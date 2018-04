Sp-leder Vedum: Wara må legge kundelister på bordet

VIL SE KUNDELISTEN: Trygve Slagsvold Vedum mener det vil være klokt av den nye justisministeren å fremlegge hvilke oppdragsgivere han har hatt i PR-byrået First House. Her er Vedum avbildet på sin faste plass i stortingssalen. Foto: Helge Mikalsen, VG

Både Sp- leder Trygve Slagsvold Vedum, Torgeir Fylkesnes (SV) og PR-byrå-veteran Hans Geelmuyden, krever at den nye justisministeren Tor Mikkel Wara legger frem egne kundelister fra PR-byrået First House.

Det ble et voldsomt rabalder da Sylvi Listhaug kom fra First House, ble utnevnt til landbruksminister – og fikk holde sine kundelister hemmelige. Allerede før han er offentlig utnevnt, brygger det også opp til konflikt rundt mannen VG erfarer skal bli Norges nye justisminister.

Både Sp og SV sier de på generelt grunnlag er negative til den økende trafikken mellom PR-byråer og regjeringen.

Påtroppende statsråd Tor Mikkel Wara (53) har over 20 års erfaring fra PR-byråer som påvirker, lobbyist og ekspert på krisekommunikasjon bak seg.

Inntil i dag har han vært seniorpartner i det profilerte kommunikasjonsbyrået First House. Nå må regjeringen tåle tydelige krav om åpenhet og skarp kritikk om en smal rekruttering av statsråder fra både opposisjonen og PR-byråbransjen.

– Det er en uting at regjeringsmedlemmer og andre i regjeringssystemet blir rekruttert fra PR-byråene, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

– Mange av disse lever av å påvirke politikere og partier på oppdrag fra selskaper og andre. Det er veldig i motstrid til den folkelige makten og de folkevalgte som regjeringen representerer, sammenligner Trygve Slagsvold Vedum.

Han sier det er uaktuelt å rekruttere folk til regjeringssystemet fra PR- og kommunikasjonsbyråer dersom hans eget parti får regjeringsmakt.

Listhaug måtte offentliggjøre flere kunder

Da Sylvi Listhaug kom fra First House og ble landbruksminister, nektet First House og gi ut listen over hvem hun hadde jobbet for. I fjor kom det imidlertid frem at hun blant annet blitt betalt av Norges idrettsforbund (NIF) til å påvirke sitt eget parti – Fremskrittspartiet. Da sto kampen om et OL i Oslo – og NIF hadde engasjert First House .

Listhaug måtte offentliggjøre alle sine offentlige kunder – men fikk holde de private bedriftene og kundene hemmelig .

– Stortinget kan ikke kreve dette. Men det vil være klokt av Wara å legge frem for Stortinget hvilke oppdragsgivere han har hatt som konsulent, sier Trygve Slagsvold Vedum til VG.

Han synes ikke det holder at Wara har hatt den faste samtalen med statsministeren der hun ber ham legge på bordet for henne det som kan utvikle seg til saker.

– Dette er jo et drømmescenario for First House, som sikkert øker sin markedsverdi ved denne typen overganger, sier Vedum som registrerer at tidligere sentral rådgiver for statsminister Erna Solberg, Sigbjørn Aanes, nylig gikk andre veien – til First House.

– For egen del har jeg sagt at så lenge jeg leder Sp er det uaktuelt at en regjering der vi er med skal hente folk fra PR-byråer. Det representerer en for stor interessekonflikt, sier Vedum.

Krav fra tidligere bransjekollega

Byrå-nestor og mangeårig kommunikasjonsrådgiver Hans Geelmuyden sier det er en selvfølge at Tor Mikkel Wara oppgir hvem han har hatt som kunder i First House.

– Selvfølgelig må han fortelle hvem han har hatt som kunder: Det dreier seg om vi kan ha tillit til ham som justisminister. Vi må vite hvilke interesser han representerer: Landets interesse, ja, men vi må også vite om han eventuelt tar hensyn til interessene til forhenværende kunde, sier Geelmuyden.

SV: Alvorlig for tilliten

SVs Torgeir Knag Fylkesnes sitter i Stortingets kontrollkomité. Han vil følge nøye med på om Tor Mikkel Wara kjører en åpen linje om hvem han har tatt PR- og påvirkningsoppdrag for.

– Alle oppdragsgivere Wara har hatt, må på bordet. Dersom ikke det skjer, er dette så alvorlig for tilliten til den nye statsråden, at det kan bli aktuelt å be ham fratre, sier Fylkesnes til VG – få timer før Tor Mikkel Wara altså tiltrer som justisminister.

Også Rødt-representant Bjørnar Moxnes er kritisk mot at enda en PR-rådgiver hentes inn i regjeringen.

– Det kan se ut som First House alltid skal være representert i Erna Solbergs regjering. Når Listhaug går ut, går Wara inn, observerer Moxnes.

Han mener både Wara og Listhaug er en del av en trend der politikereliten går i svingdør mellom PR-bransjen og politikken.

– Selv tjener de fett, mens folkestyret taper: Stemmeseddelens makt skal jo være en tung motvekt til pengeseddelens makt. Men hva skjer med innflytelsen til folk flest når deres toppfolk den ene dagen er folkemaktens ledere, og neste dagen dukker opp som pengemaktens tjenere? Ikke minst når de går tilbake til politikken igjen og hemmeligholder hvilke pengeinteresser de nylig jobbet for, advarer Moxnes.

PR-byrå-eier Hans Geelmuyden har tidligere hatt Wara som kollega og ansatt i sitt eget byrå, Geelmuyden Kiese. Han mener den 53 år gamle finnmarkingen blir en god statsråd.

– Jeg kjenner Tor Mikkel godt. Ja, da han hoppet av politikken var hans første jobb hos oss i Geelmuyden Kiese. Han har god strategisk og politisk forståelse. Jeg synes han er et meget spennende valg, hvis det er riktig som dere skriver at han blir vår nye justisminister, sier Geelmuyden til VG.

Wara har forsvart hemmelige kundelister

Statsminister Erna Solberg ønsker foreløpig ikke å kommentere kravet om at hennes nyeste tilskudd i regjeringen legger listen over egne kunder frem offentlig.

– Det er statsråd senere i dag og det er ikke naturlig for Statsministerens kontor å kommentere eventuelle spekulasjoner i mediene, skriver kommunikasjonssjef Rune Alstadsæter (H) ved SMK i en sms til VG.

VG har ikke lyktes å komme i kontakt med Wara onsdag. I et intervju med VGs politiske redaktør Hanne Skartveit i 2016 forsvarte han selv hemmelige kundelister.

– Dere har hemmelige lister. Hvorfor har dere det? Det er shady, sier Skartveit til Wara.

– På våre hjemmesider finnes det en lang liste med kunder som er åpne, og så finnes det noen som ikke ønsker å stå frem. Her vil jeg skille mellom offentlig sektor og private, sier Wara.

Han sier private bedrifter må få lov til å velge å holde dette hemmelig.

– First House har 97 prosent private kunder. Vi jobber nesten bare for privat sektor. Og jeg mener at det å drive en privat bedrift med egne kunder, må du kunne få lov til å holde på uten at journalistene skal få innsyn i det, sier han.

Frp-veteran Carl I. Hagen mener det er ingen grunn for statsministeren eller Wara å gi etter for kravet om å åpne kundelistene.

– Å oppgi sine kundelister er ingen problemstilling. Det er bare noe dere journalister er opptatt av og noe som folk flest overhodet ikke er opptatt av. Tor Mikkel Wara kan meget godt dette med rolleblanding og vil håndtere det utmerket, sier Hagen.