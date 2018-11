PÅ VESTKANTEN: Irans ambassade ligger i Drammensveien på Frogner i Oslo. Her skal den siktede norskiraneren flere ganger ha jobbet som vakt, ifølge VGs opplysninger. Foto: OLA HARAM /PRIVAT

Etterretningssiktet norskiraner ble baha’i i Norge: Sjekket hans oppriktighet

INNENRIKS 2018-11-15T16:14:08Z

Den etterretningssiktede norskiraneren oppsøkte baha’i-samfunnet i Norge med et ønske om å bli medlem i 2008. Det ble han i mars 2010.

Publisert: 15.11.18 17:14 Oppdatert: 15.11.18 18:21

Det bekrefter Thor Henning Lerstad som er formann i Nasjonal Åndelig Råd for Baha’ier i Norge overfor VG.

– Etter at han kom til oss i 2008 hadde vi en prosess der vi ønsket å sjekke hvor oppriktig hans ønske om medlemskap var, sier Lerstad.

Hvem som helst kan i utgangspunktet konvertere til religionen, som har iransk opphav, men trossamfunnet gjennomfører en prosess for å kontrollere de som ønsker å bli medlemmer.

Bahá'í i Iran: * Bahá'í er en religion av iransk opprinnelse. Til tross for at de er den største ikke-muslimske minoriteten i Iran, anerkjennes ikke trosretningen som en selvstendig religion innen Islam. * På verdensbasis finnes det omtrent 6 millioner bahá'íer. Religionen er spredt over hele verden, de fleste bor i Asia. * Bahá'í-troen ble forbudt i Iran i 1983, og her blir bahá'íene stadig utsatt for vilkårlige eiendomsberøvelser, fengslinger og omfattende henrettelser. * I Norge er bahá'í registrert som et trossamfunn med 1115 tilskuddtellende medlemmer per 2018, ifølge en oversikt fra Kulturdepartementet . Kilder: Store norske leksikon, Kulturdepartementet

– Det er grenser for hva vi kan sjekke. Men vi kan undersøke hvor oppriktig et ønske om medlemskap er. Det vises blant annen gjennom deltagelse i våre aktiviteter. Vi sjekker også ut tidligere tilhørighet til baha’i-troen. Han var ikke medlem av baha’i-samfunnet i Iran , men han ønsket å bli medlem i Norge, sier Lerstad.

Formannen forteller at prosessen for å bli medlem gjøres både fordi ønsket om å bekjenne seg til troen skal være genuint, men også for å sikre at folk forstår hva det innebærer å bli baha’i.

– Baha’ier har en lang historie med systematiske forfølgelser og for folk med iransk bakgrunn er det viktig for oss at de vet hva de går inn i, sier Lerstad.

Han opplyser at det er om lag en ukes tid siden Nasjonalt Åndelig Råd ble kjent med at den etterretningssiktede mannen har vært medlem hos dem. Til helgen samles rådet til møte. Da skal saken diskuteres.

– Vi skal gå gjennom saken. Med denne typen medieoppmerksomhet er det naturlig at vi går gjennom hvordan vi har håndtert dette, sier Lerstad.

Han understreker samtidig at 39-åringen ennå ikke er dømt.

– For oss har han vært perifer i flere år og vi har derfor hatt svært liten kontakt, men vi skjønner jo at dette er en spesiell sak som vekker oppsikt, sier Lerstad.

– Ikke kompatibelt

39-åringen ble pågrepet i Sverige 21. oktober etter anmodning fra den danske etterretningstjenesten PET.

Han er siktet for å ha drevet etterretningsvirksomhet og for å ha bidratt til planleggingen av et attentat mot en iransk opposisjonsleder bosatt i Danmark.

Mannen har ved en rekke anledninger har jobbet som vakt for ambassaden, ifølge VGs opplysninger Han var til stede på første rad under ambassadens feiring av persisk nyttår i mars i år, og i 2016 ble han fotografert sammen med Iransk utenriksminister Javad Mohammad Zarif.

Da VG omtalte hans baha’i-tilhørighet tirsdag uttalte den norsk-iranske menneskerettighetsaktivisten Mahmood Amiry-Moghaddam mener det fremstår som lite sannsynlig at én og samme person oppriktig bekjenner seg til baha’i-troen og har innpass hos iranske myndigheters representanter i Norge.

– Det er ikke kompatibelt. Baha’iene er en gruppe som er under massiv undertrykkelse, fordi de som styrer Iran har en inderlig overbevisning om at baha’ier ikke er fullverdige mennesker. Forholdet mellom regimet og baha’i-troen er dypt forankret i regimets overbevisning, sa Amiry-Moghaddam.

Nekter straffskyld

VG har ved flere anledninger kontaktet den iranske ambassaden med spørsmål om deres kjennskap til den siktede norskiraneren, men har så langt ikke fått noe svar.

Mannen ble i forrige varetektsfengslet i fire nye uker av Københavns Byret.

Hans danske forsvarer Allan Lund Christensen har tidligere opplyst at 39-åringen nekter straffskyld. Christensen har ingen kommentar til denne saken.