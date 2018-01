UTSATT FOR RYKTER: Venstre-leder Trine Skei Grande kommenterer ryktene som har florert de siste dagene. Foto: Daae, Erlend

Trine Skei Grande kommenterer sex-rykter

Publisert: 16.01.18 20:53

Venstreleder og påtroppende kulturminister Trine Skei Grande snakker i et intervju med Aftenposten åpent om ryktene som har versert om henne de siste par ukene, etter en hendelse på en fest for snart ti år siden. VG får bekreftet at ryktene også var et tema mens Grande forhandlet om ny regjering på Jeløya.

Regjeringens medlemmer blir bedt om å «legge alt på bordet», skriver Aftenposten. De siste dagene har det versert rykter om Skei Grande, med utgangspunkt i en fest i 2008. Også dette har blitt del av Skei Grandes samtaler med Erna Solberg i forkant av regjeringsdeltagelsen.

Ryktene har blitt omtalt blant annet av nettstedet Resett og Finansavisen.

– Jeg har fortalt min historie til Erna, sier hun. Hun legger til at mange kvinnelige politikere utsettes for rykter, og antyder at lederne i de to andre partiene hun skal samarbeide med, vet hva det medfører når man står midt oppi en slik rykteflom, sier hun i et intervju med Aftenposten .

Hun sier til avisen at hun forteller sannheten.

– Jeg forteller ikke noe annet. Men det jeg er helt sikker på, er at noen forsøker å spre en annen historie. Jeg kan bare fortelle ting slik jeg har opplevd det, og det har jeg gjort til flere som har spurt, sier hun til avisen.

– Har disse ryktene på noen måte truet din deltagelse i Regjeringen?

– Nei, sier hun, men legger til at det er «ganske tøft å stå» i en slik rykteflom når man skal holde på med noe så viktig og alvorlig som å utform en plattform om hvordan landet skal styres de neste årene.

– Jeg kan sikkert ha gjort noen dumme ting, men jeg er ingen overgriper.

Det er alt hun vil si offentlig om den konkrete saken.

Konfronterte Venstre-lederen

VG er kjent med at folk fra Venstres partiorganisasjon konfronterte Trine Skei Grande med informasjonen som nettstedet Resett publiserte første uken av januar.

Da satt Venstre-lederen i forhandlinger om regjeringsplattformen på Jeløy Radio utenfor Moss, med partilederne Erna Solberg (H) og Siv Jensen (Frp).

Overfor partikollegene skal Grande ha tilbakevist opplysningene som nettstedet hadde publisert om den 10 år gamle hendelsen.

VG har også fått vite at hennes nærmeste medarbeidere som bisto henne på Jeløy, tok kontakt med den daværende partiledelsen for å undersøke om de hadde mottatt noen varsler etter den påståtte hendelsen.

Men både Lars Sponheim, som da var leder i Venstre, og Terje Breivik, daværende generalsekretær, skal ha avvist at de hadde mottatt noen form for varsler, får VG opplyst.

Også statsminister Erna Solberg skal ha blitt orientert om at det ikke skal ha kommet noen form for varsel tilbake i 2008.

Vil ikke kommentere

Aftenposten har vært i kontakt med mannen som omfattes av ryktene. Vedkommende vil ikke kommentere saken.

Statsminister Erna Solberg bekrefter at hun og Skei Grande har snakket sammen.

– Det er riktig som Trine Skei Grande sier at hun har fortalt sin historie til meg. Hva som blir sagt i samtaler mellom meg og henne vil forbli mellom oss, sier statsminister Erna Solberg til VG.

Leder Hans Martin Storø i Nord-Trøndelag Venstre har kjent Trine Skei Grande siden de gikk sammen på videregående skole i Namsos på 80-tallet. Han ønsker ikke å si noe om at Grande for første gang kommenterer ryktene om hva som hendte i 2008. Men han sier:

– Jeg har deltatt på 18 landsmøter, en hel rekke landsstyremøter og parti-arrangementer der også Trine har vært til stede. Jeg kan med hånden på hjertet si at jeg aldri har sett henne skeie ut på noen som helst slags måte, sier Storø til VG.

