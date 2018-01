TUNG SNØ: 1700 husstander i Agder-fylkene er strømløse fredag kveld, etter at det har falt store mengder snø de siste dagene. Foto: AGDER ENERGI NETT

1700 husstander strømløse på grunn av snøvær

Publisert: 19.01.18 20:22

Lørdag ventes det opptil 50 centimeter snø i Telemark og Agder, og opptil 30 centimeter i Buskerud og Vestfold. I Agder-fylkene er 1700 husstander strømløse på grunn av det store snøfallet i kveld.

Lørdag ventes det opptil 50 centimeter snø i Telemark og Agder, og opptil 30 centimeter i Buskerud og Vestfold. Det store snøfallet kan gi vanskelige kjøreforhold.

Fra mandag til tirsdag kom det 30 centimeter snø flere steder på Sør- og Østlandet, noe som førte til kaos på veiene og store forsinkelser i fly- og togtrafikken. Lørdag kommer et nytt kraftig snøfall flere steder på Østlandet, melder Yr . Da er det ventet 10 til 30 centimeter snø, skriver NTB.

Agder og Telemark kan vente seg en real snødump: Fra fredag kveld til utpå lørdag en gang kan det falle inntil 50 cm snø her, opplyste meteorolog Beathe Tveita i StormGeo til VG tidligere fredag. Også lenger øst vil det gå snøbyger, fortalte hun.

Trær falt over strømlinjene

Rundt 1700 husstander er strømløse i Agder-fylkene fredag kveld, etter at det store snøfallet har gjort at trær har falt over strømlinjene.

– Det har kommet mye og tung snø de siste dagene. Montørene har jobbet på spreng hele uken, forteller kommunikasjonsrådgiver Yvonne Ødegård i Agder Energi til VG.

Områdene som er strømløse i kveld er Songdalen, Marnardal, Vennesla, Audnedal, Evje og Hornes.

Ødegård opplyser at de tunge trærne som har falt over linjenettet har ført til at det også har vært nødvendig fysisk å stenge av strømmen enkelte steder på linjenettet, mens montørene driver opprydningsarbeid langs linjene.

– Tidligere i uken har vi befart linjenettet ved hjelp av helikopter, for å avklare hvilke steder som er mest utsatt for trefall.

– Tråkker i snø opp til livet

Ødegård tør ikke å spå når de rundt 1700 husstandene vil få strømmen tilbake igjen.

– Det er umulig å si. Nå er det også varslet at det vil komme mer snø i området vårt den nærmeste tiden, som gjør arbeidet enda mer utfordrende.

– Vi har stor forståelse for at situasjonen er frustrerende for kundene våre. Men dette er altså også en svært krevende situasjon for montørene våre som er ute og jobber. De tråkker i snø opp til livet, sier hun.

Ødegård understreker at det er svært viktig å holde god avstand dersom en oppdager strømlinjer som har falt på bakken, lavthengende linjer og trær som har falt ned på linjene.

– Berøring kan medføre livsfare. Meld fra om slike situasjoner til kundesenteret på telefon 386 07 272, sier hun.

Meteorologene sendte fredag ut obs-varsel og advarer om vanskelige kjøreforhold og lokale forsinkelser.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har sendt ut varsel om betydelig snøskredfare i Jotunheimen fra fredag til og med søndag. NVE ber folk om å unngå ferdsel i skredterreng og utløpsområder.

I neste uke kommer imidlertid kuling, regn og et kraftig stormsenter.

– Vi får en ganske bra helg mange steder, med muligheter for sol på snødekte Vestlandet både lørdag og søndag, og rolige vindforhold og mye flott vintervær i Midt-Norge og nordover i landet, uttalte meteorolog Beathe Tveita i StormGeo til VG tidligere fredag.