppnevnt for å kartlegge eksisterende bruks- og eierrettigheter basert på langvarig bruk. * Fra 2013 fikk kommisjonen i oppgave å utrede krav om kollektive eller individuelle rettigheter i Finnmark. * Flere steder har lokale interesser gått til kommisjonen og krevd eiendoms- og bruksrett overført fra FeFo til dem. * Tvister som oppstår etter slik utredning, kan bringes inn for Utmarksdomstolen, en særdomstol etablert i forbindelse med Finnmarksloven. * Nesseby Bygdelag vant fram med sitt krav mot Fefo i Utmarksdomstolen, men FeFo anket saken til Høyesterett, som behandler den i plenum fra 17. januar 2018.

Anerkjennelse

Høyesterett i plenum starter onsdag, og det er satt av sju dager til saken. I tillegg vil dagene før brukes til forberedelser. Etter sju rettsdager skal de 19 dommerne diskutere seg fram til rett avgjørelse i saken.

– Vi ønsker å få anerkjent at lokalbefolkningas kollektive bruksrettigheter til utmarksressurser også betyr rett til å styre og forvalte disse utmarksressursene. Noe annet er som å gi en person bruksrett til et hus, men ikke mulighet til å møblere eller bruke rommene som han vil, sier leder i Nesseby bygdelag, Gunn-Britt Retter.

– Hvis FeFo får gjennomslag, så fortsetter forvaltninga som før. Får vi gjennomslag for vårt syn, venter en prosess der en etablerer en forvaltning der alle brukergruppene i området er delaktige. Finnmarkseiendommen vil fortsatt stå som grunneier, sier Retter.

Ris eller ros til våre nye artikler? Hjelp oss ved å svare på to superkjappe spørsmål. Gi tilbakemelding!Gi tilbakemelding!