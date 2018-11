Den savnede kvinnen, Maja Justyna Herner (25) har ikke vært å se siden onsdag. Foto: Privat

Politiet har sperret av fjellområde i Ørsta

INNENRIKS 2018-11-24T14:40:09Z

Politiet har sperret av et område i nærheten av Skåla og Saudehornet i Ørsta i forbindelse med leteaksjonen etter en 25 år gamle Maja Justyna Herner. Aksjonen har pågått siden onsdag.

Publisert: 24.11.18 15:40 Oppdatert: 24.11.18 16:37

– I forbindelse med et funn har vi sperret av et område for å foreta finsøk, sier operasjonsleder Kenneth Sætre i Møre og Romsdal politidistrikt til VG.

Han understreker likevel at leteaksjonen ikke har gjort noen funn som trekker i den ene eller den andre retningen.

– Funnet trenger ikke å ha noe med leteaksjonen å gjøre, forklarer Sætre.

Savnet siden onsdag

Det var på onsdag at den 25 år gamle Maja Justyna Herner fra polen skulle på fjelltur. Politiet ble varslet da hun ikke kom hjem på kvelden, og fant bilen hennes på en parkeringsplass ved stien opp til fjellet Saudehornet begynner.

– Vi vet ikke hvilket fjell hun hadde tenkt seg til, sier operasjonsleder Sætre til VG

Siden onsdag har en større leteaksjon pågått, med både hunder, helikopter, og bistand fra Røde Kors, samt andre hjelpekorps og frivillige.

– Det er et stort fjellområde som er bratt og ulendt, med krevende søkeforhold i enkelte partier. I dag har det meld seg utrolig mange frivillige som har bidratt og har gjort en kjempejobb, Sætre.

Han forklarer at leteaksjonen nå jobber med å finsøke i områder der de allerede har foretatt grove søk.

– Søket fortsetter litt til i dag, og starter for fullt igjen når det lysner i morgen.

Kom i kontakt med vitne

Politiet opplyste tidligere at de ønsket å komme i kontakt med et vitne som kan ha gjort viktige observasjoner av den savnede.

– Vitnet skal ha sittet ved pumpehus 3 i bar overkropp i tidsrommet rundt klokken 13.45 og 14.15 onsdag 21. november, skriver Politiet i Møre og Romsdal på Twitter.

Klokken 16.32 skriver politiet at de har kommet i kontakt med mannen.

– Vitnet tok selv kontakt med politiet, skriver de.

Politiet sier til VG at de ikke vil kommentere innholdet i samtalen med mannen.

Informasjonen om mannen har kommet som følger av en kartlegging av personer som har oppholdt seg i området på onsdag.

Håper på å finne henne

NTB skriver at det er fint, men kaldt vær med minusgrader i leteområdet.

Kvinnen hadde ikke med seg utstyr til overnatting, og heller ikke mobil.

– Hun har vært savnet siden onsdag. Har politiet noen erfaring med lignende hendelser?

– Det har vi, og vi har ikke begynt å snakke om noe annet enn at dette er en fjellredningsaksjon der vi har et håp om å finne henne, sier Sætre.

Politiet har bedt folk som har informasjon om kvinnen, om å ta kontakt. Hun har langt brunt hår og hadde på seg svarte tights og en ullgenser med ukjent farge.