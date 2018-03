TOMT: Spar i Berlevåg i Finnmark gikk nesten tom for frukt og grønnsaker da bygda mistet forbindelse med omverdenen. Bildet er tatt tirsdag ettermiddag. Foto: Joan Vang Nilsen

Berlevåg uten matlevering i seks dager: – Kan ikke huske at vi har vært isolert så lenge

Publisert: 28.03.18 10:32 Oppdatert: 28.03.18 11:28

Litt etter litt åpnes den nordnorske bygda Berlevåg mot verden etter en seks dager i isolasjon. Varer er på vei tilbake i butikkhyllene og forhåpentligvis åpnes den eneste innfartsveien i løpet av dagen.

Fylkesvei 890, som er den eneste innfartsåren til halvøya kommunen ligger på, har stort sett vært stengt på grunn av fare for skred siden fredag. Den har vært åpen i korte perioder søndag og mandag. Onsdag er det et helikopter på vei fra Tana med en Daisybell-klokke som skal utløse skredene.

Tirsdag kveld fikk imidlertid Hurtigruten lagt til kai i bygda som var tom for matvarer som grønnsaker og melk. Dermed fikk butikkene varer og turistene på båten et innblikk i hvor prisgitt man kan være vær og vind i Nord-Norge.

Saken er også omtalt av NRK Finnmark og Dagbladet .

– Ikke én eneste potet

– Jeg tror ikke noen kan huske at vi har vært isolert så lenge. Vi har opplevd en dag, men aldri en hel uke, sier Joan Vang Nilsen, til VG. Hun driver Spar-butikken i Berlevåg sammen med sin mann.

Påskeleveransen deres kom forrige onsdag. Butikken fikk hverken den planlagte leveransen fredag eller mandag.

– Lørdag morgen gikk den siste pakken melk. Vi har vært helt tomme for frukt, grønt og melk. Det har vært helt skrapet, vi har ikke hatt én eneste potet igjen.

Hun forteller at folk har tatt varemangelen med et smil og vist forståelse for at butikkdriverne ikke har kunnet gjøre noe. Noen har sverget til alternativer som tørr- og frysevarer, mens andre har latt kreativiteten rå.

– De som ikke har fått tak i vanlig melk har vel mikset litt skummetmelk og fløte, ler hun.

Tirsdag kveld var veien åpen et par timer og Hurtigruten la til kai rett før midnatt, dermed fikk butikken påfyll av varer.

Når VG snakker med henne på telefon onsdag morgen, er kundene i ferd med å strømme inn i butikken.

Mandag hindret været Hurtigruten i å legge til kai i Berlevåg, et av de nordligste tettstedene på fastlands-Norge.

– Vi hadde ikke anledning til å anløpe Berlevåg på mandag på grunn av kraftig vind og høy sjø, men ellers er vi i rute, sier pressevakt Benedicte Loennechen i Hurtigruten til VG.

Hun forteller at det er kapteinen som har siste ord når det gjelder vurdering av hvorvidt det er trygt å legge til ved en av havnene på ruten, ofte i samråd med personell ved havnen.

Helikopter skal utløse skred

Onsdag arbeides det med å åpne fylkesveien.

– Det er et helikopter på tur fra Tana med en Daisybell-klokke som forhåpentligvis skal utløse skred. Da kan vi rydde opp og åpne veien, sier Roy Tore Andersen, daglig leder i Berlevåg maskin til VG.

Daisybell-klokken, som henger under helikopteret, lager kontrollerte eksplosjoner med hydrogen og oksygen. Trykket fra eksplosjonen kan utløse skred.

Andersen forteller at det har gått åtte-ni skred siden veien ble stengt fredag.

– Vi venter i spenning på hva som skjer. Været er bedre nå, det har vært dårlig helt til i morges, sier Andersen.

De aller fleste i Berlevåg har tatt isolasjonen med fatning, sier Gerd Pelkonen, som jobber i den lokale Narvesen-kiosken, til VG.

– Men folk blir jo frustrerte når man er innestengt. Det er ekkelt når man begynner å gå tom for varer, sier hun.

Bygda venter fortsatt påsketurister når innfartsårene åpner.

– Det er en del som ikke har kommet fram fordi veien er stengt. De kommer litt og litt, sier Pelkonen.

