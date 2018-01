INNRØMMER LOVBRUDD: Den 30-år gamle mannen fra Kongsberg innrømmer lovbrudd, men forteller om et lidenskapelig forhold til hunder og andre dyr, og mener at saken har en annen side enn den som fremstilles av politiet. Foto: Privat

Hovedtiltalte (30) i hundesaken: – Jeg har gjort noen tabber

Publisert: 17.01.18 13:15

HOKKSUND (VG) Han var så nedbrutt over at hundene hans ble avlivet, at han nektet å forklare seg for politiet. Men nå skal han forklare seg over fem dager i retten.

Han innrømmet i retten onsdag at han hadde strukket norsk lov noen ganger, og at han muligens hadde fått skylapper av å drive med blant annet grevlingjakt, som er lovlig i Sverige.

Tok grevling hjem

Han vedgikk at han ved ett tilfelle etter en grevlingjakt fanget grevlingen og tok den hjem til hundene sine.

– Det var for å se hvordan de enkelte hundene reagerte. Jeg tenkte – i Sverige kan jeg jakte på grevling, er det så farlig om jeg gjør det her? sa han i retten.

Han poengterte at det å utsette terriere for grevling, ikke er for å trene dem, men for å se hvilke egenskaper de har.

– Hvis terrieren ikke viser tendens for jakt, er det ikke vits å utvikle den som jakthund. Jeg har også sluppet kaniner for å se hundenes oppførsel. Men det er jeg som har avlivet kaninen, ikke hundene, sa han.

Han mener at han er uheldig og stigmatiserende omtalt i media som følge av politiets etterforskning.

Et helt liv med dyr

Mannen forteller at han har levd hele livet med dyr – spesielt hunder, men også fugler og akvariefisk. Fra han var 14 arbeidet han i dyrebutikk, og fra han var 18 hadde han egen hund.

Han holdt en detaljert forklaring om de ulike hundene og hundetypene, og understreket sin kompetanse på ulike raser.

Etter hvert hadde han både amerikansk bulldog og flere typer terriere, som han avlet. Terrierne brukte han til ulike former for hijakt, blant annet på rev og grevling.

Da politiet slo til i 2015, hadde han høner, fugler, tamrotter, kaniner og i alt 19 hunder, på den om lag tre mål store eiendommen, fortalte han. Han opplevde det som tøft å bli arrestert på jobben, og at han kom hjem til en eiendom tømt for dyr.

Han innrømmet også at han førte en av hundene ut av landet da han kom ut av varetektsfengsel:

– Det var rett og slett for å redde livet på den. Og det står jeg for, og det hadde jeg gjort med flere hunder om jeg hadde hatt anledning, sa han i retten.

Villsvinjakt i Østfold

Han har også innrømmet straffskyld for villsvinjakt i Norge, hvor han og en medtiltalt var med hundene i Østfold. Økokrim har tiltalt ham for å drive hundene som catch dogs – for å fange villsvinet før det ble avlivet, noe som påførte dyret unødig angst og smerte.

Han har en annen versjon:

– Det var for å øve terrierne i sporing. Etter et par timer ga vi opp, men da rykket hundene plutselig – og GPS-sporingen viste at de sto på et sted like ved. Der hadde de funnet et villsvin – som jeg kastet meg over, tok tak i bakbeina og veltet det på siden.

Etter hvert fikk han fram en kniv, og avlivet villsvinet, selv om han visste at villsvinjakt var ulovlig i Norge. De fikk gjort opp og partert dyret hos en annen medtiltalt.

Selvkritikk

Han tar imidlertid selvkritikk for en rekke turer med hundene til Frankrike, for å la dem være med på organisert villsvinjakt, som er lovlig der. Dette er filmet og er en del av Økokrims beslag.

– Det er ting jeg ikke ville gjøre i dag. Det gikk for langt. Jeg burde satt ned foten. Jeg burde holdt meg unna. Det samme gjelder trofébilder som vi tok, og språkbruk som vi har gjort på chatter, og som nå blir brukt mot meg, sier han.

Han innrømmer imidlertid at han fanget et lite villsvin i Frankrike, og fraktet det ulovlig til Norge, hvor han foret det – inntil det plutselig døde.

