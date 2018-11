Knivstikking på Oslo S

INNENRIKS 2018-11-12T14:46:23Z

En mann i 20-årene er sendt til sykehus med alvorlige skader etter å ha blitt knivstukket på et tog i hovedstaden.

Publisert: 12.11.18 15:46 Oppdatert: 12.11.18 16:51

Det bekrefter politiets innsatsleder på stedet, Magnus Strande, til VG. Han forteller at bevæpnet politi rykket ut etter at de klokken 15.20 fikk melding om knivstikking på et tog på spor 16 på Oslo Sentralstasjon.

– Vi responderte raskt med mange enheter. Ganske umiddelbart fikk vi beskjed om at vektere hadde kontroll på formentlig gjerningsmann, sier han.

Mannen i midten av 30-årene er nå pågrepet. Både han og den fornærmede mannen i 20-årene har utenlandsk opprinnelse, uten at politiet vil utdype dette.

– Tilstanden for fornærmede er alvorlig, sier Strande.

Både innstatslederen og operasjonsleder Tor Jøkling sier til VG at politiet ikke vet foranledningen til hendelsen.

– Vi jobber med kameraovervåkning og snakker med vitner, samt følger opp den skadede på sykehus.

Det er foreløpig ikke kjent om det var noen relasjon mellom de to partene. Politiet har kontroll på kniven som trolig ble brukt.