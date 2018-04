BASKETAK: Politiet måtte ta i bruk makt for å få pågrepet en i overkant feststemt mann i Ålesund søndag ettermiddag. FOTO: VG-TIPSER

Politibetjent skadet i basketak etter festbråk

Publisert: 08.04.18 22:16

En politibetjent i Ålesund ble skadet da en vrang festdeltager skulle pågripes søndag ettermiddag.

I 18-tiden fikk Møre og Romsdal melding om feststøy fra en leilighet på Aspøya i Ålesund.

– Vår patrulje snakket med dem. De lovet bot og bedring, og skulle dempe seg, sier operasjonsleder Arild Reite til VG.

Det tok imidlertid bare få minutter før politiet på nytt fikk en telefon fra naboene.

– Da hadde en person i selskapet begynt å banke på dører og oppføre seg utagerende, angivelig fordi politiet hadde blitt varslet, sier Reite.

Da den samme patruljen reiste tilbake til stedet, endte det med skade for en av betjentene.

– Personen klarte ikke å roe seg og satte seg kraftig til motverge. Dermed ble politi nødt til å bruke noe makt under pågripelsen og under dette basketaket falt en av våre og slo hodet i et trappetrinn.

Politibetjenten fikk et kutt i hodet som måtte sys, men ble kun lettere skadet.

– Den pågrepne blir sittende hos oss frem til han kan bli avhørt i morgen, opplyser operasjonslederen.

