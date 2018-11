TILTALT: Statsadvokaten i Troms og Finnmark har tiltalt tidligere statsråd Svein Ludvigsen (72) for seksuelle overgrep mot tre personer. Foto: ANDERS WIKLUND / TT / TT NYHETSBYRÅN

Slik svarte Svein Ludvigsen på overgrepsanklagen

Den tidligere fylkesmannen og statsråden hevdet at bildefunn på en fornærmets mobil lå bak overgrepsanklagen mot ham.

30.11.18

Klokken 07.30 3. januar i år ble Svein Ludvigsen pågrepet og siktet for å ha utnyttet sin stilling til å skaffe seg seksuell kontakt med en mann.

Dagen etter ble den tidligere fylkesmannen og statsråden fremstilt for varetektsfengsling. Han nektet straffskyld, noe han også gjør i dag.

Nord- Troms tingrett mente den gangen at det var skjellig grunn til å mistenke Ludvigsen for sedelighetsforbrytelser. Retten la den gangen særlig vekt på den fornærmedes forklaring.

«Forklaringen er meget detaljert og fremstår som troverdig ut fra beskrivelsene av en rekke hendelser og detaljer knyttet til hvor hendelsene har funnet sted. I forhold til det å skaffe seg seksuell omgang ved misbruk av stilling, (...) vises til opplysningene i avhøret av fornærmede» skrev Nord-Troms tingrett, som har opphevet forbudet mot offentlig gjengivelse av fengslingskjennelsen.

– Kjæresten oppdaget bilder

Under fengslingsmøtet svarte den tidligere fylkesmannen på overgrepsanklagen som var rettet mot ham.

Ludvigsen forklarte at han mente det var fornærmedes kjæreste som hadde oppdaget bilder på fornærmedes telefon, og at dette var bakgrunnen for at fornærmede forklarte seg som han gjorde.

Nord-Troms tingrett skriver i kjennelsen at dette påståtte motivet ikke fremsto som sannsynlig. Retten viser også til at fornærmede egentlig ikke ville at politiet skulle bli involvert i saken.

«Ut fra sakens dokumenter foreligger det for fornærmede ikke noe motiv for at han skulle forklare seg usant.» skriver retten, som også viser til sikrede bevis som støtter opp om riktigheten av fornærmedes forklaring.

– Overgrep i fire år

Onsdag ble Svein Ludvigsen tiltalt for å ha misbrukt sin stilling som fylkesmann til å skaffe seg seksuell omgang med tre unge enslige asylsøkere.

Den fornærmede som var tema i fengslingsmøtet, skal ha blitt utsatt for overgrep fra sommeren 2011 og frem til 18. juli 2014, blant annet på Ludvigsens hytte, hjemme hos Ludvigsen på Sommarøy utenfor Tromsø, på Fylkeshuset i Tromsø og på ulike hoteller i Oslo.

I denne perioden var Ludvigsen fylkesmann, og han skal ifølge tiltalen ha oppsøkt fornærmede underlagt fylkesmannens tilsyn. Påtalemyndigheten mener Ludvigsen utnyttet fornærmede underlegene posisjon som ressurssvak og særlig sårbar ung, enslig asylsøker.

Av lagmannsrettens fengslingskjennelse fra 15. januar, gikk det frem hvordan politiet argumenterte for at Ludvigsen skulle holdes i varetekt:

«Siktede skal uten tilsynelatende aktverdig formål, og uten å gå via formelle kanaler, eller ved å varsle verger, ha etablert kontakt med flere mindreårige gutter som har hatt opphold på ulike institusjoner, og hvor han har invitert til middag, badstue, kjøreturer og hotellovernatting», skriver retten i sin oppsummering av påtalemyndighetens merknader.

Ludvigsens forsvarer, Ulf E. Hansen, opplyser til VG at han ikke ønsker å kommentere enkeltopplysninger i kjennelsene.