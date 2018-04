Dette ligger slengt i norsk natur: – Nærmest uendelige mengder

Publisert: 02.04.18 17:43

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-04-02T15:43:15Z

I fjor rykket Forsvaret ut til 397 eksplosivryddeoppdrag.

– Vi finner mest ammunisjon der tyskerne var under krigen, men også andre steder. Oslofjorden er for eksempel stappfull av sjøminer, sier orlogskaptein Wiggo Korsvik ved Forsvarets operative hovedkvarter.

Han blir ikke lenger overrasket over minene, granatene eller våpnene som dukker opp i norsk natur.

– Er det steder i Norge en ikke kan ferdes trygt?

– I marka der det kan være eksplosiver, særlig i Finnmark, er det farlig å tenne bål utenfor oppmerkede plasser. Et bål kan nå 800 grader opptil 40 centimeter ned i bakken. Hvis det da ligger for eksempel en bombekastergranat i bakken, kan det gå veldig galt. Det har skjedd at ting har gått av, forklarer han.

Her kan du se 19 av objektene Forsvaret håndterte i fjor:









































1 av 19 LEBESBY, FINNMARK: Denne tyske øvingsminen ble funnet i Finnmark i august i fjor. Forsvaret

Tusen tonn eksplosiver

I 2017 ble Forsvaret 397 ganger bedt om bistand til rydding av eksplosiver, viser Forsvarets årsrapport, som legges frem tirsdag. I 2016 var antall oppdrag 401.

– Det er nærmest uendelige mengder, det stopper liksom aldri, sier Korsvik.

Med forbehold om et usikkert tallgrunnlag, anslår Forsvaret at det fremdeles ligger mer enn tusen tonn eksplosiver rundt omkring i landet.

Fakta Dette gjør du ...hvis du finner noe mistenkelig. 1. Ikke rør gjenstanden. 2. Ta bilde og merk stedet. Har du GPS, merk koordinatene. 3. Ring lokalt politi på 02800. Politiet vil deretter be om bistand fra Forsvaret.

– Kan man komme til skade for å tråkke på noe eksplosivt som går av?

– Det er absolutt en risiko, men du skal ha ganske uflaks. Vi vet ikke sikkert hva som ligger rundt og kan derfor ikke gi noe sikkert svar. Hoveddelen av minene vi finner, har heldigvis ikke detonatoren påmontert, sier Korsvik.

– Gjenstår kjempejobb

I Oslofjorden, der tyskerne skal ha droppet 1557 bunnminer under 2. verdenskrig, har Forsvaret for alvor trappet opp ryddingen av eksplosiver de siste årene, ifølge Korsvik. Likevel er de «så vidt kommet i gang», erkjenner han.

– Det gjenstår en kjempejobb med å rydde opp. Bare Blücher alene har sikkert tonnevis med eksplosiver om bord, og det ligger masse skipsvrak rundt omkring.

Av de rundt 400 eksplosivryddeoppdragene Forsvaret rykker ut på årlig, er mellom 30 og 60 under vann.

– Det skumle er at selv om de ikke er aktive, inneholder hver mine mellom 300 og 500 kilo sprengstoff. Så står det kanskje en detonator i en overdrager som er veldig sensitiv og påvirkelig for støt og friksjon. Hvis et stort skip dropper anker og treffer forkjært, vil minen detonere med full kraft, sier Korsvik.

– Ordentlig store skip kan til og med lage trykkbølger som skaper bevegelse mot en mine, som igjen kan være nok til at det utløses en eksplosjon.

– Er det en krevende jobb å foreta kontrollerte sprengninger av det dere finner?

– Det er ganske krevende arbeid, for selv om sprengningen er kontrollert, kommer det en trykkbølge som kan gå hardt utover marint liv. I år fikk vi for eksempel ikke tillatelse av Fiskeridirektoratet og Miljødirektoratet til å foreta en sprengning, sier han.

Frykter mørketall

Ved siden av oppdragene Forsvaret får fra lokalt politi rundt om i landet, frykter Korsvik at mørketallene er store.

– Noen tar med seg granatene som suvenirer, så blir det til slutt ansett som skrot og kastet på metallgjenvinningsstasjoner, og så blir det stopp i arbeidet og full evakuering. Dessuten er det nok noen fiskere som går ting i garnet som de bare hiver ut igjen, sier han.

Denne artikkelen handler om Forsvaret