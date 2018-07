SJELDENT FUNN: Marie Sjøkvist fant en giftering i sanden på Lundesanden i Grimstad tirsdag. Foto: Privat

Fant igjen forlovelsesring 45 år senere

Publisert: 04.07.18 16:12 Oppdatert: 04.07.18 16:55

INNENRIKS 2018-07-04T14:12:14Z

I 1972 mistet Kjell Halvorsen forlovelsesringen sin på Lundesanden i Grimstad. I går fant Marie Sjøkvist og barna den igjen.

– Da jeg så inni ringen tenkte jeg at det ikke var spesielt mye vi kunne gjøre – ringen var jo fra 1972, forteller Marie Sjøkvist til VG.

Sjøkvist tilbrakte tirsdag ettermiddag på Lundesanden i Grimstad , da to av barna hennes med deres venninne fant en merkverdig gjenstand i vannkanten.

– Ungene drev og snorklet nærme vannkanten. Så fant de noe de trodde var en stein, men når de tok den opp viste det seg å være en ring, forteller Sjøkvist.

Inngravert i ringen sto teksten «Din Marit 29.12.72». En 45 år gammel ring, tilsynelatende vel polert av flere tiår blant sandkorn. Sjøkvist ante råd, og la straks ut et bilde av ringen på egen Facebook-side. Seks timer senere var posten delt flere hundre ganger, og eieren funnet.

Mandag formiddag er innlegget delt over 700 ganger.

Ingen tvil

Sjøkvist fant frem til eieren Kjell Halvorsen via en melding på Messenger i 21-tiden tirsdag kveld, fra en av Halvorsens tidligere kollegaer. Hun kan ha kjent igjen både Marit, navnet på Halvorsens kone, samt forlovelsesdatoen, som også er hans fødselsdato.

– Jeg var ikke i tvil om at den var min, sier Halvorsen.

Halvorsen selv husker godt sommerdagen på Lundesanden for ganske nøyaktig 45 år siden.

– Jeg mistet den tirsdag eller onsdag den uken vi skulle gifte oss. Vi giftet oss lørdag 14. juli 1973, forteller Halvorsen.

Ettermiddagen ringen glapp var det forlovede paret på besøk i Grimstad fra Stavanger. Hendelsen medførte ifølge Halvorsen ingen sure miner, men den vordende brudgommen var raskt på telefonen til søsteren i Stavanger, som straks kjøpte ny giftering.

– Funnet er finnerlønn i seg selv

Onsdag ettermiddag møtte Sjøkvist og barna Halvorsen for overrekkelsen av forlovelsesringen – på stranden der den forsvant for 45 år siden.

– Finnerlønnen er egentlig i seg selv bare at jeg fant den, og at han kan få den tilbake etter så mange år – for det er ganske utrolig, sier Sjøkvist til VG, men legger til at de tre barna fikk 200 kroner hver i premie av Halvorsen.