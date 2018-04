VIL BYGGE UT: Bjørn Dæhlie ønsker å bygge ut i Jessheim sentrum. Her avbildet i forbindelse med en annen sak i 2014. Foto: Helge Mikalsen, VG

Hardt ut mot Dæhlies utbyggingsplaner i Jessheim

Publisert: 10.04.18 10:15

Skiveteran og businessmann Bjørn Dæhlie (50) vil bygge leilighetsblokk med parkeringskjeller i Jessheim sentrum. Det får flere til å reagere.

I 2013 kjøpte Bjørn Dæhlie opp eiendommene Storgata 1 og 2 i Jessheim sentrum. Tirsdag skulle saken, som har blitt møtt med sterk kritikk, opp som prinsippsak i formannskapet, men nå ligger den an til å bli utsatt.

– Vi reagerer på at utbyggeren kommer med planer som overhodet ikke passer inn i det lille vi har igjen av historisk bymiljø, sier Stein Vegar Leidal, lokallagsleder og kommunestyrerepresentant fra Venstre for Ullensaker Venstre, til VG.

Selve reguleringsprosessen har ifølge ordfører Tom Staahle (Frp) ikke startet.

Eiendommene ble kjøpt av Dæhlie i 2013. I et blogginnlegg fra søndag skriver Leidal at de ble kjøpt «til en rimelig penge» grunnet de strenge reguleringsbestemmelsene som gjelder for området.

Videre redegjør Leidal for flere tilfeller der Dæhlie har gått imot det kommunestyret har bestemt for de to bevaringsverdige eiendommene i sentrum av Jessheim. Blant annet skal Dæhlie ha hogget ned en hage med epletrær tross kommunens stoppordre . I byplanen skisseres det at utbygging på tomtene må harmonisere med den historiske bebyggelsen, men Dæhlie har planer om en leilighetsblokk og parkeringskjeller.

– Jeg synes han viser litt lite respekt for planene som er lagt for området, både byplan og vern av av bygningene. Dette var klart da han kjøpte eiendommene, sier Leidal, og legger til:

– Det er ufint å presse på med stadig nye planer.

VG har vært i kontakt med Bjørn Dæhlie som ikke ønsker å kommentere saken.

Det var opprinnelig meningen at formannskapet skulle behandle saken om utviklingen av Storgata 1 og 3 tirsdag, men nå ligger det an til at det politiske miljøet ønsker å nedsette en komite som skal jobbe sammen med Dæhlie. Noe både Jessheim puls og Eidsvoll Ullensaker Blad omtalte mandag kveld.

– Det kommer et forslag om å utsette saken og jobbe videre med den gjennom et politisk utvalg sammen med tiltakshaver, sier ordfører Tom Staahle (Frp) til VG.

Ut fra sonderinger han har foretatt, ser det ut til å være flertall for dette, men saken må formelt trekkes fra sakskartet når formannskapet møtes klokken 16.

– Saken omhandler en tomt som er veldig sentral i Jessheim by og som mange har en mening om, sier Staahle og legger til at det ikke er noen tvil om hvor han selv og Frp står når det gjelder eiendomsretten.

– Mister en del av historien

Det er ikke bare Venstre som reagerer. Generalsekretær i Fortidsminneforeningen, og tidligere ansatt i Ullensaker kommune, Ola H Fjeldheim, er også svært kritisk til den mulige utbyggingen.

– På 90-tallet ble flere eiendommer i Jessheim regulert til bevaring, blant annet de som ble kjøpt opp av Dæhlie i 2013. Dette er spilleregler man har satt, og vært enige om. De nye bygningene som Dæhlie vil reise bryter med disse bevaringsplanene, slår han fast.

Fjeldheim mener at man vil ødelegge mange kvaliteter ved Jessheim som man aldri vil få igjen.

– Vi mister en del av historien om vi ødelegger dette området. Om Jessheim skal bli en by er det viktig å bevare gamlebyen. Det er hyggelige områder som innbyggerne bryr seg om, sier han.

Positivt

Andre politikere i kommunen har vært mer åpne for Dæhlies utbyggingsplaner. Ordfører Tom Staahle (Frp) sier til Eidsvoll Ullensaker Blad at kombinasjonen av nytt og gammelt gir et bedre byrom.

– Det er på tide at det skjer noe på tomten. Skissene som er presentert er et godt utgangspunkt for videre regulering av tomten, sier Staahle til avisen.

Leidal på sin side er uenig.

– Dette er en kommune som vokser mer enn noe annet sted i Norge, særlig på grunn av Gardermoen. Da kan det gå litt fort i svingene, sier Leidal.

Han legger vekt på at eiendommene Dæhlie eier er blant få historiske bygg byen har.

– Jeg blir provosert. Han kappet ned den historiske hagen for et par år siden, så jeg syns han går litt høyt ut når han utfordrer planverket igjen og igjen.

Leidal på håper saken går videre til kommunestyret, slik at de partiene som ikke sitter i formannskapet får sagt sin mening.

– Jeg opplever at det er stort engasjement i sosiale medier og at folk prater mye om dette. Kulturminnevernet er under voldsomt press mange steder og utbyggere får dispensasjoner i den ene vernede eiendommen etter den andre. Vi har såpass få kulturminner i denne byen, derfor er det ekstra viktig å ta vare på disse.