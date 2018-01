VILLE IKKE ANMELDE: Høyre-leder Erna Solberg og generalsekretær John-Ragnar Aarset overlot til varslerne å vurdere politianmeldelse av den avgåtte Unge Høyre-lederen. Men nå går politiet i gang på eget initiativ. Foto: Frode Hansen, VG

Unge Høyre-saken blir politisak

Publisert: 22.01.18 16:40

INNENRIKS 2018-01-22T15:40:59Z

Påtalemyndighetene går nå inn i Unge Høyre-saken og skal undersøke om det er straffbare forhold i varslingene mot tidligere Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise.

I følge VGs opplysninger er det påstandene om at den avgåtte Unge Høyre-lederen hadde seksuell omgang med en svært beruset 16-åring på et fylkesårsmøte i 2014.

– Politimesteren i vedkommende politidistrikt har etter beskjed fra påtalemyndighetene satt i gang innledende undersøkelser for å se om det er grunnlag for etterforskning, sier embetslederen i det aktuelle statsadvokatembetet til VG mandag ettermiddag.

Tonning Riise får nå bistand av advokat Finn Krokeide videre i saken.

– Jeg er positiv til at denne saken blir belyst grundig og objektivt. Jeg har tidligere bekreftet at begge hadde drukket alkohol og hadde sex, og beklaget det dypt. Utover det kjenner jeg meg altså ikke igjen i saken slik den blir gjengitt i mediene, skriver Riise i en tekstmelding til NTB, sendt via hans kommunikasjonsrådgiver.

Lovet bistand

Søndag kveld gjentok Høyre-leder Erna Solberg at partiet ville bistå politiet dersom de på eget initiativ ville foreta undersøkelser.

Politiet og påtalemyndigheten har plikt til å etterforske alvorlige straffbare forhold, selv om fornærmede ikke ønsker å anmelde.

VG er kjent med at Riksadvokaten har gjort en vurdering av sakene som har vært omtalt. Det har spesielt rettet seg mot Aftenpostens omtale av episoden i 2014 på et fylkesårsmøte:

Ute av stand til å ta vare på seg selv

Da hadde han ifølge avisens opplysninger, skjenket en 16 år gammel jente. Deretter hadde han sex med 16-åringen, som ifølge Aftenpostens kilder ikke var i stand til å ta vare på seg selv.

Personer som ble vitner til hendelsen forteller at jenta skal ha vært helt ute av seg etterpå fordi hun ikke ønsket å ha sex med Unge Høyre-lederen..

«Det stemmer at vi begge hadde drukket og at vi hadde sex. Det skulle aldri ha skjedd og jeg beklager», skrev Riise i en SMS til avisen.

Politiet har imidlertid ikke hatt kunnskap om hvor i landet hendelsen fant sted. Det var begrunnelsen for at Oslo politidistrikt valgte å ikke igangsette etterforskning i forrige uke, får VG opplyst.

Mandag ettermiddag får NTB bekreftet at statsadvokaten i det aktuelle fylket har sendt en henvendelse til politimesteren om å innlede undersøkelser for å se om det er grunnlag for å starte etterforskning. Undersøkelser i gang så snart som mulig

– Vi har vært i kontakt med Statsadvokaten der vi fikk beskjed om å bringe klarhet i om vilkårene for å starte etterforskning er til stede, sier politimesteren til NTB.

Undersøkelsesplikt

– Vårt samfunn har laget noen klare kjøreregler for slike saker: Er de over i strafferetten så har politiet en undersøkelsesplikt, sier Anine Kierulf til VG.

Kierulf er jurist og fagdirektør ved Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter. Mandag formiddag deltok hun i en paneldenatt om #metoo-sakene på Universitetet i Oslo.

– Hva bør være politiets terskel for etterforskning i #metoo-sakene?

– Grensen for straffbare forhold kan være beføling, kyssing mot noens vilje, og opp over til seksuelle og fysiske overgrep. Da er du i strafferettens område. Om politiet ikke umiddelbart vet hvor i landet forholdet fant sted, så er det deres oppgave å finne det ut, sier Kierulf.

På eget initiativ

Thomas Frøberg, konstituert førstestatsadvokat hos Riksadvokaten, opplyste til VG før helgen at påtalemyndigheten ikke er avhengig av anmeldelser for å iverksette etterforskning av voldtekt:

– I noen tilfeller kan påtalemyndigheten ha kommet over såvidt konkrete opplysninger om mulige lovbrudd at an på eget initiativ er pliktig til å iverksette en straffeforfølgning, skrev Frøberg i en SMS til VG.

– Riksadvokaten tar ikke stilling til om dette er tilfellet i den foreliggende saken, men forutsetter at politiet vurderer de opplysningene som er kommet frem, la han til.